Firoza en Döne zijn islamitisch en queer: ‘Het zijn mensen die mijn geaardheid veroordelen, niet God’

Firoza Wekker en Döne Fil hebben beiden geworsteld met hun geaardheid voordat ze elkaar de liefde verklaarden. Hun geloof lieten ze nooit los.

Lesbisch en moslim; in menig hoofd roept deze combinatie een reeks aannames, ideeën en beelden op. Die overtuigingen spelen een belangrijke rol in het leven van en de liefde tussen hiphopartiest Firoza Wekker (40) en Döne Fil (42), leidinggevende in de horeca en community-werker. Hun verhaal beslaat een veelheid aan hokjes waarin ze continu worden geduwd, door zowel de moslimgemeenschap als door de queer community, waartoe mensen behoren die niet heteroseksueel zijn. Wat als je levenservaring alle hokjes overstijgt?

Op het fornuis van Wekker’s Amsterdamse appartement, dat ze deelt met haar jongste dochter van elf, pruttelt vroeg in de ochtend een kruidige stoofpot met kip. Ze zet het vuur laag en gaat zitten aan de kleine, ronde keukentafel waarop een plateau met gekleurde kaarsen staat. Ze steekt een sigaret op, roert in haar koffie met melk en wrijft troostend over het been van haar vriendin, met wie ze nu vijf jaar samen is.

Döne Fil is net begonnen te vertellen over hun eerste ontmoeting in een café als ze na twee zinnen haar tranen laat stromen. “De dag dat we elkaar voor het eerst zagen was voor mij geen mooie dag. Diezelfde week had een vriend zelfmoord gepleegd. In de afgelopen vijf jaar ben ik drie vrienden op die manier kwijtgeraakt. Allemaal man, gay en moslim. Ik heb het er nog steeds heel moeilijk mee.”

Als mensenrechtenactivist zet Fil zich jarenlang in voor ondersteuning van queer moslims. In die rol heeft ze vaker interviews gegeven, deelgenomen aan debatten en netwerken. Na haar coming-out op haar 29ste zocht ze actief de media op en organiseerde ze tien jaar geleden de eerste Turkse boot tijdens de Amsterdamse Gay Pride. “Ik heb altijd mijn woordje klaar en draai mijn hand niet om voor het voeren van een debat, onderbouwd met onderzoeken”, zegt de geboren en getogen Amsterdamse. “Ik ben heel krachtig en reflecterend. Maar nu is het even heel zwaar. Wat heb je aan onderzoeken als je zoveel mensen verliest?”

‘God accepteert me zoals ik ben’

Verlies is een thema dat regelmatig terugkomt aan de keukentafel deze ochtend. Wekker en Fil verloren allebei na hun coming-out tijdelijk het contact met hun grote families, die aanvankelijk niet wilden accepteren dat hun dochter of zus als lesbienne verder door het leven zou gaan.

Beiden probeerden aan de traditionele verwachtingen te voldoen. Ze trouwden met een man, werden diep ongelukkig en scheidden weer. Wekker kreeg twee kinderen bij twee vaders. Fil, oudste dochter van een Turkse, islamitische vader en een christelijke, Indonesische moeder, heeft na haar coming out nog altijd geen contact met een aantal zusjes en broertjes. Met hen had ze een hechte band, die ze erg mist. Maar hun islamitische geloof hebben beiden in al die processen nooit losgelaten.

Na een reis naar Zuid-Afrika, waarin Fil kennismaakte met imam Muhsin Hendricks en zijn onderzoek naar homoseksualiteit binnen de islam, zorgde haar geloof voor nog meer rust en acceptatie. “We keken in een tiendaagse training heel technisch naar de islamitische teksten over homoseksualiteit, hoe worden die geïnterpreteerd?”

Ze leerde van deze imam dat homoseksualiteit wel degelijk geaccepteerd is in de islam. “Dat was voor mij een ommekeer. Ik begon me meer compleet te voelen. Ik wist al eerder dat ik gay was en mijn coming-out maakt me gelukkig maar ook verdrietig. De ontmoeting met deze imam gaf me eindelijk rust. Het gaf me de bevestiging dat God mij accepteert zoals ik ben. Het zijn de mensen die mijn geaardheid veroordelen, niet God. Hierdoor ben ik me specifiek bezig gaan houden met en in gaan zetten voor de queer moslims. Zo heeft het geloof een zichtbare leidende rol gekregen in mijn leven.”

Firoza Wekker en Döne Fil Beeld Marwan Magroun

Behoudend en lesbisch

Mensen beoordelen haar vaak op haar uiterlijk, zegt Fil, die geen hoofddoek draagt. “Ze denken: ze ziet er westers uit, die is vast heel liberaal. Maar dat is niet zo. Ik zou mezelf meer als behoudend omschrijven. Mijn queer zijn betekent niet dat ik halfnaakt op de barricaden moet staan. Dat je als queer over-geseksualiseerd wordt in de publieke opinie en media, daar heb ik grote moeite mee.”

Behoudend zijn is niet per se het naleven van dagelijkse geloofsregels, zeggen de vrouwen, die niet getrouwd zijn en niet samenwonen. Fil woont bij haar moeder voor wie ze zorgt. Geloof beleven ze meer in het naleven van normen en waarden.

“Ik hoef daarvoor niet naar de moskee. Daar zitten mensen die me uitkotsen vanwege mijn geaardheid. God is overal en heeft de wereld geschapen. Dus waar je je ook bevindt, hij zal er zijn”, zegt Fil, terwijl haar vriendin opstaat om in de stoofpot te roeren.

