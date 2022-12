Excuses aanbieden? Nederland hoort te vrágen om verontschuldiging, vindt Paul van Tongeren

In het debat rond het slavernijverleden lopen enkele begrippen rommelig door elkaar. Denker des Vaderlands Paul van Tongeren wil daar graag orde in aanbrengen. Hij begint met ‘spijt’ en berouw’. “De regering is met die woorden begonnen over de Nederlandse rol in de slavernijgeschiedenis. In 2001 sprak het kabinet ‘diepe spijt, neigend naar berouw’ uit, iets later schoof dat op naar ‘diepe spijt en berouw’. Zonder neiging.”

Spijt en berouw, de termen van twintig jaar geleden, zijn uitdrukkingen van wat je voelt. Excuses zijn eerder een handeling, zegt van Tongeren. “Excuses zijn wat anders dan sorry zeggen. Vreemd genoeg gaat het in het hedendaagse taalgebruik over ‘excuses aanbieden’, maar volgens mij valt er niets aan te bieden, alleen maar te vragen: je vraagt om verontschuldiging, wil je m’n schuld wegnemen?”

Het lijkt alsof de Nederlandse regering ervan uitgaat dat spijt en berouw gratis zijn, en vreest dat excuses wat kosten.

“Daar heeft het alle schijn van. Spijt en berouw, dat kon de regering uitspreken zonder juridische verplichtingen, maar excuses dreigen volgens de politieke boekhouder op herstelbetalingen uit te lopen.

“Ik vind het een vreemde onderscheiding. En moreel dwaas. Hoe kun je nu zeggen dat je ‘spijt, neigend naar berouw’ hebt, maar dat het te vroeg is voor excuses? Dat is tegensprekelijk. Want als je echt spijt voelt over wat je hebt gedaan, dan erken je al schuld. Berouw tonen betekent dat je je leven wilt beteren en iets wilt goedmaken.”

Is het probleem niet dat veel Nederlanders geen berouw hebben? Zes op de tien van hen zitten helemaal niet te wachten op excuses.

“Daar zal de regering iets mee moeten. Maar dat doet ze op een vreemde manier. Enerzijds negeert ze die tegenstem, want we gaan toch excuses aanbieden. Anderzijds laat ze die excuses niet door de koning uitspreken, want die mag niet in die tegenstelling betrokken worden. De regering weet blijkbaar niet wat ze met de verdeeldheid aan moet.”

Premier Mark Rutte weet wel dat hij koning Willem-Alexander er niet in wil betrekken.

“Het vragen om verontschuldiging is een symbolische daad namens de bevolking. Daarom is het merkwaardig om de koning, de symbolische figuur bij uitstek, erbuiten te houden: hij representeert als niemand anders die bevolking, en hij is met zijn Oranje-geschiedenis ook nog verbonden met die zwarte kant van de geschiedenis.”

In een andere kwestie die het land verdeelde werd de koning er wel op afgestuurd: in Indonesië heeft hij zich in 2020 verontschuldigd voor het koloniaal verleden.

“Ja, dat snap ik ook niet goed, waarom dat nu niet kan….” Lachend: “Zou het hem slecht uitkomen in de kerstvakantie?”

De premier houdt hem buiten die tegenstelling.

“Welke bedoelt de premier precies? Tussen nazaten van slavenhouders en die van hun slachtoffers? Ik vrees dat hij de tegenstelling bedoelt tussen degenen die schaamte voelen voor de geschiedenis en de mensen die het onzin vinden zich ervoor te verontschuldigen. Hij wil die polarisatie blijkbaar ongemoeid laten – en de koning thuis in zijn Haagse paleis.

“Maar door de koning uit de wind te houden, ontloopt de regering het gesprek hierover. Volgens mij probeert ze het probleem te bedekken en te verbergen, door onverhoeds, zo gauw mogelijk, met zeven, acht ministers simultaan aan het begin van de Kerstvakantie excuses aan te bieden. Dat is wel erg doorzichtig.

“Ik denk dat het beter is om die tegenstelling juist te benoemen, bij te sturen en een beetje te matigen. Dan zou de koning wel in persoon moeten zeggen dat er goede redenen zijn om spijt en berouw te hebben en om verontschuldiging te vragen. Zo kan hij die zes op de tien tegenstribbelende Nederlanders misschien een beetje meenemen. Maar moeilijk is dat wel.”

De overheid heeft de taak om het besef van die kant van de geschiedenis te laten doordringen en te laten zien dat een gevoel van schaamte daarover terecht is, zegt Van Tongeren. “Het begint ermee om de tegenstellingen die er zijn niet uit de weg te gaan en het debat daarover te voeren.”

Wat voor verplichting brengen excuses met zich mee?

“De vragende partij, Nederland in dit geval, zegt: ik had dat nooit mogen doen, krijg ik een nieuwe kans? En je belooft dat je het anders gaat doen - zonder dat hebben excuses geen waarde. Maar de manier waarop je die toekomst vormgeeft, staat niet vast. En dat zorgt op dit moment voor verdeeldheid.”

Iedere nazaat 40.000 euro schenken, eist het Landelijk Platform Slavernijverleden.

“Ja, het kunnen herstelbetalingen zijn, al lijkt me dat niet de beste manier om te laten zien dat het je echt spijt. Herstelbetalingen wekken de illusie dat de schade uit het verleden valt af te kopen. Bovendien leidt dat tot vruchteloze discussies over de berekening van een schade die op grote afstand in de tijd is aangericht en waarop ook allerlei andere oorzaken hebben ingewerkt.

