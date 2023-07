Geef je iets aan een bedelaar met een kletsverhaal?

Kun je maar beter je portemonnee dichthouden als een dakloze om geld vraagt? Twee filosofen over liefdadigheid en een kletsverhaal van een bedelaar.

In veel plaatsen is bedelen strafbaar. Ook het winkelend publiek wordt nu aangesproken: geef niets aan een bedelaar. ‘Doordat u blijft geven, blijft de overlast in leven’, stond op flyers in Leiden, enkele jaren geleden. In Almere was het nota bene het Leger des Heils met dezelfde boodschap. ‘Wist u dat bedelen 100 euro per dag kan opleveren?’ Onlangs verscheen in Amsterdam een gemeentelijke poster: ‘Geef geen geld aan bedelaars’. In Den Haag stelt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman voor om een boete te geven aan wie dat toch doet.

“Daar kreeg hij meteen kritiek op”, zegt de Groningse cultuurfilosoof Thijs Lijster. “Waar blijf je met je christelijke naastenliefde? Partiman pareerde dat door te zeggen dat de dakloze geholpen is met ‘structurele hulp’ – huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs. En niet met een gift op straat, want van die bij elkaar gebedelde euro’s koopt de dakloze een joint of coke en blijft de overlast.”

Heb je geen succes, dan komt dat door jou

“Wat ik op dat verbod tegen heb”, reageert de politiek filosoof Ivana Ivkovic, “is dat Partiman de mens reduceert tot een bron van overlast. Het past wel bij de kapitalistische stigmatisering van de bedelaar, die als niet-productief wordt neergezet, die meelift op de productieve burgers. Het is een symptoom van de meritocratie: ben je succesvol, dan komt dat door jou, heb je geen succes, dan komt dat ook door jou.”

Lijster heeft meer begrip voor het Haagse raadslid. “Zijn verantwoording deed me denken aan Oscar Wilde’s The Soul of Man under Socialism (1891). Partiman gebruikte een zeer socialistisch argument: maak mensen niet afhankelijk van individuele blijken van barmhartigheid, maar pak de problemen waar ze mee kampen, structureel aan.

“Oscar Wilde wilde de liefdadigheid afschaffen, omdat ze het maatschappelijke euvel dat ze bestrijdt, verergert en zo de solidariteit ondermijnt: ‘Het juiste doel is proberen de samenleving op dusdanige grond te hervormen dat armoede onmogelijk zal zijn.’

“Wilde voert in zijn essay plantagehouders op. De ergste waren zij die goed waren voor hun slaven. Zij overgoten een fundamenteel verkeerd systeem met een moreel sausje. Alsof slavernij wel deugde wanneer je maar goed was voor je slaven.”

Behoeftigheid

Voor Ivkovic is het geven aan armen minder beladen. “Binnen religies geldt het geven van een aalmoes aan minderbedeelden als iets goeds. En zo zie ik dat ook, want er is iemand die jou iets vraagt. Dat is uitgewerkt door de filosoof Emmanuel Levinas: een mens doet een appel op je, confronteert je met behoeftigheid. Daarop heb je te antwoorden. Dat is de basis van de hele ethiek.”

Op straat komen de filosofen geregeld daklozen tegen die om geld vragen. Beiden trekken dan de portemonnee (‘Als ik kleingeld heb’). Het maakt Lijster niet uit of de donatie voor een broodje is, of wordt omgezet in drank of drugs. “De bestemming, die ken ik niet. Ik vraag er niet naar. Mijn werkgever heeft er ook niks mee te maken wat ik met mijn loon doe.”

Ivkovic: “Als iemand zegt: ‘Ik heb nog twee euro nodig voor de opvang’, en ik weet dat het daar al veel te laat voor is, geef ik toch. Wat kan mij dat kletsverhaal schelen? Ja, ik weet dat mensen boos worden als ze merken dat daklozen tegen ze lopen te liegen, maar ik vind: als je op straat leeft, mag je praatjes verkopen om te overleven. En natúúrlijk koopt-ie drugs, wat dacht je dan, hij is verslaafd! Maar ik ben als passant geen opvoeder. Geen hulpverlener. Geen verlengstuk van het gemeentelijk daklozenopvangbeleid, ik ben een mens op wie een ander mens een beroep doet.”

Daar kan Lijster zich in vinden. Hij heeft wel zo zijn reserves. “Wilde, en veel filosofen met hem, ziet in medelijden betonen het creëren van een machtsrelatie, de gever verheft zich boven de begunstigde. En de gever legt zich in zekere zin bij het onrecht neer, hij maakt het hooguit iets draaglijker.”

