Ga eens lekker lummelen en mediteer jezelf tot rust

Hoe kom je tot rust? Trouw maakt deze zomer een rondgang langs spirituele en filosofische methoden voor verstilling, inkeer of ontspanning. Vandaag: een meditatie-app voor een online zomerretraite.

Het is al laat op de avond als Barbara Sevenstern (52) het verlaten strand van Dishoek oploopt. Iets verderop staat het Zeeuwse vakantiehuis waar zij met haar man en drie pubers verblijft. Normaal zou ze niet zo snel een moment voor zichzelf pakken tijdens zo’n gezinsvakantie, vertelt ze aan de telefoon, maar deze week wel. Want ze volgt de online zomerretraite van de meditatie-app House of Deeprelax, en die schrijft voor om op dag vijf in haar eentje een wandelmeditatie te doen.

Traag loopt ze langs zee, uit de telefoon komt een warm stemgeluid: “Omdat we niet beter weten, maken we het leven zo ingewikkeld voor onszelf. We leren dat we hard moeten werken om veel te moeten bereiken. Daarom gaan we ons nu vijf minuten bezighouden met dankbaar zijn. Waar ben jij dankbaar voor? Zodra jij je dankbaar voelt, kan dat gevoel van je hart een magneet maken. En dat is wat we willen.”

‘Ik sta altijd aan’

Sevenstern, publieksstrateeg bij het Haags Gemeentearchief en schrijver van thrillers, had niet gedacht dat zo’n online-applicatie iets voor haar zou zijn. “Ik ben meer van het persoonlijke contact, maar ik probeer dit omdat ik rust in mijn hoofd zoek en graag wil vertragen. Ik sta altijd aan. Sinds een jaar kamp ik met long covid, en ik werk op dit moment zeer beperkt. Ik heb vooral last van sociale prikkels en hard geluid.”

Nu een fysieke retraite niet mogelijk is, biedt de app uitkomst. “Het is fijn dat ik het op mijn moment kan doen, gewoon op mijn vakantieadres. Je hoeft niet per se aan alles mee te doen, ik heb al een dagje gepauzeerd.”

Iedere dag begint ze met een introductievideo van Eliane Bernhard, de 37-jarige mede-oprichter van House of Deeprelax. Hierdoor voelt Sevenstern zich toch persoonlijk aangesproken. “Gek hè? Die rustige stem van Eliane brengt me echt in een flow.”

Beeld Joris Casaer

Sevenstern is niet de enige deelnemer. In totaal doen deze zomer zo’n duizend mensen mee aan de retraite Droomleven, die 57 euro kost. “Gisteravond op het strand liet ik rustig mijn gedachten opkomen en visualiseerde ik mijn eigen droomleven”, vertelt Sevenstern. “De weidsheid van de zee stond mooi symbool voor alle mogelijkheden die ik voor me zag.”

‘Dit hoge leeftempo gaan we nooit volhouden’

Vanaf haar woonadres in Spanje vertelt Bernhard via een videoverbinding waarom we vaker moeten lummelen. “Ons brein staat nooit stil. Zelfs als je niets doet, werkt je brein nog door. Wat wij nu aan indrukken op één dag krijgen, is vergelijkbaar met wat iemand in de Middeleeuwen in een jaar tijd verwerkte. Door al die voortdurende prikkels herstellen onze hersenen niet genoeg. Zeker na de coronaperiode werken mensen nog harder, staan ze amper uit. Dat veroorzaakt veel ellende als burn-outs, welvaartsziektes, somberheid en stress. Dit hoge leeftempo gaan we nooit volhouden; we staan wat dat betreft echt naar de afgrond te turen met z’n allen.”

Volgens haar verwachten mensen dat het lichaam alles kan bijbenen, maar zo werkt het niet, zegt ze. “Ik heb dat zelf meegemaakt. Vanaf mijn zestiende jaar had ik last van chronische pijn en een angststoornis. Artsen wisten het niet te duiden en ik heb tien jaar besteed aan het onderzoeken wat mij van die pijn zou afkrijgen. Tot ik yoga nidra ontdekte.”

Yoga nidra staat voor ‘de slaap van de yogi's’ en vormt de basis van de app. Bernhard: “Het is een meditatievorm waarbij je zenuwstelsel echt tot rust wordt gebracht.”

Ze pleit voor vaker de pauzeknop indrukken, zeker in de zomer. Lummelen is niet je tijd verdoen zoals de definitie stelt, maar levert juist veel op, vertelt ze. “Door meditatie, te luieren, een wandeling te maken of gewoon wat om je heen te kijken, creëer je ruimte voor andere gedachten en gevoelens. De grootste ontdekkingen zijn gedaan toen wetenschappers tussen het werken door aan het lummelen waren.”

Neem je voor hoe je je wilt voelen

Haar app biedt tientallen zit-, lig-, adem- en loopmeditaties. “Door je lichaam en mind echt tot stilstand te brengen, merk je pas hoe je in je vel zit en ben je ook opmerkzamer naar je omgeving.” Lummel niet alleen in het weekend, maar elke dag, moedigt ze aan. “Veel mensen nemen zich voor te mediteren, maar pakken als ze opstaan als eerste hun telefoon. Voor je het weet ben je alweer druk in je hoofd.”