Fil is zoekende naar de juiste balans, zegt ze, omdat in haar seculiere omgeving de islamitische gebruiken niet zichtbaar aanwezig zijn. Door het verbroken contact met haar moslimzusjes en broers, mist ze de zichtbaarheid van haar geloof om haar heen. Ze mist het samenzijn tijdens feestdagen en de ramadan, de gebruiken en rituelen.

“Bij mijn queer moslimgemeenschap kan ik op een veilige manier mijn geloof beleven, het vangt een deel van het gemis op. En toch denk ik soms: laat me maar in Turkije wonen. Dan hang ik daar misschien wel weer half in de kast, maar voel ik wel meer aansluiting qua cultuur en omgang. Hier in Nederland word ik gedefinieerd op mijn queer zijn, maar wordt mijn culturele en religieuze identiteit niet door iedereen geaccepteerd. Ook al ben ik me ervan bewust dat dit niet voor iedereen geldt.”

Beeld Marwan Magroun

Roddelen is haram

Firoza Wekker groeide op in een islamitisch gezin met Surinaams-Hindostaanse ouders die zich later bekeerden tot het christendom. Ze kende een onveilige jeugd met veel geweld en bracht als puber tweeëneenhalf jaar door in jeugddetentie. Ook voor haar staat de islam, samen met haar dochters, op de eerste plek. “Vijf keer per dag bidden doe ik niet. Ik ben de hele dag door in gesprek met God. Je gelooft in je hart en je doet wat oprecht is. In de omgang met onze ouders bijvoorbeeld.”

Ze vertelt over haar onveilige gezinssituatie met geestelijke en fysieke mishandeling, waardoor ze haar heil op straat zocht. “Mijn ouders heb ik vergeven. Als je dat niet doet, dan krijg je het heel moeilijk. Dat heb ik meegemaakt. Ik ben heel boos geweest.” Ze reikt haar hand naar het hart. “Mijn religie geeft mij de kracht om mezelf en anderen te vergeven. Nu voel ik meer rust. Sinds kort heb ik ook weer contact met mijn ouders.”

Haar oudste dochter, twintig jaar, kwam laatst vertellen dat ze voortaan met een hoofddoek door het leven gaat. “Mashallah!”, roept Wekker met een lach. God heeft het gewild. Haar ogen schitteren. “Dat vervult me met trots. Ze is heel specifiek bezig met de islam. Terwijl ze is opgegroeid bij haar oma, die zich tot het christendom heeft bekeerd.”

Maar, benadrukt Wekker, ze leert haar kinderen ook dat het niet uitmaakt tot welke denominatie je behoort. “Christelijk, hindoe, moslim, het maakt niet uit. Er is maar een God, begrijp je? Als ze maar op een goede manier de wereld ingaan en niet de fouten maken die ik heb gemaakt.”

‘Ik vind wél dat mensen God nodig hebben’

“Dan ben ik daar toch behoudender in”, reageert Fil. “Ik ben van de verbinding en interreligiositeit. Maar ik vind wel dat mensen God nodig hebben.”

Wekker: “Daarom ga ik niet in discussie met atheïsten, want dan word ik boos.” Fil ervaart het omgekeerde. “Atheïsten worden altijd boos op mij”, zegt ze, ze moeten er beiden hard om lachen.

Wekker’s dochters weten dat hun moeder een lesbische relatie heeft. Fil: “Haar jongste kwam een keer uit school en zei: Jullie zijn lesbisch, dat is haram. Dan is het aan ons om het goed uit te leggen. Tegelijkertijd houden we het heel simpel. Dan zeggen we: het is toch helemaal niet haram als je van elkaar houdt, elkaar leuk vindt en verliefd bent, en goed voor elkaar zorgt? Vooral niet als het gelijkwaardig is. Slecht praten over mensen en roddelen, dat is pas haram!”

Taboe binnen de queer gemeenschap

Queer en moslim zijn anno 2023 is eenzaam, zegt Fil desgevraagd. Het zit haar hoog. Ze slikt haar tranen weg en zet haar stem kracht bij. “Van beide kanten worden we eigenlijk belachelijk gemaakt. Afgewezen door je familie hoop je in de queer community erkenning te vinden. Maar we ontmoeten veel seculiere queers die zeggen: hoe kun je nou geloven in iets dat jou niet accepteert?

Er is binnen de queer gemeenschap een dominante, mannelijke meerderheid die ons nog steeds als exotische snoepjes ziet. Je hoopt acceptatie te vinden, maar wordt toch uitgesloten omdat je gelovig bent, een kleurtje hebt en er anders uitziet.

‘Echte zorg en inclusie laten te wensen over’

Er zijn zoveel jonge moslim queers die door hun ouders niet worden geaccepteerd en die, op zoek naar erkenning, aan drugs -en seksverslaving ten onder gaan. Dat is een taboe binnen de queer gemeenschap. Daar wordt niet over gesproken. Nederland stopt veel geld in zichtbaarheidsprojecten van queers, maar de zorg en de echte inclusie laten te wensen over. Daar hebben we het niet over.”

Wekker luistert en knikt. Haar vriendin gaat verder: “Vanuit de islamitische gemeenschap horen we nog altijd: je kunt geen moslim zijn want je leeft als lesbienne. Hoezo, denk ik dan, wie schaad ik ermee? En bovendien, ik kan mijn geaardheid noch mijn geloof even uitschakelen.”

“Ik denk het en jij zegt het, wow”, reageert Wekker. Ze kijkt liefdevol naar haar vriendin en slaat een arm om haar heen.

Eenzaamheid voelt zij niet. “God houdt van mij zoals ik ben, dat voel ik echt. Als ik dat ga verloochenen, dan houd ik mezelf voor de gek. En dat wil hij ook niet. God is liefde, het maakt niet uit wie of wat je bent, zolang je oprecht met jezelf en met de mensen om je heen leeft, dan denk ik dat je je op het juiste pad bevindt.”

