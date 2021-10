‘Onder het Woord zitten’, dat is een van de geheimzinnige uitdrukkingen die je ­zoal opvangt als kind in een bevindelijk-gereformeerde kerk. Het betekent zoveel als: luisteren naar een preek. Ik herinner me een dominee die uitlegde dat je daarvan haast vanzelf een betere gelovige werd, want, zo zei hij:

“Als je nat wil worden, moet je in de regen gaan lopen”. Voortaan zag ik denkbeeldige gesprekswolkjes zoals in stripboeken boven de kerkbanken zweven. En flarden van preken die daaruit op de hoofden neerdaalden.

Zo kan ‘het Woord’ in de kerk van alles doen met een kinderbrein. Maar de teksten komen lang niet altijd binnen zoals bedoeld. Het blad Doopsgezind.nl vroeg zijn lezers, leden van doopsgezinde gemeenten in het hele land, naar kerkelijke uitdrukkingen (‘vaste zinnen, gebeden, formuleringen en begrippen’) die ze lange tijd verkeerd begrepen hebben.

Enkele doopsgezinden delen hun soms komische herinneringen hieraan. Zo schrijft Marieke Nap dat ze in het versje Hoger dan de blauwe luchten de zin ‘Neem mij aan, schoon jong en klein’, verkeerd begrepen heeft. Dat het woord ‘schoon’ verouderd Nederlands is voor ‘hoewel’, wist ze niet. “Ik dacht vroeger dat je dat alleen mocht zingen nadat je onder de douche was geweest.”

De moeder van Franka Riesmeijer is katholiek. Zij heeft als kind vele jaren tijdens het Weesgegroet gebeden ‘Bid voor ons zondaags’, waarbij ze de ‘r’ met de ‘g’ verwarde. Zelf had Riesmeijer vaak abusievelijk gezongen: ‘Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik Cocu’. Ze had hier al zo haar twijfels over: wat had de voetballer Philip Cocu nu met ­vrede te maken? Pas later kreeg ze door hoe het lied diende te eindigen: ‘zend ik ook u’.

Schreeuwen tegen God

In alle grote kranten is spokenwordartieste Zaïre Krieger, die het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman in het Nederlands vertaalde, al geïnterviewd. Maar ook als je die interviews allemaal gelezen hebt, is het interview dat De Nieuwe Koers met haar hield, een ­aanrader. Eindelijk krijgt ze ook diepe vragen over haar geloof.

Op haar buik heeft ze in het oud-Grieks het woord ‘gerechtigheid’ laten tatoeëren. Ze legt uit dat het ­weliswaar die betekenis heeft in het Nieuwe Testament, maar dat het meer betekenislagen heeft. “Het kan ook betekenen dat je van God bent, dat je in je recht staat bij God, veiliggesteld van kwaad en dood en zonde. Dat ­hele spectrum van dit Bijbelse begrip had ik op het oog toen ik het op mijn buik liet zetten, onder mijn hart: het is de kern van mijn zijn.”

In de strijd om gerechtigheid en eerlijkheid die ze de laatste jaren voert, heeft ze haar relatie met God teruggevonden, vertelt Krieger. Ze zegt dat ze ‘heel veel’ schreeuwt tegen God. Dan haalt ze een lied aan van ­hiphopartiest Andy Mineo waarin hij zegt: “Op het ­moment dat ik furieus ben op God, tuimel ik dicht naar Hem toe, want je kunt niet furieus zijn op iemand die er niet is”.

Dat besef koestert ze, zegt Krieger. “Ik mag boos zijn op een alwetende entiteit en vragen wat er aan de hand is, en waarom. Tot op zekere hoogte kom ik dan altijd weer op mijn eigen verantwoordelijkheid. Alsof God me antwoordt: ‘Maar schat, je kunt nu wel janken en schreeuwen, maar wat ga je zelf doen?’.”

