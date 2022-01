Frontale aanval op Duitse topfilosoof Peter Sloterdijk: ‘Hij maakt de geesten rijp voor nieuw fascisme’

Een van de bekendste Duitse filosofen, Peter Sloterdijk, krijgt het verwijt dat hij ‘wegbereider is van een nieuw Duits fascisme’. Dat zegt Klaus Weber, hoogleraar sociale psychologie aan de Hogeschool van München, in een interview met deze krant. Dinsdag verschijnt een boek van Weber dat geheel aan Sloterdijk is gewijd. Ook verwijt hij de filosoof seksisme en racisme.

Op bijna tweehonderd pagina's zet Weber zijn kritiek uiteen, onder de titel Sloterdijk – Aristokratisches Mittelmaß & zynische Dekadenz. Hij ziet het ‘nieuwe fascisme’ in Sloterdijks werk waar die stelt dat “de samenleving strijdlustiger, mannelijker en trotser moet worden, en dat de democratie een slappe vorm van moed is.”

In een roman van Sloterdijk, het Schelling-project, trof Weber zulke seksistische en racistische passages aan, dat hij er onpasselijk van werd. Bijvoorbeeld: “dat Braziliaanse en Afrikaanse vrouwen een grote, ronde kont hebben omdat ze zo graag van achter genomen willen worden.” Weber noemt Sloterdijk een ‘salonfascist’, net als Marcus Jongen, ideoloog van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD). Jongen is gepromoveerd bij Sloterdijk.

Sloterdijk vindt de kritiek ‘grof, vaag en fundamenteel onjuist’

Eerder heeft Sloterdijk zich al gedistantieerd van de AfD en hij bestempelt zijn oud-leerling als een ‘bedrieger’. Toch blijft Weber bij zijn beschuldiging. Want: Jongen haalt zijn inspiratie uit het werk van Sloterdijk. Dat geldt ook voor Björn Höcke van de inmiddels opgeheven extremistische vleugel van de AfD, zegt Weber. Diens idee om met ‘gepaste wreedheid’ migranten te weren ‘komt rechtstreeks bij Sloterdijk vandaan’.

In een beknopte reactie laat Peter Sloterdijk weten dat hij de kritiek ‘erg grof, vaag en fundamenteel onjuist’ vindt. De beschuldiging van fascisme noemt hij ‘een reputatiedodende beschuldiging’. Dat Klaus Weber, betrokken bij de socialistische partij Die Linke, met deze aanval komt, verbaast Sloterdijk dan weer niet, ‘gezien de desolate staat van intellectueel links in ons land’.

In Duitse academische kringen zorgde de aankondiging van Webers boek al enige tijd voor onrust, zegt René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die instelling verleende Sloterdijk in 2011 een eredoctoraat. “De media zullen er nu wel op springen”, zegt Ten Bos.

‘Sloterdijk is moeilijk in een hokje te vangen’

Ten Bos kent Sloterdijk en diens werk, en vindt Webers kritiek niet overtuigend. “Dat een politieke stroming met je ideeën aan de haal gaat, betekent niet dat je bij die stroming hoort. Ik lees het werk van Sloterdijk al veertig jaar. Hij maakt zich zorgen over de gemeenschap, vraagt zich af hoe je die afschermt voor bedreigingen. Maar is dat links of rechts? In ieder geval heb ik hem nooit op fascistische opvattingen kunnen betrappen. Sloterdijk valt moeilijk in een hokje te vangen. Hij is een irritatiekunstenaar - en dat hoort een filosoof ook te zijn.”

Volgens Weber heeft Sloterdijk kritiek altijd afgehouden ‘door zich te beroepen op zijn filosofische status’. Bovendien is diens werk zo moeilijk dat alleen de intelligentsia het kan lezen, de gewone Duitser niet. “Ondertussen draagt hij bij aan een racistische, seksistische en fascistische sfeer waar zij in leven.”

