Gebedshuizen zien weinig heil in een coronapas. ‘Dit past gewoon niet bij de kerk’

Wat gaan de kerken, moskeeën en andere gebedshuizen doen na 25 september? Als de anderhalvemeterregel wordt afgeschaft, geldt dat ook voor die locaties. Een coronapas – die nodig zal zijn om bijvoorbeeld het café of het museum binnen te komen – kan voor geloofsgemeenschappen niet wettelijk worden verplicht. Bovendien staat zo’n toegangsbewijs haaks op het uitgangspunt van de meeste geloofsgemeenschappen dat iedereen er van harte welkom is. Zitten de kerken en andere gebedshuizen straks weer vol, zonder dat er onderling afstand hoeft te worden gehouden?

Waarschijnlijk niet. In de Protestantse Kerk in Nederland (PKN, met zo’n 1500 plaatselijke kerken het grootste protestantse kerkgenootschap van het land) zal er dinsdag na de persconferentie van het kabinet nog over worden vergaderd. Maar alles wijst erop dat het advies aan de PKN-kerken dat in die vergadering wordt opgesteld zal luiden: vraag kerkgangers niet om een coronabewijs én handhaaf de regel om onderling afstand te houden. “Het is aan de plaatselijke kerken zelf wat ze met dat advies zullen doen”, zegt PKN-woordvoerder Marloes Nouwens-Keller. “Het past gewoon niet bij de kerk om mensen om een coronapas te vragen voordat ze naar binnen mogen. De eredienst is het hart van het kerk-zijn. Daar drempels voor opwerpen en onderscheid maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden past niet in het kerkelijke denken. En ja, dat heeft wel tot gevolg dat er afstand moet worden gehouden.”

Een voortzetting van de huidige situatie

Dat betekent dat lang niet alle zitplaatsen in de kerken gebruikt kunnen worden. Feitelijk is dat een voortzetting van de huidige situatie: een deel van de kerkleden komt naar de kerk, de anderen kunnen – in de meeste gevallen – thuis meekijken of -luisteren.

De kans lijkt groot dat ook in de moskeeën niet met een coronapas zal worden gewerkt én dat er zal worden vastgehouden aan de afstandsregel. “We gaan verder zoals we het nu al een tijd doen”, zegt voorzitter Yücel Aydemir van de Ulu-moskee in Utrecht, een van de grootste moskeeën van Nederland. Dat betekent: afstand houden, een mondkapje op en een eigen bidkleedje meenemen.

Problemen met handhaven

Aydemir voorziet wel problemen als de afstandsregel straks op alle andere plekken in de samenleving ten einde komt, want hoe kun je in de moskee een regel handhaven die in de rest van de samenleving verdwenen is? De moskeevoorzitter voelt er niets voor om bezoekers van de moskee te vragen om een coronabewijs. “De moskee is een plek voor iedereen. Met een coronabewijs sluit je een deel van de moskeebezoekers uit het van het gebed. Ik voel veel meer voor informeren, vaccineren en het in acht nemen van de hygiënemaatregelen. Als mensen geen mondkapjes of bidkleedje bij zich hebben, kunnen ze die bij ons krijgen. Zo wordt niemand belemmerd om naar de moskee te komen.”

Een woordvoerder van de Turkse moskee-koepel ISN Diyanet, waarbij 148 moskeeën zijn aangesloten, zegt dat beslissingen over een eventuele invoer van de coronapas door afzonderlijke moskeebesturen wordt genomen. Maar over het algemeen zullen de hygiëne- en afstandsregels in de meeste moskeeën gewoon gehandhaafd blijven, stelt de woordvoerder.

Hoe het er in de rooms-katholieke kerken aan toe zal gaan, is nog niet duidelijk. De bisschoppen vergaderen daar later deze week over, laat een woordvoerder weten.

