Geen ‘bedankt voor die bloemen’: Paus Franciscus houdt het met Pasen alleen bij het Italiaans

De paus lag bijna drie dagen in het Romeinse Gemelli-ziekenhuis met bronchitis. Met zijn gezondheid gaat nu veel beter, maar Franciscus is nog wel voorzichtig. Vrijdagavond liet hij verstek gaan bij de kruisweg in het Colosseum omdat het in Rome zo koud was. De paus bleef thuis en bekeek de plechtigheid op televisie. Zondag is hij weer van de partij.

Die paaswensen van de paus en ook de goede wensen met Kerstmis waren zeker onder de Poolse paus Johannes Paulus II (1978-2005) niet minder dan een tour de force van een ware polyglot. Hij beperkte zich bij het ‘Zalig Pasen’ en ‘Zalig Kerstmis’ niet tot Latijn, Italiaans, Pools en een aantal andere gangbare talen, maar hij ging letterlijk de hele wereld rond. Er kwam elk jaar wel een nieuwe, vaak onbekende taal bij.

Met Kerstmis 2004, de laatste keer dat Johannes Paulus II in allerlei talen voor een groot publiek goede wensen uitsprak, waren het er maar liefst 62 waaronder het Mongools, het Bengalees, Esperanto en natuurlijk het Nederlands. Het ‘Dank voor die bloemen’ werd door deze paus een gevleugelde uitdrukking in onze taal.

Talenpotpourri

Zijn opvolger Benedictus, (2005-2013) zette de talenpotpourri als een soort eerbetoon aan zijn voorganger voort, al kon hij niet aan de Poolse paus tippen. In 2012 vergat Benedictus bijna te bedanken voor de bloemen, maar door oplettendheid van KRO-commentator Wilfred Kemp werd zijn tekst op het laatste moment aangepast.

Paus Franciscus is niet zo’n showman. Doe als paus maar gewoon, dat is meer dan voldoende. Hij spreekt in principe alleen Italiaans in het openbaar en af en toe zijn moedertaal, het Spaans. Met Pasen en Kerstmis houdt hij het in principe bij het Italiaans. Hij wenst zondag de wereld ‘Buona Pasqua’ (Italiaans voor Zalig Pasen) en daar laat hij het bij. Ook deze paus vergat de Nederlandse bloemen op het plein op het plein aanvankelijk niet, maar het bedankje ging ook in het Italiaans. Tot vreugde van de telers die hun bloemen naar Italië exporteren. Vorig jaar liet Franciscus het bedankje trouwens achterwege.

Ook dit jaar sieren de Nederlandse bloemen weer het Sint-Pietersplein en ook het centrale balkon van de façade van de Vaticaanse basiliek waarvandaan de paus spreekt. Begin 2022 dreigde plotseling een einde te komen aan deze aloude traditie doordat sponsoren afhaakte. Nederland was even van slag, maar dat duurde niet lang.

De roos dit jaar centraal

Al gauw bleek dat de Friezenkerk, pleisterplaats voor Nederlandse katholieken in Rome, de organisatie van de bloemenpracht op het Sint-Pietersplein zou overnemen. Er kwamen nieuwe sponsors en ook een nieuwe arrangeur. Rector Antoine Bodar van de Friezenkerk noemde de bloemengeste uit Nederland eerder dit jaar een “prachtig gebaar van betrokkenheid aan de paus en aan de wereldkerk”.

Ieder jaar staat een andere bloem in het florale arrangement centraal: dit jaar is dat de roos. De bloemen zijn op dinsdag uit Nederland vertrokken en kwamen donderdag aan in Rome. Het team van arrangeur Piet van den Burg is inmiddels druk bezig met het versieren van het Sint-Pietersplein. Na de plechtigheid op zondag blijft de bloemenhulde nog een paar dagen intact. De bloemen worden uiteindelijk opgeruimd en de boompjes en vaste planten verdwijnen naar de Vaticaanse tuinen . Daar is in de loop der jaren een heus Nederlands bos ontstaan.

Lees ook:

Paus Franciscus verlaat ziekenhuis. ‘Ik leef nog steeds’

Paus Franciscus (86) is zaterdag zoals aangekondigd ontslagen uit het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij werd daar woensdag opgenomen vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een luchtwegeninfectie.