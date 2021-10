Excuses van de kerken voor slavernij worden nu lokaal ingekleurd

Bij zijn aanstelling tot dominee in Paramaribo kreeg een achttiende-eeuwse Lutherse predikant van zijn Amsterdamse gemeente een huis en drie slaven cadeau. Een paar jaar geleden beleed de huidige Lutherse gemeente daarover schuld in een kerkdienst.

Bestuurslid Bianca Gallant zat in de kerkbanken toen de dominee het contract met de verre dominee voorlas. “Zoiets raakt iedereen. Ik voelde de pijn. Van mezelf, maar ik zat ook tussen witte mensen”, zei ze hierover. Zelf is ze nazaat van tot slaaf gemaakten, maar in deze multiculturele kerk zijn ook witte nakomelingen van plantagehouders lid, of van anderen die van de slavernij profiteerden. “Ik voelde ook plaatsvervangende pijn”, zei Gallant daarom.

De Evangelisch Lutherse gemeente in Amsterdam is vooralsnog een van de weinige kerken in Nederland die bewust en zichtbaar bezig is met de verwerking van het slavernijverleden. De Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit gaan het aandeel van plaatselijke kerken in de slavernij in kaart brengen. Deze kerkelijke gemeente in Amsterdam heeft zelf al onderzoek gedaan naar haar rol en aandeel, waarbij ook het contract met de dominee naar boven kwam. Naast de bijzondere kerkdienst was er een symposium en is er vorig jaar een boek verschenen, Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’.

‘Theologie is misbruikt om de slavernij te rechtvaardigen’

Het is niet dat andere Nederlandse kerkgenootschappen zich nooit hebben gebogen over hun belaste verleden. Sterker: in 2013 hebben ze spijt betuigd voor de betrokkenheid bij de slavenhandel, en voor het theologisch goedpraten van de slavernij. En dat waren er niet zomaar een paar, maar dat gebeurde in een verklaring van de Raad van Kerken, een overkoepelend kerkverband met daarin de katholieke kerk en vrijwel alle protestantse kerken – samen goed voor zes miljoen gelovigen.

“Als kerken weten we ons deel van dit schuldig verleden en moeten we vaststellen dat theologie in bepaalde omstandigheden misbruikt is om de slavernij te rechtvaardigen”, stond er in de verklaring. Volgens de Raad lieten gelovigen zich leiden door ‘misplaatst winstbejag en machtsmisbruik’, al merkte ze ook op dat een enkel kerkgenootschap – de Quakers bijvoorbeeld – zich juist verzette. Nog diezelfde dag kwam de PKN – de grootste protestantse kerk – met een aanvulling: “Met spijt en schaamte moet worden uitgesproken dat dit alles deel is van ons verleden als kerken”, verklaarde de grootste protestantse kerk van Nederland.

Licht werpen op plaatselijke situaties

De verklaring mocht van de toenmalige secretaris Klaas van der Kamp worden opgevat als excuses, maar het was ‘meer dan dat’: “Het was niet: we zeggen sorry, en we gaan over tot de orde van de dag. De verantwoordelijkheid voor het verleden blijven we dragen. De principes van toen spelen nog steeds. Wij zijn aanspreekbaar, nu en in de toekomst”, zei hij daarover in deze krant tijdens de Wereldgebedsweek in 2018, die toen gewijd was aan de slavernij en de bevrijding daaruit. Dat thema was op de kaart gezet door kerken in de Caraïben, die dat jaar de gebedsweek voorbereidden.

Precies op dat punt, van die blijvende verantwoordelijkheid, heeft de PKN het volgens de Amsterdamse Lutheranen het de afgelopen jaren laten afweten. Er is twee jaar geleden een gesprek geweest met de leiding, maar daarna hebben ze weinig meer vernomen. De verklaring van de Raad van Kerken bleef daardoor, vonden ze, in de lucht hangen. En waar de landelijk bestuur zweeg, voelden ook plaatselijke kerken geen aansporing te kijken welke sporen van de slavernij er in hun verleden én heden zichtbaar zijn. Het onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit naar de kerkelijke betrokkenheid bij het koloniaal verleden moet ook op die plaatselijke situaties licht gaan werpen. De algemene spijtbetuiging van de kerken wordt daarmee veel preciezer, lokaler ingekleurd, precies wat de Lutheranen in Amsterdam zelf al deden.

