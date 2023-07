Firdause Cankaya (29) is moslima, draagt een hoofddoek én rijdt motor. ‘Sommige witte mensen denken dat wij niks mogen’

Al van een afstand is de luide uitlaat van haar motorfiets te horen terwijl ze aan komt rijden bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Firdause Cankaya (29) stapt af van haar roodzwarte Yamaha-motor – met daarop een kilometerstand van ruim boven de 40.000 kilometer. De afgelopen zes jaar heeft ze haar banden voornamelijk versleten in de straten van Amsterdam.

Voordat ze aan haar dagelijkse rit door de stad begint, knoopt ze haar hoofddoek opnieuw vast met behulp van de spiegel van haar Yamaha MT-07. Vervolgens gaat de helm weer op.

Terwijl ze richting de bruggen van IJburg rijdt, ontwijkt Cankaya de gladde putdeksels op het wegdek. Bij een stoplicht slalomt ze behendig naar voren tussen de wachtende auto's. Twee jongens op een scooter kijken bij dat stoplicht verbaasd om naar Cankaya. Even later zwaaien twee tienermeisjes op een bankje met een brede grijns naar haar. Bij één gaat ook een duimpje omhoog.

Terug op de NDSM-Werf, na de rit, vertelt Cankaya dat onbekenden geregeld zwaaien of verbaasd omkijken wanneer ze haar hoofddoek spotten onder haar helm. Een hoofddoek dragen én motorrijden is een combinatie die velen niet begrijpen, volgens Cankaya. “Sommige witte mensen denken dat wij onderdrukt worden en niets mogen. Als ik naar Purmerend rijd en daar even stop, staren mensen naar me.”

Als ze gas geeft verstomt de kritiek

“Sommige moslimmannen vinden weer dat de motor niet past bij het dragen van de hoofddoek. ‘Islamitisch gezien moet je bescheiden zijn en je lichaam bedekken. Met een motorbroek zie je de lichaamsvormen’, zeggen zij dan.” Cankaya legt het allemaal naast haar neer. “Als ik mijn gashendel een draai geef, hoor ik hen niet. Die mensen moeten zich met zichzelf bezighouden.”

Voor de Italiaans-Nederlandse Ayla Mirani (24) was de motor eerst, en kwam de hoofddoek later. Kort nadat ze haar motorrijbewijs behaalde in 2020, bekeerde ze zich tot de islam en begon ze een hoofddoek te dragen. Mirani: “Mijn beste vriendin was moslima en reed ook motor. In die periode nam ik motorrijlessen en was ik tegelijkertijd op zoek naar zingeving. Met mijn vriendin bezochten we islamitische lezingen, maar ik vond het nog een te grote stap om echt te bekeren. Na het behalen van mijn rijbewijs ben ik in kringen van motorrijdende moslima’s terechtgekomen.”

Een motorongeluk als memento mori

Haar beslissing om zich te bekeren tot de islam kwam pas na een tragisch ongeluk in Amsterdam in 2020, waarbij een 37-jarige motorrijder om het leven kwam. Mirani: “Ik kende hem niet persoonlijk, maar heel veel mensen in mijn omgeving wel. Daarna kwam het besef dat ik diegene had kunnen zijn en ben ik een paar dagen later bekeerd tot de islam in de Blauwe Moskee in Amsterdam.”

Het gevaar van motorrijden houdt Mirani nu niet meer elke dag bezig. “Motorrijden blijft gevaarlijk, maar je vergeet dat en probeert dat te ontkennen. Vorige maand is een 26-jarige vrouw in Rotterdam aangereden op de snelweg en daarbij overleden. Dat nieuws valt heel heftig in onze vriendinnengroep.”

Gevaarlijk of niet, het rijplezier gaat uiteindelijk voor bij de motorrijdsters. Mirani’s rijbewijs is zelfs twee maanden ingevorderd geweest vanwege te hard rijden. Ze rijdt nu een Yamaha MT-09 met veel vermogen. Binnenkort rijdt ze op die motor en met tientallen andere motorrijdsters naar Parijs. Halverwege augustus staat ook een ‘ride out’, een motortoertocht, in Nederland op de agenda met honderden motorrijdsters uit heel Nederland. De data worden gecommuniceerd via een instagrampagina. Mirani: “We vormen geen motorbende, maar rijden weleens toeterend en luidruchtig mee bij trouwstoeten. Voor een bekende willen de banden er nog weleens van af worden gebrand.”

Beschermengelen

“Inmiddels rijden veel biculturele vrouwen motor. Ga maar eens kijken bij de terrasjes in Amsterdam-West. Dat was in 2017 anders”, zegt Zeynep Kale. Zo zwaar als haar motor klinkt, zo zacht is haar stem als ze begint te praten. De 28-jarige Kale bezit twee motoren: haar lichte Kawasaki voor in de stad en een krachtige Suzuki met veel vermogen voor lange ritten. Ook gaat Kale geregeld circuitrijden in Zandvoort.

De motorpassie is ooit aangewakkerd door een oom met een motor. Toen Kale zes jaar geleden een motorrijbewijs wilde halen en haar vader daar eerst bezwaar tegen had, heeft haar oom hem omgepraat. “Ik wilde altijd instemming van mijn ouders, want ik geloof dat naast mijn eigen gebeden, de gebeden van mijn ouders mij veilig houden op de motor”, vertelt Kale. “Daardoor zijn de beschermengelen altijd bij me.”

Veel Amsterdamse motorrijdsters kennen haar, omdat ze als een van de eerste biculturele motorrijdsters begon met vloggen op YouTube. Met een kleine actiecamera van het merk GoPro maakte ze video’s tijdens het rijden. Ze werden goed bekeken, maar nu zijn ze niet meer te vinden op YouTube. “Nadat ik een hoofddoek ging dragen, heb ik alle video’s verwijderd vanwege mijn zichtbare haar op die beelden”, legt Kale uit. Al vindt ze de vele gespendeerde uren aan videomontage jammer, treuren doet ze niet om het weghalen van de video’s. Ze is van plan om snel nieuwe filmpjes te maken en plaatsen.

Eén met de motor

Een halfjaar geleden besloot Kale de hoofddoek te dragen na een bezoek aan de heilige islamitische steden Mekka en Medina. Zo graag dat ze zelfs overwoog om het motorrijden op te geven als het niet meer mogelijk was met haar nieuwe kledingstijl. “Maar het kan ook samen.”

Als ze op de motor stapt draagt Kale een lange jurk met een spijkerbroek eronder. Op de motor trekt ze die dan omhoog voor zover nodig. “De hoofddoek hoort nu bij mij en ik voel me compleet met de hoofddoek. Met de motor ben ik ook altijd één geweest. Iedereen weet dat van mij. Ik rij ermee voor plezier, naar werk,” vertelt Kale, “maar ook net zo goed naar lezingen en de moskee.”

Lees ook:

Machinist Bilal El Malah (26) werkt met kerst en is vrij met het Offerfeest



Vrij zijn tijdens het Offerfeest in plaats van op tweede pinksterdag: veel jonge moslims willen graag feestdagen kunnen ruilen op het werk, maar hebben die mogelijkheid niet. Hoe kunnen werkgevers dat regelen?