Evangelische kerk in Maastricht prijst predikers aan die lhbti’ers willen genezen

“Volg de bijbelschool van Bethel”, zegt de voice-over op een Facebookfilmpje, terwijl beelden van een imposant gebouw voorbijkomen. Ook zien we de mensen achter de cursus, van de School of Supernatural Life, verbonden aan de Maastrichtse pinksterkerk Nieuw Leven.

Niet alleen de naam, maar ook het lesmateriaal komt bij Bethel Church vandaan, een charismatische megakerk in Redding (Californië), met meer dan 10.000 leden. Op sociale media en de website adverteert de Limburgse kerk met deze Amerikaanse scholing.

Steeds komen daarbij de gezichtsbepalende personen van kerk en school voorbij. Er is een fotogalerij met 21 portretten, zoals die van het voorgangersechtpaar Mirjam en Bert de Hoop en Wout van Twillert. De meeste anderen portretten zijn van Amerikanen, verbonden aan Bethel Church. Zoals Bill Johnson, de stichter van de kerk, en Kris Vallotton, die aan de wieg stond van Bethels School of Supernatural Ministry. Dit duo baarde in de afgelopen jaren opzien met vergaande uitspraken.

Een horde criminelen

Vallotton betuigde op Palmzondag 2018 in een preek zijn steun voor conversietherapie, ook wel bekend als ‘homogenezing’. Hij beschreef homoseksuelen als een horde criminelen. “Gevaar! Ze dringen je huis binnen en steken je bank in de brand. Niemand weet wat deze homo’s nog meer van plan zijn.”

Het kwam Vallotton op veel kritiek te staan. Hij zag zich genoodzaakt excuus aan te bieden, en verwijderde de video. Nu spreekt hij voorzichtiger. Wel wijst hij ‘gelijkgeslachtelijk seksueel gedrag’ af en kwalificeert het als ‘ongezond’, waarbij ‘Jezus een liefdevol antwoord’ paraat heeft.

Onder leiding van ‘pastor Bill’ Johnson werd in Bethel Church de ‘Changed Movement’ opgezet (zie kader). De gedachte is dat je met Gods hulp je seksuele voorkeur kunt veranderen. Zelf vestigde Johnson in 2019 de aandacht op zich. De kerkleider steunde een poging om door gebed het overleden dochtertje van twee kerkleden tot leven te wekken. Johnson: “We volgen het voorbeeld van Jezus die opdracht gaf mensen uit de dood te doen opstaan.” De gebedssessie werd na vier dagen gestaakt.

De Nederlandse aanbieders van de School of Supernatural Life verwijzen in een wervingstekst naar ‘het onderwijs en de cultuur van Bethel Redding CA met sprekers als Bill Johnson en Kris Vallotton’. “Meld je aan!” Op 4 september beginnen volgens een teamlid van de Maastrichtse kerk zo’n vijftien studenten het nieuwe cursusjaar in Limburg.

Niet aanspreekbaar

Wat vindt de leiding van de kerk Nieuw Leven Maastricht van de uitspraken gedaan door de mensen die ze keer op keer opvoeren in hun marketing? Telefonisch laat een teamlid weten dat men op de hoogte was van die omstreden uitspraken, maar ze wil daar niet op reageren. Wel volgt een schriftelijke reactie. Daarin bevestigt de kerk dat ze ‘gebruikgemaakt van lesmateriaal van Bethel’, maar stelt dat er ‘verder geen link met Bethel’ bestaat.

De uitspraken komen niet voor in het lesmateriaal, daarmee is voor Nieuw Leven de kous af. Ondanks herhaalde verzoeken geeft de kerk geen antwoord op de vraag hoe ze de ideeën beoordeelt van Bethel Church, waarmee ze zich al jaren profileert. “We zijn niet aanspreekbaar op allerlei onderwerpen waar iemand van buiten onze organisatie iets van vindt en waar we geen onderwijs over geven.”

Riskant en gewelddadig

Dat de kerkleiding van Nieuw Leven Maastricht zich niet distantieert van de uitspraken, leidt tot onbegrip bij Wielie Elhorst, predikant voor de lhbtqi+-gemeenschap namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). “Het denken over homogenezing is in 2019 via de Nashvilleverklaring helaas ook naar Nederland overgewaaid. Ook in mijn kerk zijn er mensen die het hebben over ‘de lhbt-ideologie’. Dat vind ik riskant, daarover moeten kerken zich uitspreken, ook als ze zelf geen conversietherapie aanbieden of propageren.”

Elhorst vindt het gebruik van termen als ‘verandering’ of ‘transformatie’ van seksuele oriëntatie niet alleen ‘verhullend’ (‘ze bedoelen gewoon homogenezing’) maar ook ‘gewelddadig’. “Het is vooral schadelijk voor de zelfacceptatie van de jonge lhbtqi’er in geloofsgemeenschappen. Daar dragen kerkleiders verantwoordelijkheid voor.”

Van conversie naar ‘changed’ In Californië is conversietherapie verboden. Bethel Church omzeilt de term, maar brengt de ‘Changed Movement’ in stelling. Die beweging bestaat uit mensen die zich ‘ooit identificeerden als lhbtqi+’. Ze wordt geleid door een theologe die is ‘gered uit het lesbianisme’, en nu getrouwd met een man. Volgens haar brengt het evangelie ‘transformatie en verandering’ teweeg. Deze beweging gebruikt vaak de hashtag #oncegay – ooit homo, want seksuele oriëntatie is een keus. Dat is de leer van de kerk: met Gods hulp kun je ‘de lhbtqi+-subcultuur verlaten’. In Nederland is ‘homogenezing’ – nog – niet verboden; de Raad van State meent dat strafbaarstelling botst op de vrijheid van godsdienst en die van mensen die zo’n therapie willen.

