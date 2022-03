Geestelijken Russisch-orthodoxe kerk Amsterdam verlaten kerk om druk vanuit Rusland

Het gaat om vier priesters en de diaken van de parochie, de ‘Heilige Nikolaas van Myra’. De geestelijken nemen de “zeer moeilijke stap met pijn in het hart”.

Het was de laatste tijd onrustig rondom de kerk nadat deze had aangegeven de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, Kirill, niet meer te noemen in erediensten wegens uitspraken van deze patriarch over de Russische invasie in Oekraïne. Afgelopen dinsdag werd de kerk beklad met het omstreden pro-Russische Z-symbool. Diensten werden afgelast.

Onaangekondigd bezoek

In het persbericht stelt de kerk kort na de stellingname over Kirill “onaangekondigd bezoek” te hebben gekregen van aartsbisschop Elisey, die met een diplomatieke auto naar een kerkdienst van de parochie was gekomen. Hij zou hebben opgeroepen tot excuses van de Amsterdamse geestelijken. Na de dienst zou hij hen hebben gezegd “dat zowel het patriarchaat als het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou op dit moment aandacht hebben” voor de kerk.

De geestelijken voelen zich onder druk gezet “door zowel de bisschop als de Russische staat om terug te komen op het eerdere, zorgvuldig overwogen standpunt. Deze druk brengt de spirituele veiligheid van de kerkgemeenschap en haar leden in gevaar”.

De vier hebben een verzoek gedaan aan het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel om in dat bisdom te worden opgenomen.

Kan paus Franciscus de Russische patriarch Kirill tot inkeer laten komen?

De Russisch-orthodoxe patriarch Kirill steunt president Poetin bij de oorlog in Oekraïne. Verschillende kerken proberen Kirill tot inkeer te laten komen. Vooralsnog met weinig succes.