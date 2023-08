Ex-Jehova’s voeren actie tegen uitsluiting: na vier keer aanbellen gaat de deur eindelijk op een kier

Ooit ging hij zelf de deuren langs met de boodschap van het enige echte geloof. Henri Dalhem groeide immers op ‘in de waarheid’, zoals hij dat noemt. “Mijn hele familie is Jehova getuige.” Als kind las hij dus de Wachttoren in plaats van de Donald Duck en op elfjarige leeftijd gaf hij al zijn eerste Bijbellezing, in de Koninkrijkszaal in Tilburg.

Maar Dalhems interesse voor de buitenwereld bleek groter dan wat acceptabel was. Hij werd bijvoorbeeld actief in de strijd voor de Koerden, had politieke interesses en ging zelfs stemmen - een zware zonde. “Uiteindelijk kwam de definitieve breuk dertien jaar geleden. Laat. Daar schaam ik me wel voor.” Maar de prijs die een Jehova getuige betaalt voor afvalligheid, is enorm. ”Van de ene op de andere dag wil niemand van de kerk je nog kennen. Je bent sociaal doodverklaard”, zegt Dalhem. “Onmenselijk en psychisch heel zwaar. Gezinnen en families worden gespleten, mensen gaan eraan kapot .” Daar voert hij inmiddels twee jaar strijd tegen, met zijn Stichting Against Watchtower Shunning (SWAS).

Twijfel over de aanpak, maar aandacht is ook belangrijk

Afgelopen weekend stond Dalhem voor de vierde keer voor de hekken van het gebouwencomplex in Emmen, waar het landelijk bestuur van de Jehova's getuigen zetelt. Hij deed opnieuw een poging een open brief te overhandigen, een ‘oproep tot dialoog’ over uitsluiting, samen met zo'n twintig supporters. Vier van hen zijn slachtoffers van het seksuele misbruik in Jehova-kringen, waarover Trouw eerder publiceerde.

Voorafgaand aan de actie laat Dalhem doorschemeren dat hij wel twijfelt over deze aanpak. Hij stuit op een muur van onwil. Zijn open brief is bijvoorbeeld drie keer eerder geweigerd, een bemiddelingspoging van de burgemeester van Emmen liep ook stuk en bij een vorige actie is hij aangehouden door de politie - wat hem een boete opleverde.

“Natuurlijk komt er geen dialoog”, zegt Dalhem dan ook. “Maar aandacht voor dit probleem is heel belangrijk: ook daarom willen we die open brief aanbieden. Jehova’s worden vaak gezien als vriendelijke mensen, maar het instituut is meedogenloos. Jehova’s komen graag bij je aan de deur, maar die houden ze zelf het liefst gesloten.” Theologisch klopt er in ieder geval niks van het sociaal uitsluiten. “In de Brieven van Paulus staat dat dat alleen mag met dronkaards, dieven, hoereerders, lasteraars, en overspeligen.”

Havel en Bonhoeffer als inspiratiebron

Ook een wettelijk verbod op uitsluiting, die Dalhem eerder in een petitie bepleitte, zal de wereld niet ingrijpend veranderen. Handhaving van zo'n verbod wordt bijvoorbeeld een enorme klus. Maar de petitie, twaalfhonderd keer ondertekend, heeft het onderwerp in Den Haag wel op de kaart gezet: er wordt nu wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Een advocaat bereidt een civiele procedure voor tegen de leiding van het Jehova kerkgenootschap - net als eerder gebeurde in België. “Maar daar is nog wel geld voor nodig”, zegt Dalhem, die zich theologisch en politiek geïnspireerd weet door historische figuren als Vaclav Havel van het Tsjechische Charta ’77 maar ook Dietrich Bonhoeffer, de Duitse kerkleider/verzetsstrijder tegen het nazisme. Daarom ook haalt hij Havel aan als hij, vlak voor de actie begint, zijn supporters toespreekt: “Havel wilde twintig jaar lang in dialoog, en uiteindelijk is die er gekomen.” Met als resultaat dat de Charta-leider president werd van Tsjechië.

Dan trekt het gezelschap op naar de hekken van het hoofdkantoor van de Jehova getuigen. Er is een megafoon, een spandoek en er zijn handboeien. Daarmee ketent actieleider Dahlem zich vast aan het hek. “En hier blijf ik net zolang totdat onze open brief in ontvangst is genomen.”

Bij het hoofdkantoor van de Jehovagetuigen wordt Henri Dahlem (in blauw pak) getroost nadat zijn open brief is aangenomen door de kerkleiding. Hij wordt getroost door medestanders. Beeld Herman Engbers

Dat is dus niet lang. Want daar is al de politie, drie man sterk. En er voltrekt zich een klein wonder. Na wat overleg nemen vertegenwoordigers van de gemeenschap alsnog Dalhems open brief in ontvangst. Het emotioneert hem zeer, tranen biggelen over zijn wangen. Hij wordt getroost. Dit voelt als een overwinning, stamelt hij, nog bijkomend van de verrassing. Maar, weet hij ook, dit is hooguit een eerste stap. Voor een dialoog is echt meer nodig.

