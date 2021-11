Er komt toch geen landelijk kerkfonds voor energie-armoede

De Raad van Kerken in Nederland vindt dat niet hij maar de overheid ervoor moet zorgen dat de compensatie voor stijgende energieprijzen terecht komt bij ‘mensen die het echt nodig hebben’. Eerder dacht de Raad over een plan om de 400 euro compensatie, door het kabinet aangekondigd voor januari 2022, her te verdelen onder huishoudens met lagere inkomens.

Deze week vergaderde de Raad van Kerken over het plan om de energiecompensatie via de kerk her te verdelen. De Raad is tot het inzicht gekomen dat het herverdelingsplan te veel vraagt van plaatselijke kerken. Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken: “We hebben geen hebben geen hiërarchische relatie met de lokale kerken en kunnen ze dus dit niet zomaar vragen.” Crouwel noemt dat voortschrijdend inzicht. “We zijn echt van mening dat in de eerste plaats de overheid verantwoordelijk is voor solidariteit tussen arm en rijk. Daarnaast blijven we initiatieven van kerkelijke diaconieën en liefdadigheidsinstellingen rond de energiecompensatie aanmoedigen. Want zelf dienen we ook bij te dragen aan de solidariteit.”

Fiscale haken en ogen

Aan een landelijk fonds waarin mensen hun 400 euro zouden kunnen storten blijken ook te veel fiscale haken en ogen te zitten. Daarom doet de Raad nu een dringend appel op het kabinet om de regeling aan te passen om huishoudens met lagere inkomens te helpen. “Onze vrijwilligers hebben minder mogelijkheden dan de overheid. We missen de mankracht. Er zijn hopelijk grotere diaconieën of liefdadigheidsinstellingen die wel met de herverdeling aan de slag kunnen.”

Predikant Kest Jelsma uit Ommen vindt het jammer dat de Raad van Kerken het plan niet centraal zal aansturen. Hij bedacht het plan en is nog steeds positief over de uitvoering. “Hier in in Ommen zijn er al verschillende kerken mee bezig. We hebben gezamenlijk een werkgroep opgericht en er is goed contact met de lokale overheid. Die heeft ons verzekerd dat mensen die voor hulp bij het fonds aankloppen niet gekort zullen worden op hun bijstandsuitkering.”

Ervaringen uitwisselen

Volgens de dominee is het nu vooral belangrijk om mensen aan te moedigen geld op de rekening van de kerkelijke diaconie te storten. “Daar valt of staat het plan mee.” Volgens Jeltma zijn veel van zijn collega’s ook bezig met de herverdeling van de energiecompensatie. Volgende maand staat er een online bijeenkomst gepland waarbij verschillende kerken praktische ervaringen met de uitvoering van het plan uitwisselen. “Ik weet niet precies hoeveel kerken we kunnen verwachten, maar ik heb wel het idee dat het leeft.”

Ook de protestantse gemeente in Nuenen – waar Christien Crouwel lid van is – is bezig om armere mensen te helpen met de stijgende energieprijzen. “Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. Ik verwacht dat in de komende periode in meer plaatsen kerken met de energiecompensatie aan de slag zullen gaan”, zegt Crouwel. Het landelijk bestuur van de Raad van Kerken zal een brief naar het kabinet sturen met het verzoek de compensatieregeling aan te passen ‘zodat dat geld terecht komt bij zij die het echt nodig hebben’.

