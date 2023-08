Géén vlees eten is het beste, want Adam en Eva waren vegetariër

De dierethiek, een nieuwe tak van de filosofie, wordt volgens de orthodox-protestantse ethicus Johan Graafland helaas beheerst door seculiere denkers. Hij vindt dat juist de Bijbel ons leert om te gaan met dieren. Zelf meent Graafland dat bijna de hele vleessector niet deugt.

Op tafel ligt een oranje doosje met een kwartetspel, Dieren in de Bijbel. Johan Graafland (63) heeft het met enkele kunstenaars gemaakt. Aan de muur in zijn Goudse woning hangt een schilderij van zebra’s. Graafland is begaan met dieren.

De hoogleraar economie in Tilburg is ook theoloog, ethicus en ouderling van de behoudende protestantse Janskerk in Gouda. In 2015 schreef hij En God schiep, waarin hij de omgang met dieren vanuit de Bijbel bekijkt.

De ‘grondwet’ voor een christelijke omgang met dieren vindt Graafland in het allereerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, dat over de schepping gaat. Daarin krijgt de lezer een schets van het paradijs, de toestand voordat de mens zijn eerste zonde beging. “Het menu was puur plantaardig, Adam en Eva waren vegetariër. Géén dieren eten is de ideale situatie.”

Maar we leven na de zondeval, en het nuttigen van vlees hoort nu eenmaal bij leven ‘in een gebroken context’. “Ons samenleven, wijzelf zijn een mix van goed en kwaad. God accepteert het nuttigen van dieren.”

Toch zal Graafland het tijdens het gesprek meermaals zeggen: vleesconsumptie is ‘second best’.

Is hij zelf van first best of van second best? Second, maar met mate, zegt hij. “We zijn flexitariërs. En na het schrijven van mijn boek, is de ham tussen de middag van tafel verdwenen. Je moet praktiseren wat je preekt.”

In ‘En God schiep’ nam hij het christelijk denken over dierenwelzijn onder de loep. Dat denken bestaat – neem bijvoorbeeld Trees van Montfoorts Groene theologie (2019) – maar het is een stiefmoederlijk bedeeld onderwerp. Het debat erover wordt nu bepaald door seculiere denkers als Peter Singer. Een gemiste kans, vindt Graafland.

In de huidige dierethiek liggen mens en dier in elkaars verlengde, als ze al niet samenvallen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“De mens is naar Gods evenbeeld geschapen, lijkt dus meer op God dan het dier doet, hij kan denken, en draagt verantwoordelijkheid, het dier niet. Daar is een principieel verschil.”

In Hoe diervriendelijk is de Bijbel?, een artikel opgenomen in De Groene Bijbel (2016), noteerde Graafland dat ‘de mens de heerschappij over de dieren ontvangt’. Dat ‘heersen’ betekent ‘waarschijnlijk het namens God temmen en houden van huisdieren en het beheersen van de wildstand, met het oog op het welzijn van mens en dier’. Dat spreekt Graafland meer aan dan het ‘moderne denken’. “Dat is me te mensgericht. Mijn voorkeur gaat uit naar een Godgerichte visie.”

Hij grijpt weer even terug op Genesis 1, waar staat dat God de dieren geschapen heeft ‘naar hun eigen aard’. “De mens heeft de verantwoordelijkheid om de aard van de dieren die aan hun zorg zijn toevertrouwd in het oog te houden.” Dat heet tegenwoordig een ‘dierwaardig bestaan’, voor dieren die ‘natuurlijk gedrag’ kunnen vertonen. “Daar ligt voor mij als ethicus een grens. De grootschalige veeteelt kan aan die eis niet voldoen. Dieren zijn geen grondstof, maar wezens die voortkomen uit de scheppingskracht van God. Er zit heiligheid in. Ik kies daarom voor vlees van de biologische slager. Dat zie ik als een morele plicht. Andere productie wijs ik af.”

