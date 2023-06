Europese kerken gaan meehelpen bij wederopbouw van verwoeste kerken in Oekraïne

Europese kerken gaan in Oekraïne helpen bij de wederopbouw van de naar circa tweehonderd verwoeste kerken, kloosters en andere heiligdommen. Die kunnen rekenen op geld, materiaal en mensen. De vertegenwoordigers van 114 kerken, verenigd in de Conferentie van Europese Kerken (CEC), hebben dit afgelopen week besloten tijdens een bijeenkomst in Tallinn, Estland. “Er zijn plekken waar je nu al met het herstel kunt beginnen. Soms hebben ze zelf metselaars, anders kunnen we ze ook daarbij helpen”, zegt Klaas van der Kamp, die in Tallinn is namens de Protestantse Kerk in Nederland en net is gekozen in het bestuur van de CEC.

Discussie over de inzet van wapens

De algemene vergadering, die om de vijf jaar wordt gehouden, stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. De assemblee heeft de ‘illegale en brutale invasie’ door Rusland zonder enige reserve veroordeeld. Eerder zei het bestuur al ‘diep geschokt’ te zijn, nu werd dat bevestigd door de voltallige vergadering.

“Er was op dit punt grote eenstemmigheid en solidariteit”, zegt Van der Kamp over de bijeenkomst, waar ook de Oekraïense orthodoxe kerk aan deelnam. Die heeft zich al voor de oorlog afgekeerd van het patriarchaat in Moskou, dat de Russische president Poetin steunt en inspireert.

Discussie was er wel over de inzet van wapens. Vooral Scandinavische kerken wilden elke suggestie vermijden dat de kerk kogels en kanonnen goedkeurt. Zij keerden zich tegen de slottekst waarin de CEC oproept Oekraïne te steunen in het verzet tegen de Russische agressie.

Van der Kamp stemde voor: “Het gaat er niet om wapens te zegenen, maar je mag wel je vrijheid verdedigen”, zegt hij. Ongeveer een kwart van de kerken stemde uiteindelijk voor de pacifistische lijn.

Meer aandacht voor het klimaat

De vertegenwoordigster van de doopsgezinde kerk in Nederland, Franka Riesmeijer, was niet bij de stemming. Binnen die van oorsprong pacifistische geloofsgemeenschap is volgens haar veel discussie of wapens geoorloofd zijn in deze oorlog. Wat ze had gestemd als ze wel aanwezig was geweest, kon ze na afloop niet meteen zeggen.

Op aandrang van jonge deelnemers, besloot de CEC ook meer aandacht te besteden aan het klimaat. Het steeg ‘met stip’ in de ranglijst van urgente onderwerpen. Na vrede wordt het nu het belangrijkste thema, voor migratie en mensenrechten.