“Behalve aan een bewustwordingscampagne over racisme en discriminatie rondom het slavernijmuseum, zou ik denken aan een gezamenlijk project om moderne slavernij en uitbuiting tegen te gaan. Zoals in de textielindustrie en in allerlei vormen van mensenhandel; in Nederland elk jaar met duizenden slachtoffers.

“De uitkomst ligt open, want Nederland is dan wel vragende partij, maar excuses zijn geen volledige onderwerping, waarbij elke eis wordt ingewilligd. Ik zou graag zien dat we ons bezig gingen houden met het gesprek over hoe we samen werk kunnen maken van die spijt. Dat zou ook die verdeeldheid kunnen helpen oplossen. Maar van dat gesprek heb ik, buiten het slavernijmuseum, nog niets gemerkt.”

Die verdeeldheid zit u hoog.

“Ja. De regering negeert die uit angst om populisten in de kaart te spelen. Ik zou graag zien dat we de verdeeldheid onder ogen zien en productief maken. Het zou helpen als we ons realiseren dat die verdeeldheid niet alleen groepen verdeelt, maar dwars door ons heen loopt.

“Als kind was mijn favoriete boekenserie Grote mannen – naast enkele heiligen waren dat vooral helden uit de vaderlandse geschiedenis. Zo ben ik gevormd. Als we vragen om verontschuldiging, kunnen we ook daar beginnen: met onszelf, de samenleving het besef bij te brengen dat die geschiedenis duistere kanten had. Het inrichten van een slavernijmuseum kan daar bij horen. Al denk ik dat alleen de mensen die al voor het aanbieden van excuses zijn, uit zichzelf naar zo’n museum gaan. En er is meer nodig.”

Om te beginnen: beseffen hoe ingewikkeld een lange nationale historie is. “Premier Jan Peter Balkenende prees in 2006 de ondernemende VOC-mentaliteit en ging er daarbij aan voorbij dat het profijt voor een goed deel berustte op uitbuiting. Maar wie alleen het omgekeerde ziet, de wreedheid van onze voorouders, miskent de durf die nodig was voor hun onzekere avontuur.”

Die mix van tegenstrijdige herinneringen ziet Van Tongeren ook terug in de Nederlandse bevolking. “Je hebt nazaten van slaafgemaakten die zelf, eenmaal vrij, slaven gingen houden, je hebt witte slavenhouders en witte ijveraars voor afschaffing van de slavernij. Dat zit allemaal in onze geschiedenis, het loopt door elkaar heen. Wij wonen in dat collectieve geheugen, dat is onze identiteit. Met alle spanningen die dat teweegbrengt.”

Maar we zijn toch niet als individuen anno 2022 aan te spreken op wat de VOC en WIC hebben aangericht?

“Onze nationale identiteit is mede getekend door kolonialisme en slavernij. Ons ‘ik’ wordt gekleurd door dat collectieve geheugen van grootse en verschrikkelijke gebeurtenissen, hoe je je er ook toe verhoudt. Het is als met een relatie: van je partner kun je scheiden, maar van je ex kom je nooit meer af.”

De schaamtevolle geschiedenis kan in de maatschappij “doordringen, ook al was je er zelf niet bij”, zegt Van Tongeren. “Bijvoorbeeld in monumenten.” Hij is tegen het neerhalen van standbeelden, zoals dat van Jan Pieterszoon Coen (Hoorn) of Peter Stuyvesant (Amsterdam). “Er heeft iets groots bestaan, van handelsgeest en ondernemingszin, maar er is ook een geschiedenis van wat nooit had gemogen. Dat doe je niet teniet door standbeelden te slopen. Geef ze liever een nieuwe betekenis. En richt nieuwe moderne monumenten op, voor de andere kant van de geschiedenis. Die krijgen extra lading als ze contrasteren met de zeehelden en slavenhouders van weleer. De spanningsvolle identiteit van onze gemeenschap, van ons verdeelde heden en verleden zou moeten worden verbeeld. Dat lijkt me een uitdaging aan kunstenaars: zet het conflict, de historische spanning die in ons zit, om in artistieke, monumentale vormen in de publieke ruimte.”

Op weg naar het plechtige, historische moment waarop de slavernij-excuses worden aangeboden – ‘gevraagd’, zegt Van Tongeren liever – is het “ontwikkelen van een nationale schaamte over bepaalde delen van de geschiedenis” geboden. En bezinning op spijt en berouw.

“Hoe kun je spijt hebben over zo’n historische afstand? Ik weet dat het riskant is om Duitsland erbij te halen, de misdaden waren anders en het speelde recenter, maar ik vind het leerzaam om te zien hoe de naoorlogse generatie heeft moeten leren omgaan met de schuld van hun ouders. Die niet de hunne was, maar wel als een last op hen drukte. En wat indrukwekkend was de knieval die de Duitse bondskanselier Willy Brandt in 1970 maakte, bij een monument voor de slachtoffers van de opstand in het getto van Warschau. Spijt, berouw en excuses in één gebaar.”

Als iemand excuses moet maken voor de slavernij, is het de koning, vindt schrijver Philip Dröge. De Oranjes hebben een directere link met het verleden dan gekozen politici. En ze profiteren er nog altijd van.