Volgens het CBS is die door Graafland afgewezen ‘andere productie’ wel de norm: van alles wat de Nederlandse vleessector produceert, is zo’n 97 procent niet biologisch.

Tussen uw norm en de praktijk gaapt een enorme kloof.

“Je hebt in dit geval een moreel ideaal – first best is géén vlees eten, ik heb mijn hoop op kweekvlees gevestigd – en een ondergrens. Die laatste ligt voor mij bij biologisch vlees. Maar misschien is die praktisch gezien niet haalbaar. Laten we dan nadenken over wat wel kan en die minimumeis wettelijk vastleggen. Dan heeft iedereen een gelijk speelveld.”

In En God schiep sprak Graafland zijn afkeuring uit over de huidige veehouderij in Nederland. “In de bio-industrie zijn veel christelijke bedrijven actief. Helaas staan christenen niet bekend om hun zorg voor dieren.”

U bent een geregeld kerkganger, heeft uw dominee het er weleens over vanaf de kansel?

“Nee. Ik vind dat niet goed voor kerkgangers, die immers gewoon burgers zijn, en het schaadt de kerk die zwijgt terwijl ze veel relevante inzichten over dierenwelzijn in zou kunnen brengen in het maatschappelijk debat. Ook nadat ik mijn boek had gepubliceerd, heb ik er nooit een goeie preek over gehoord. Heel jammer, het thema is een blinde vlek.”

Predikanten, zegt domineeszoon Graafland (wiens zus ook predikant is), “hebben de taak Gods Woord te laten klinken, en daarin moed te tonen. En tact natuurlijk.” Die taak geldt ook als het gehoor uit veehouders bestaat.

Misschien willen boeren zo’n preek helemaal niet horen, is dat meer iets voor in de stad.

“Nou, ook op het platteland hebben dominees de opdracht een bijbels perspectief voor de verhouding met dieren te zoeken.”

Hoe doet u dat zelf tijdens lezingen?

“Dan zitten er weleens boeren in de zaal die de Bijbel heel serieus nemen. Ik geef alleen de principes uit de Bijbel door, de uitwerking laat ik aan mijn gehoor over, ik ben geen agrariër en overzie niet alle consequenties. Als ethicus hoor je voorzichtig te zijn.”

U spreekt zich anders wel ondubbelzinnig uit tegen de bio-industrie….

“... En toch laat ik de verantwoordelijkheid bij hen. Wat ik dan wel hoor, is dat boeren zeggen: éigenlijk hebt u gelijk.”

De Tiburgse professor wil het gesprek over welke rechten dieren toekomen graag aangaan, maar de uitkomst ervan is allerminst zeker. Dat merkte hij tijdens een college ‘Christianity in Dialogue with the Economic World’ waar hij dierenethiek behandelde met theologiestudenten.

“We bespraken morele plichten. Er zat een boerin in mijn klas en die stuurde filmpjes om te laten zien hoe goed ze met haar dieren omging. Dat gáf me een kortsluiting, haar medestudenten kon ze er absoluut niet mee overtuigen.” Graafland brengt zijn handen naar elkaar en beweegt ze dan naar buiten. “Dat liep ver uiteen. De kloof tussen mensen die met dieren werken en de anderen is soms niet te overbruggen. Ik vond het lastig. Pijnlijk. Ze voelde zich beledigd.”

Ook zijn economiestudenten liet Graafland nadenken over ethische theorieën. “Die moesten ze toepassen op het eten van vlees. Ze kwamen allemaal tot dezelfde conclusie: dan is biologisch geproduceerd vlees een plicht. Maar toen ik ze een paar weken later vroeg: en, nog vlees gegeten? Ja? En waar kwam het vandaan? Niemand was naar de biologische slager geweest. De burger en de consument zijn twee mensen in één persoon.”

Welke denker heeft u het meest beïnvloed?

“Ik kom uit bij de auteur van Genesis 1, maar als u een hedendaagse denker zoekt: Martha Nussbaum.”

