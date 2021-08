Filosofische western over eenzaam zijn in de saloon: ‘De mens is het enige dier dat zich in de kudde eenzaam kan voelen’

Een 19de-eeuwse saloon, desolate muziek die doet denken aan Paris, Texas en wijsgerige ideeën rond eenzaamheid: dat is de mix van Ballade van Bodie. Filosoof en dramaturg Gerko Tempelman werkt mee aan deze ‘filosofische western’.

Frank Siera, schrijver en regisseur van de voorstelling, kwam bij toeval in Bodie terecht, vertelt Tempelman. “Eens bevolkten goudzoekers het Californische stadje, om er net zo snel weer uit weg te trekken. Wat overbleef, was stilte. Nergens voel je de aanwezigheid van afwezige mensen zo intens.”

Wat is eenzaamheid, is dat de afwezigheid van anderen?

“Dat is de filosofische kwestie. Eenzaamheid gaat algauw over mensen die te weinig contacten hebben, of die iets missen aan de contacten die ze wel hebben. Sociaal en emotionele eenzaamheid is dat.”

Dat is wat koning Willem-Alexander aan het begin van de pandemie met enig pathos ‘het eenzaamheidsvirus’ noemde.

“Met dat virus suggereerde hij dat eenzaamheid dus voorbijgaat aan wie wél contacten hebben. Maar kun je in een grote groep ook niet eenzaam zijn? Zijne majesteit denkt vermoedelijk niet aan iemand die op een festival in de ­massa meedeint en zich verloren voelt. In Ballade van Bodie vragen we ons af: is de mens een lonesome cowboy of een kuddedier? De mens is het enige dier dat zich te midden van de kudde eenzaam kan voelen.”

Alle officiële cijfers over eenzaamheid zijn gebaseerd op de ‘eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld’, die ook in het buitenland wordt gebruikt. Die vragenlijst vraagt naar het sociale en psychologische leed, zegt Tempelman. “Filosofen zoals Heidegger en Sartre rekken de definitie op: eenzaamheid is een facet van het menszijn, niet iets wat je enkel door meer gezelschap oplost. We zijn geworpen in de wereld, zegt Heidegger. En Sartre: ‘Als je je eenzaam voelt als je alleen bent, bevind je je in slecht gezelschap.’ Deze denkers nemen ongekendheid als uitgangspunt voor het bestaan. Wij dachten: maar dan kan iedereen die eenzaamheid in zichzelf ontdekken. Als je maar de goede vragen stelt.”

Tempelman stelde naar het voorbeeld van de eenzaamheidsschaal een elfvragenlijst op die als eenzaamheids-zelftest fungeert. “Er zitten vragen tussen als: Stel, je gaat een week naar een verlaten eiland, maar je moet je mobiel inleveren. Verheug je je erop of juist niet? En als je die week in New York door gaat brengen? De meesten mensen moeten er niet aan denken, een week zonder mobiel, de confrontatie met zichzelf zien ze niet zitten. Heb ik zelf ook.”

Wat was uw score?

“Dat is de truc! Honderd procent eenzaam. Net als iedere respondent, want volgens de filosofen is iedereen op een bepaalde manier eenzaam.”

Als je er altijd als ‘eenzaam’ uitkomt, deugt de test niet, want de uitslag staat al vast voor je begint.

“De test vraagt in hoeverre je je van je eigen eenzaamheid bewust bent en waar deze uit bestaat. Het gaat ons om dat bewustzijn te ­vergroten, erover na te denken. Daarom hebben we mensen ­brieven laten schrijven naar aanleiding van de elfvragentest.”

U omschrijft eenzaamheid als ‘je ongekend voelen’. Door wie? Door je omgeving? Jezelf?

“Iedereen hoopt door een ander gekend te worden. Daar verlang je naar, maar existentiële filosofen als Sartre zeggen: je blijft ook altijd een vreemde voor jezelf. Je kunt jezelf niet eens kennen.”

In het theaterstuk komen vier personages voor. Welke daarvan belichaamt dat het sterkst?

“Die vier figuren spelen door elkaar heen, maar spreken nooit met elkaar, terwijl ze zich in de groeiende metropool Bodie storten. Zoals Uncle Billy, die in de saloon zit. Billy O’Hara is een historisch persoon, hij streed voor rechten van zwarte mensen. Hij organiseerde een groot feest voor bij het zilveren jubileum van de afschaffing van de slavernij in West-Indië. Pal daarop overleed zijn vrouw. De rouwende Uncle Billy gaat dan naar Bodie, waar hij opleeft zolang de stad bruist. Op zeker moment gaat er iemand weg en hij voelt zich dan zo verlaten als toen zijn echtgenote stierf. Dan grijpt hij naar zijn geweer. Dat verdraagt hij niet. Hij kan niet echt met mensen samenzijn, maar ook niet zonder hen. Een diepgaande band heeft hij nooit opgebouwd.”

Spreekt Uncle Billy u aan?

“Ja. Je kunt bij hem niet zeggen: als hij maar mensen om zich heen heeft, is zijn probleem opgelost. Hij komt van de vier personages het dichtst bij mij. Bij mijn onderzoek voor de voorstelling ontdekte ik: ik kan goed alleen zijn, fantastisch als mijn vrouw en kinderen een weekend weg zijn, dat zou elke maand wel mogen gebeuren, even het rijk alleen, maar een week met mezelf op dat verlaten eiland, dat vind ik confronterend. Ik vul mijn alleen-zijn met bezigheden. Uncle Billy moest ook zo bezig zijn.”

U zei ook over Uncle Billy dat hij niet echt contact maakte. Herkent u dat ook?

“Ik ben gelukkig getrouwd, met mijn vrouw heb ik écht contact, geloof ik. Maar ik heb ook een breed netwerk, veel mensen gaan graag met me om, maar ik wantrouw mezelf om hoe makkelijk ik afscheid van mensen neem. Kost me geen enkele moeite. Missen die contacten een vorm van diepgang? Het zijn figuranten in het spel dat ik graag speel. Dat is mijn onafhankelijkheid. Maar ook existentiële eenzaamheid.” Dan, na een korte stilte: “Ik betwijfel of ik daar een mooier mens van word.”

Zou Willem-Alexander anders in het leven staan als hij komt kijken bij de Ballade van Bodie?

Tempelman neemt tijd om na te denken. “Ik denk dat Zijne Majesteit de koning zelf eenzaam is. Dat kan niet anders. Niet omdat hij te weinig mensen om zich heen heeft, maar omdat hij een ingewikkelde sociale positie inneemt. Ik hoop dat hij komt en iets herkent.”

Is het doel van de voorstelling om bezoekers minder eenzaam te maken, of om inzicht in eenzaamheid te krijgen?

“Dat laatste. Maar als het lukt om samen aan de praat te raken over existentiële eenzaamheid, dan brengt dat wel verbinding teweeg. We voeren regelmatig filosofische nagesprekken na de voorstelling. Dan gaat het over: kun je beter worden in alleen zijn? Dat helpt in het gesprek tussen generaties en culturen. Ik vind dat een betere aanpak dan eenzaamheid als iets zieligs te zien voor een bepaald slag mensen of tijdens lockdowns.”

Ballade van Bodie van muziektheatergezelschap Kassett speelt di, woe en do in Leiden (17u en 20.30u, Scheltema), daarna (24 en 25/8) op het O. Festival in Rotterdam. Tickets: www.mckassett.nl

