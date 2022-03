Er zijn Russisch-orthodoxe geestelijken die de oorlog bekritiseren, maar maakt dat iets uit, als de patriarch Poetin steunt?

In een open brief hebben 233 Russisch-orthodoxe geestelijken kritiek geuit op hun kerk. Patriarch Kirill en president Poetin worden niet bij naam genoemd, wel spreken de geestelijken de ‘verantwoordelijken’ aan op de ‘onverdiende beproeving’ van het Oekraïense volk en de ‘broedermoord’ die het Russische leger begaat. De Russische militairen – geloofsgenoten van de critici – zouden ‘moorddadige bevelen’ uitdelen, die ze bij het Laatste Oordeel moeten verantwoorden.

Al eerder, direct na de inval in Oekraïne, protesteerden Russisch-orthodoxe gemeenschappen van buiten Rusland ‘krachtig’ tegen de ‘Russische agressie’. Een van de ondertekenaars van die brief is voorzanger Vincent van Buren van de Amsterdamse Russisch-orthodoxe kerk St. Nicolaas. De ondertekenaars vroegen Oekraïne om vergiffenis.

Hoofd van Poetins kerk

Of de brieven iets teweeg zullen brengen, is maar de vraag. Weliswaar staat patriarch Kirill aan het hoofd van een kerk waarvan Poetin lid is, maar hij wordt ook beschouwd als religieus inspirator van de politiek van de president. Hij prees Poetin aan de vooravond van de ‘militaire operatie’ voor diens ‘verantwoordelijke dienst aan het volk’ en verzekerde de krijgsmacht dat ‘ze geen twijfels hoefde te hebben over de gekozen weg’.

Tegenover de honderden geestelijken van binnen de Russisch-orthodoxe kerk die ondertekend hebben, zijn er duizenden geestelijken die dat niet hebben gedaan. Toch noemt socioloog Kristina Stoeckl, hoogleraar aan de Universiteit van Innsbruck en specialist op de kerk-staat-relaties in Rusland, deze brief ‘heel bijzonder’. “Al is het wel héél voorzichtige taal: er is een duidelijke verantwoordelijkheid voor deze oorlog, maar die benoemen ze niet.”

Sacrale legitimiteit

Volgens theoloog Regina Elsner van het Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlijn heeft de Russisch-orthodoxe Kerk zichzelf zo afhankelijk gemaakt van de politieke elite in Rusland, dat het haar schier onmogelijk is nog kritisch te zijn over wat de staat doet. Het is de kerk die Poetins politiek een ‘sacrale legitimiteit’ geeft, zegt ze. “De kerkleiding voorziet ideeën over een glorieuze Russische geschiedenis, maar ook over de invloedssfeer en ‘westerse’ mensenrechten van een theologische duiding, die de staat dan weer graag benut.”

Kirill wilde dat de kerk het Kremlin zou steunen, zegt hoogleraar Stoeckl. Daar werden beide partijen de afgelopen jaren sterker van. “Maar nu voert die staat oorlog tegen Kirills eigen gelovigen, en hij doet niets.”

Lees ook:

Hoe Poetin religie tot wapen smeedt

President Poetin zet religie in als wapen. Hij lijkt de Russisch-orthodoxe kerk nog aan zijn zijde te hebben. Wat bezielt hen?

In de Utrechtse Aloysiuskerk bidden Oekraïners voor bescherming van hun land

Bij de wekelijks viering van de Oekraïense Grieks-katholieke kerk in Utrecht kwamen zondag extra veel Oekraïners bijeen. ‘Samen bidden geeft verlichting.’