Om dat te tackelen bedacht Bernhard een ‘CEO-meeting’ met jezelf, een terugkerend ritueel tijdens deze retraite. “In die meeting kijk je niet alleen naar je dagtaken, maar laat je behalve je mind – die toch al aanstaat en tettert – ook je essentie aan het woord. Juist die essentie – anderen noemen het kern of ziel – krijgt in het dagelijks leven te weinig ruimte om zich te laten horen”, legt ze uit.

Barbara Sevenstern op het strand in Dishoek. Beeld Joris Casaer

“Door elke ochtend in te tunen op wat je essentie wil en dat te combineren met je dagelijkse taken, zul je merken dat je anders aan de dag begint. Je holt minder achter jezelf aan, maar zet echt een intentie neer hoe jij je wilt voelen op je werk of in je gezin.”

Een uur naar een vogelbadje kijken

Zo’n CEO-meeting met jezelf, dat is wat de 44-jarige ergotherapeut Marije Bolt nu alweer ruim een jaar doet nadat zij vorig jaar dezelfde retraite had gevolgd. Ook lummelt ze elke dag. “Gewoon met mijn man samen koffiedrinken, wat rondslenteren of een uur naar het vogelbadje in onze tuin kijken”, vertelt ze aan de eettafel in haar woning op Java-eiland in Amsterdam. “Inmiddels herken ik welke vogels hier komen badderen. Daarvoor hoorde ik ze niet eens. Kun je nagaan.”

Bolt begon aan de retraite omdat ze slecht sliep en extreem vroeg wakker werd. Vaak stapte ze dan van ellende maar uit bed, klapte haar laptop open en ging om vier uur ’s ochtends aan het werk. “Mijn man zei vaak: ‘Je leeft veel te snel’.”

De app leerde haar de dag anders te beginnen. “Omdat ik toch vroeg wakker ben, heb ik er maar een goede gewoonte van gemaakt.” Dus staat ze kwart over vijf op en start met een ademoefening, daarna een yoga nidra-meditatie en vervolgens schrijft ze in haar dagboek op wat haar intentie is. Daarna duikt ze het IJ in om te gaan zwemmen met een buurvrouw.

Jomo in plaats van Fomo

“Nu ik dit echt elke dag doe, is er veel veranderd. Ik ben milder geworden naar mezelf en de mensen om me heen. Ik voel meer innerlijke ruimte om niet overal meteen op te reageren. Dat is fijn.” Ze is ook opmerkzamer geworden. “Ik merk bijvoorbeeld sneller aan cliënten als ze stress hebben. Ook met hen begin ik nu vaak met een kleine ademoefening. Oh, en ik slaap weer als een zonnetje. Tot kwart over vijf uiteraard.”

Bolt had nooit gedacht dat ze lummelen tot prioriteit zou maken. “Ik stond altijd aan en mocht graag overal naartoe sjezen. Vroeger had ik last van Fomo, de fear of missing out. Nu heb ik Jomo, de joy of missing out. Ik vind niks doen echt heerlijk. Ik merk het ook bij mijn pubers, ik blijf soms wat langer rondhangen op hun kamer en na een tijdje komen dan de echte gesprekken. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dat schrijf ik dan weer op in mijn journal.”

Inmiddels heeft Sevenstern haar vakantiehuis in Zeeland verlaten en is ze weer thuis in Den Haag. Aan de telefoon blikt ze terug. “Ik heb al veel aan soul searching gedaan, maar deze app heeft me aangenaam verrast. De retraite geeft structuur en biedt een stok achter de deur. Ik ben me nu veel bewuster van hoe mijn lichaam aanvoelt. Minder bikkelen, meer lummelen: dat wordt het devies. Toch bijzonder dat zo’n geruststellende stem van iemand die je niet kent via een app me dit heeft gebracht. Ik voelde me echt omarmd deze weken.”

Vijfstappenplan voor een lummeldag 1. Zet je telefoon ’s nachts op vliegtuigmodus en laat die bij het wakker worden even staan. Meteen op sociale media of met mail beginnen, betekent honderden mensen in je slaapkamer uitnodigen, dat zou je in het echt ook niet doen. 2. Snooze niet, maar kies een fijne ochtendmeditatie die je liggend in bed kunt doen. Zo breng je direct je hersenen en zenuwstelsel tot rust en bepaal jij hoe je jouw dag begint. 3. Start de dag met een meeting met jezelf. Hoe wil je je vandaag voelen? Wie wil je zijn? Schrijf donkere gedachten even van je af en richt je eventuele to do-lijst in. 4. Lummel ook op je werk of met het gezin. Dat doe je door een korte meditatie te doen. De app heeft sessies voor op het toilet of onder de douche, voor tijdens het koken of autorijden. Of dans een keertje door de kamer. 5. Kijk niet de hele avond tv of op Instagram, maar maak een lange wandeling, pak een nieuwe sport op, staar lekker voor je uit in de tuin of doe een heerlijk lange avondmeditatie om als een roosje in slaap te vallen.

