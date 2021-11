Ex-Jehovah's Getuigen starten petitie tegen ‘mensonterend’ uitsluitingsbeleid

Een groep ex-Jehovah’s Getuigen roept de Tweede Kamer in een petitie op direct iets te doen aan het ‘sociaal doodverklaren’ van leden die uit de christelijke organisatie stappen of worden gezet. Zij worden nadat ze eruit zijn compleet genegeerd door vrienden en familieleden, wat voor hen traumatische gevolgen kan hebben.

De petitie is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. Initiatiefnemer Henri Dahlem wil dat het volgens hem ‘discriminerende’ beleid, ook wel shunning genoemd, strafbaar wordt – al moet de wet daar desnoods voor aangepast worden. “De scheiding tussen kerk en staat ligt heel gevoelig, maar deze praktijken moeten gewoon niet kunnen, gezien de gevolgen.”

Afvalligen worden vergeleken met de pest

Hij is ook onderdeel van de groep van dertig ex-getuigen die een collectieve aangifte voorbereidt tegen de Jehovah's Getuigen voor het aanzetten tot discriminatie en haat, waarover Trouw vorige maand schreef. Ze willen daarmee een strafrechtelijk onderzoek naar de uitwerking van het uitsluitingsbeleid afdwingen.

In België wonnen ex-leden een vergelijkbare zaak. Deze maand dient een hoger beroep. In het vonnis staat dat afvalligen worden vergeleken met de pest. Volgens Henri Dahlem wordt dit soort taal ook gebruikt om Nederlandse afvalligen in Nederland te beschrijven. Sommige ex-leden mogen hun eigen kinderen niet meer zien, zegt hij.

Daarom willen de ex-getuigen dat, onderwijl zij de juridische weg behandelen, de politiek ook al actie onderneemt. Dahlem schreef hiertoe ook een brief aan de vaste Kamercommissie justitie. Kamerlid Michiel van Nispen stelde al Kamervragen over de kwestie, waarin hij onder andere aan demissionair minister Sander Dekker voor rechtsbescherming vraagt of de wet op dit moment wel voldoende gronden biedt om deze praktijken tegen te gaan.