We verschuiven van solidariteit naar liefdadigheid

Dat zoveel daklozen een beroep doen op liefdadigheid, baart Lijster zorgen. Niet alleen omdat gebedel voor een rijk land een beschamend fenomeen is, maar ook omdat de solidariteit op de tocht staat. “We zien een verschuiving van solidariteit naar liefdadigheid. Armen die recht hadden op ondersteuning, raken aangewezen op de gunst van anderen, en waar armoedebestrijding eerder door belastinggeld werd gefinancierd, hangt dat nu op particuliere giften.”

Toch valt hij Partiman niet bij. “Het is vreemd om de directe impuls om iemand te helpen, te ontraden of zelfs te bestraffen. Medelijden tonen aan iemand in nood, barmhartigheid, is geen aandrang die we moeten onderdrukken. Het is iets anders dan de neiging om iemand uit hebzucht of geilheid te bespringen. Je kunt je wél afvragen of ik de beste manier van goed doen kies als ik een bedelaar een euro geef.”

Op die laatste vraag biedt het ‘effectief altruïsme’ een antwoord. Met rationeel bewijsmateriaal tonen de aanhangers ervan aan hoe je je geld het beste kunt besteden, met een optimaal positief effect dus. En dan is die euro voor een bedelaar waarschijnlijk niet zo goed besteed.

Boekhoudersmentaliteit

Lijster heeft zijn bedenkingen bij het effectief altruïsme. “Als je huis in brand staat, ren je naar binnen om je baby redden. Of je Picasso, maar die hangt in een andere kamer. Effectief altruïstisch gezien is de keus simpel: pak dat schilderij. Want dat kun je later verkopen en met dat geld een kraamkliniek in een arm land openen waarin je honderden baby’s het leven kunt redden. Die boekhoudersmentaliteit is mij te kil. Het snijdt de emotionele band door die er tussen mensen bestaat.”

Ivkovic ziet het voorbeeld van Lijster als een extreme variant hiervan: “Die bergt het gevaar in zich dat onverschilligheid de norm wordt. Dat kan tot verharding van de maatschappij leiden. Gelukkig is dat koele uitrekenen wat het precieze effect is van je handelen inmiddels op een grens gestoten. In de wereld van de effectief altruïsten zijn ze van het extreme teruggekomen. Het besef is doorgedrongen dat je van geven niet louter een rekensom kunt maken. Alsof de betrokkenheid van de gever en de relatie met de bedelaar er niet toe doen.

“Bovendien: direct geld geven kan juist heel effectief zijn. De veronderstelling dat je door die euro te geven het bedelen in stand houdt, of, nog erger, dat het een aanzuigende werking heeft, die klopt niet.” En dus koopt Ivkovic haar daklozenkrant – ‘van mijn vaste bedelaar’.

Voor Lijster blijft het tobben. “Liefdadigheid is willekeurig. Het is maar net wie je als bedelaar tegenkomt. En dan nog: kom je slecht uit je woorden, ben je ongemanierd of contactgestoord, dan kun je fluiten naar je euro’s. Het goede van de verzorgingsstaat is, dat je voor hulp en ondersteuning niet afhankelijk bent van andermans welwillendheid. Zoals je ook je AOW krijgt, al ben je een klootzak.”

Lijster zucht. “Het is lastig. Nietzsche schreef al: ‘Ik voel me rottig als ik niks geef en als ik wel wat geef, dan voel ik me ook rottig’.”

Effectief altruïsme Een van de grondleggers van het effectief altruïsme is de Australisch-Joodse ethicus Peter Singer. In 2015 publiceerde hij The Most Good You Can Do: How Effective Altruism Is Changing Ideas About Living Ethically, vertaald als Effectief altruïsme. “Je ziet een kind verdrinken. Spring jij in de vijver om het te redden? ‘Ja natuurlijk,’ zullen de meeste mensen antwoorden. Maar waarom accepteer je dan dat er in ontwikkelingslanden dagelijks kinderen overlijden zonder dat je ingrijpt, terwijl hun dood met jouw hulp voorkomen had kunnen worden?” Singer vraagt zich vervolgens af hoe hulp het beste kan worden verleend, door onderzoek te doen naar effectiviteit. Dan blijkt het ene goede doel honderd keer beter te scoren dan het andere. “Als je aan mensen vraagt of ze honderd keer zoveel willen doneren, dan zullen ze nee zeggen. Maar als je ze vraagt of ze met hetzelfde bedrag honderd keer zoveel effect willen genereren, dan willen ze daar best over nadenken.”