Volgens de Amerikaans-Joodse filosofe hebben mensen mogelijkheden om een waardig leven te leiden en is het essentieel die potentie te mogen ontwikkelen. In haar jongste boek, Gerechtigheid voor dieren, werkt Nussbaum haar ‘capaciteitenbenadering’ uit: ook dieren verdienen het om hun eigen doelen na te streven en te floreren, met hun ‘eigen karakteristieke levenswijze als maatstaf’.

Graafland: “Daar komt Nussbaum erg in de buurt van het bijbelse denken, dat alle dieren naar hun aard geschapen zijn, dus met intrinsieke waarde en de ruimte om een volwaardig leven te hebben.

“Als ik een rondje trim, hier achter Gouda, kom ik langs een boerderij waar de kippen lekker naar buiten kunnen. Maar de kalfjes staan geïsoleerd in kleine hokjes, zonder hun moeder. Vreselijk, dan denk ik aan de aard van dat dier. Die boxen, dat is triest. Zo’n kalfje heeft toch een intrinsieke waarde?”

Van welk dier kunnen we wat leren?

Graafland wijst twee diersoorten aan. Eerst wijst hij naar een houtsnijwerk van een leeuw bovenop een kast. “Jezus wordt in de Bijbel ‘leeuw’ genoemd. Ik moet denken aan Aslan in C.S. Lewis’ Narnia: die offert zich op. Aslan is heel liefdevol en teder, maar ook verscheurend. Hebt u weleens een leeuw van dichtbij horen brullen? Imponerend. Een leeuw eet andere dieren op, dat vinden dierenactivisten lastig. Het laat zien hoe complex de natuur is.”

Het andere dier is een lammetje, ‘onschuldig en kwetsbaar’ – Jezus werd naast leeuw ook lam genoemd. “Al de wreedheid die onschuldige en kwetsbare dieren wordt aangedaan, is ook Christus aangedaan aan het kruis.”

Het christendom kent geen dierenoffers, islam en jodendom hebben wel hun rituele slacht.

“Daar heb ik geen mening over. Ik zag een film over aartsvader Abraham die een ramlam offerde. Toen kreeg ik wel meer begrip van de betekenis daarvan in het Joodse geloof.” Stralend: “Dat lammetje gaat dood, maar heeft dus heel veel waarde, het heeft een hoge bestemming gekregen, het is een privilege om voor God te sterven!”

Dat doet denken aan het beroemde Lam Gods in het Prado, dat gekneveld ligt te wachten op zijn slachter. Als ik dat lam was, zou ik denken: laat dat voorrecht maar zitten en maak mijn hoefjes los.

“Ik zie het probleem. Maar als mens kun je je moeilijk in het dier verplaatsen. Het blijft een menselijk perspectief.”

Eet u zelf lamsvlees?

“Dieren fokken en dan in hun jeugd al doden, dat is geen leven gunnen naar hun door God geschapen aard – zie ook Nussbaum. Een dier heeft het recht volwassen te worden. Dus ik eet geen lamsvlees of kalfsvlees.”

In huize Graafland staat twee, drie keer per week vlees op het menu, “verder eten we meestal vegetarisch. Niet veganistisch, want melk en zuivel, daar zijn natuurlijk geen problemen mee.”

Om melk te geven moet een koe wel elk jaar een kalf krijgen. Geen kaas zonder kalfsvlees. Wat doe je anders met al dat jongvee, zeker die stiertjes?

“Is dat echt zo? Elk jaar een kalfje? Dat is nieuw voor mij.”

Deze zomer werkt Graafland met een Wageningse collega aan een actualisering van En God schiep, dat nu acht jaar oud is. “Er is wat veranderd, de laatste jaren, we hebben nu een wolf in ons land. En als dat klopt, van die kalfjes, moet ik daarover nadenken. Een zuivelpassage is voor de praktijk van mijn lezers inderdaad van belang.”

