Geloof in helderziendheid en tovenarij neemt af

Geloof in onder andere telepathie, vervloekte plaatsen en geluks- of ongeluksgetallen is sterk afgenomen. Nederlanders staan in vergelijking met 38 jaar geleden minder snel open voor paranormale verschijnselen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en Kieskompas in opdracht van Stichting Skepsis. Uiteenlopende paranormale verschijnselen zijn getoetst.

Aan de 2511 respondenten zijn 28 bovennatuurlijke fenomenen voorgelegd, met de vraag of ze daar in geloofden. De data zijn naast de uitkomsten van een enquête uit 1985 gelegd. Destijds zijn 24 dezelfde stellingen voorgelegd. Slechts zes verschijnselen wonnen nu aan populariteit. Onder meer het geloof in reïncarnatie en in spoken en geesten nam toe, net als het geloof in de mogelijkheid om contact te hebben met buitenaardse wezens.

Wetenschappelijke verklaringen

Suzanne Hoogeveen, een van de onderzoekers, is niet verbaasd over de uitslag. “Het is een flinke daling, het geloof in veel verschijnselen is gehalveerd. Maar dat vind ik passen bij hoe de samenleving is veranderd. Ik denk dat het in de lijn ligt van ontkerkelijking en secularisatie. Er is meer aandacht voor wetenschappelijke verklaringen.”

Een aantal van de gevraagde fenomenen zijn volgens de onderzoekster ‘ouderwets’. Ze noemt wichelroede lopen als voorbeeld. “We wilden de vergelijking maken met de enquête uit 1985, vandaar dat een aantal gevraagde verschijnselen een beetje traditioneel is. Dat kan ook een deel van de daling duiden.”

55 procent van de ondervraagden gaf aan in minstens een van de 28 verschijnselen te geloven. “Dat is enigszins verbazingwekkend”, zegt Hoogeveen. “Het betekent dat meer dan de helft van de Nederlanders in paranormale verschijnselen gelooft, dat zou ik niet hebben voorspeld. Dat is niet iets wat je verwacht bij nuchtere Nederlanders.”

Kabouters en elfen

Twee procent van de respondenten gelooft in kabouters en elfen. Er was slechts één respondent die in alle 28 fenomenen geloofde. Hoogeveen: “Het zijn dan ook ontzettend uiteenlopende verschijnselen”.

Of ze zelf in een van de bovennatuurlijke verschijnselen gelooft? “Nee”, lacht ze. “Daar is voor mij veel te weinig wetenschappelijk bewijs voor.”

