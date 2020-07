Er mag weer gezongen worden, maar in Dronten blijft het nog stil in de kerk

Zelf zou dominee Wim Terlouw uit Dronten het wel aandurven om weer te gaan zingen in de kerk. Hij vindt het ‘een groot gemis’ dat er niet gezongen mocht worden. Maar hij moet zich voegen naar de terughoudendheid van de kerkeraad. “Ik kan wel voorspellen dat ik daar de handen niet voor op elkaar krijg. De tendens is hier dat we voorzichtig aan doen.”

Ook van andere versoepelingen van de coronamaatregelen gaat de gemeente in Dronten, die Trouw deze zomer volgt, niet meteen gebruik maken. Dit weekeinde geldt er voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis geen maximum meer van dertig kerkgangers. Zolang ze op anderhalve meter van elkaar zitten, gedesinfecteerd etcetera, is iedereen weer welkom.

In Dronten laten ze het in elk geval zondag nog even zoals het was. In de ochtend is er al in de gehele coronaperiode een online-dienst vanuit de kerk, in de avond een viering met ten hoogste dertig mensen. Vanaf volgende week zondag zijn er in Dronten ook bij de online-diensten dertig gelovigen welkom.

Te moe voor weer een nieuw project

Daar blijft het bij, ook al passen er op anderhalve meter afstand circa honderd mensen in. De werkgroep die de afgelopen weken de diensten organiseerde, is volgens de dominee te moe om nu alwéér een nieuw project te starten, om weer een nieuw systeem uit te dokteren voor de plaatsen, voor de bezoekersstromen, voor de garderobe. Bovendien vraagt de predikant zich af de ‘kerkhonger’ wel zo groot is. In buurgemeente Swifterband is zeventig procent van de gemeente niet van plan deze zomer naar een dienst met beperkingen te gaan - in Dronten houden ze er rekening mee dat dat bij hen ook zo is.

Op het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk in Nederland hoort men dat er meer gemeenten zijn zoals in Dronten. Maar er zijn ook gemeentes die zich al helemaal voorbereid hebben op de nieuwe situatie. “Het beeld is heel divers", zegt een woordvoerder. “We zijn blij dat er meer kan, maar de beperkingen worden er niet minder om.”

Vlak voor het weekeinde werd bekend dat zingen weer kan – ook onder strikte voorwaarden, die erop neerkomen dat er in grote, hoge, goed geventileerde gebouwen meer kan dan in kleine bedompte. Volgende week komt er een rekenhulp, waarmee kerken kunnen uitrekenen of het verantwoord is in hun gebouw samen te zingen. In Dronten blijft die voorlopig nog even liggen.

‘Ik begrijp wel dat het bij ons nog niet mag’ Willem Kloostra (77) uit Dronten heeft een paar keer een plek gereserveerd bij een avonddienst met maximaal dertig mensen. “Mijn vrouw en ik gingen met enige scepsis naar de avondviering. Je moet afstand houden, er wordt niet gezongen. Maar het bleek fijn, je voelt de gemeenschap weer. Het echte zingen, met een volle kerk, dat mis ik wel. Maar om nu te gaan zingen met mensen die ver van elkaar af zitten, ik weet niet of dat wel zo fijn is. Ik moet dat eerst ervaren. Ik begrijp wel dat dat bij ons nog niet mag. De organisatie moet het allemaal aankunnen. Wat meezingen bij de online-diensten, dat kan natuurlijk ook.”

