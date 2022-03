Geestelijken Russisch-orthodoxe kerk Amsterdam verlaten patriarchaat van Moskou

Het gaat om vier priesters en de diaken van de parochie, de Heilige Nikolaas van Myra. De geestelijken nemen de “zeer moeilijke stap met pijn in het hart”. Jan Abels (84), die al 20 jaar met zijn vrouw Margriet de diensten in de Nikolaas van Myrakerk bezoekt, steunt het besluit van de geestelijken. “Petje af voor hoe zij het doen.”

Onaangekondigd bezoek

Het was de laatste tijd onrustig rondom de kerk nadat de parochie had aangegeven patriarch, Kirill, de hoogste gezagsdrager binnen de Russisch-orthodoxe kerk, niet meer te noemen in erediensten wegens uitspraken van deze patriarch over de oorlog in Oekraïne. Kirill steunt de Russische invasie van het buurland. Afgelopen dinsdag werd de kerk beklad met het omstreden pro-Russische Z-symbool. De diensten in de kerk werden afgelast.

In het persbericht vertelt de parochie dat kort na de stellingname over Kirill “onaangekondigd bezoek” te hebben gekregen van aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland, die met een diplomatieke auto naar een kerkdienst van de parochie was gekomen. Hij zou hebben opgeroepen tot excuses van de Amsterdamse geestelijken. Na de dienst zou hij hen hebben gezegd “dat zowel het patriarchaat als het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou op dit moment aandacht hebben” voor de kerk. Abels: “Dat gaat veel te ver.”

De geestelijken voelen zich onder druk gezet “door zowel de bisschop als de Russische staat om terug te komen op het eerdere, zorgvuldig overwogen standpunt. Deze druk brengt de spirituele veiligheid van de kerkgemeenschap en haar leden in gevaar”.

Verzoek tot overplaatsing

De vier priesters en de diaken hebben een verzoek gedaan aan het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel om te worden opgenomen in het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Het bestuur van de parochie steunt het besluit van de geestelijken. Over twee weken besluit een algemene parochievergadering of de kerkgemeenschap de geestelijkheid steunt.

Jan Abels zal tijdens die vergadering instemmen met het besluit van de geestelijken. “Patriarchaten zeggen mij niet zoveel. Ze spelen normaal gesproken geen rol in het kerkelijk leven. “

Of er ook parochianen zijn die Kirill steunen en bij het patriarchaat van Moskou willen blijven horen, weet Abels niet. “Geen idee. Ik zou het vreemd vinden, maar ik ken niet alle parochianen. Veel Russen willen niet te veel in de gaten lopen. Ze worden niet snel lid van een parochie. Elke zondag zie ik weer nieuwe gezichten.”

Goed nieuws

Tot de parochievergadering van over twee weken blijft de kerk gesloten, “deels vanwege de veiligheid en deels vanwege de gespannen situatie, die het moeilijk maakt om gebedsvolle vieringen te houden”, zegt het persbericht. Abels zal de diensten missen. “Die liturgie is betoverend mooi. Je wordt helemaal meegenomen.”

Overigens was er in deze bewogen week ook nog goed nieuws voor de Russisch-orthodoxe gemeenschap van Amsterdam. Afgelopen vrijdag ontving de parochie van de Abdij van Egmond een aantal relieken van de heilige Nikolaas van Myra. Volgens de parochie ‘een teken van hoop in deze moeilijke tijden.’

Lees ook:

Kan paus Franciscus de Russische patriarch Kirill tot inkeer laten komen?

De Russisch-orthodoxe patriarch Kirill steunt president Poetin bij de oorlog in Oekraïne. Verschillende kerken proberen Kirill tot inkeer te laten komen. Vooralsnog met weinig succes.