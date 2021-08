Geloof is geen topsport waarmee olympisch goud te behalen valt, gelukkig maar

“Ik ben de Heere God niet.” Die ontnuchterende mantra leerde predikant Bram Beute ooit van zijn oom, beschrijft hij in het nieuwe nummer van het tweewekelijkse kerkelijke magazine OnderWeg. Beutes dilemma: hoe kon hij een goede dominee zijn, en tegelijkertijd een goede vader, die af en toe zorgeloos potjes badminton speelt met zijn zoon? Moest hij niet altijd beschikbaar zijn, als een soort… God?

Voor Beute is het een bevrijdende gedachte dat niet alles van hem afhangt, al voelt hij soms de druk: “Met het steeds verder verdwijnen van het geloof in God is er in onze samenleving ook veel stress gekomen, en dat gaat ook de kerk niet voorbij. Als God er niet is, dan moeten we misschien toch wel zelf god zijn of iemand anders als god omhooghouden.”

Het ‘verdwijnen’ van God leidt ook binnen de kerkmuren tot het streven om als God te zijn, ziet Beute. Goed, stelt hij, in theorie belijden we in God te geloven en niet in onszelf. Maar de praktijk is soms heel wat weerbarstiger. “Soms lijkt het alsof wij God overeind moeten houden, in plaats van Hij ons”, aldus Beute.

Gelukkig trekt God nog altijd zelf aan de touwtjes. Dat maakt het leven juist spannend, zegt Beute: “Er valt altijd meer te ontdekken over waar Hij al aanwezig en bezig is.”

Gewone stervelingen als (half)god. Daarover gaat het ook in een commentaar van het Katholiek Nieuwsblad. Kijken we op dezelfde manier naar bisschoppen, kardinalen en pausen als naar topsporters?, vraagt columnist Anton de Wit zich daar bezorgd af.

De Wit reageert op een eerder stuk van vaticanist John Allen op de katholieke website Crux, over de relatie tussen topsport en kerkgang. Allen sloeg de Italiaanse winst op het EK en de Olympische Spelen deze sportzomer gade, en vroeg zich af of de Italiaanse sporteuforie zou zorgen voor meer gebedjes richting de Heilige Maria of Padre Pio.

Wellicht, denkt de Wit, maar Nederlanders ziet hij niet snel een hernieuwde gang naar de kerk maken, al was onze Olympische winst dit jaar hoger dan die van de Italianen. Eerder worden topsporters (af)goden, zeker als ze lijden en afzien: “Dat kunnen wij vervolgens allemaal fijn bezien en bekritiseren vanaf de zijlijn – of verder weg nog, vanaf de luie stoel voor de tv, want laten we wel wezen: excellentie is voor velen van ons toch een ver-van-je-bedshow.”

De Wit trekt een parallel met het religieuze leven. Dat zien we volgens hem ook als een zaak van de “uitblinkers”, terwijl wij – als gewone gelovigen – maar wat aanmodderen in de marge. We houden God flink omhoog, zegt hij in feite, maar projecteren Hem vooral op een klein, select groepje.

“Dat zou niet moeten hoeven”, aldus de Wit. “Dat er in het aardse leven een verschil in ‘klassement’ is, is in geestelijke termen volstrekt irrelevant. We belijden hetzelfde geloof, laten ons oordelen door dezelfde goddelijke scheidsrechter en dezelfde spelregels.”

Streven naar excellentie

En toch. Ook op religieus gebied streven we naar excellentie, schrijft De Wit. “Daarom verhitten de vastgoedschandalen de gemoederen zo, net als de misbruikschandalen dat deden. Maar ook de liturgiediscussies krijgen pas betekenis in dit licht. De liturgie, dat is zogezegd onze ‘brood en spelen’ ineen, ook daarin nemen we geen genoegen met half werk. We zijn geen toeschouwers aan de zijlijn, we participeren erin”, aldus de Wit.

Net zoals in alles moeten we ook hierin de juiste maat vinden. Zo bezien is het geen slecht idee voor dominee Beute om zijn mantra, “Ik ben de Heere God niet”, af en toe eens te herhalen. En vooral te blijven badmintonnen. Geloof is immers geen topsport waarmee olympisch goud te behalen valt. Gelukkig maar, zo besluit De Wit.