Er hangt een sluier over de voetbalkathedralen

Toen Nederland half maart vanwege de pandemie in lockdown ging en in het hele land religieuze vieringen werden afgelast, waren de gevolgen ingrijpend. Van het ene op het andere moment kwam het geloofsleven tot stilstand. Veel kerken, kapellen en moskeeën gingen op slot en als ze open bleven werden er nauwelijks meer gelovigen toegelaten.

Zelf was ik op 1 maart nog in de Johan Cruijffkathedraal in Amsterdam waar tot dan toe één keer in de twee weken op zondag duizenden gelovigen samenkwamen voor de hoogmis van het voetbal. We waren die avond met vijftigduizend en zaten dicht op elkaar. Eigenlijk kan je met terugwerkende kracht zeggen dat daar dingen zijn ­gebeurd die aan het viruswaanzinnige grensden. Niemand droeg mondkapjes, ook de leden van het mannenkoor Ajax en het voormalige jongerenkoor AZ niet.

Vermenigvuldiging van liefde

We zongen uit volle borst, er ging bier rond en er werden zoveel handen geschud dat het wel een vermenigvuldiging van liefde leek. Uit onderzoek van de bevoegde autoriteiten blijkt dat bij het zingen van de hymne ‘Bloed, Zweet en Tranen’ – een hoogtepunt in de voetballiturgie – de besmettings­factor die avond in Amsterdam boven de 7 moet hebben gelegen. Bijna iedereen ging ook nog eens op hetzelfde moment naar huis, slechts een aantal aanwezigen bleef achter om koffie te drinken.

Dat was tot nu toe de laatste keer dat de Johan Cruijffkathedraal zich vulde met gelovigen. Het land ging op slot. De kaarsen doofden, net als het gejuich. De voetbalkerken waren aan zichzelf overgeleverd. In heiligdommen als de Philipskathedraal in Eindhoven en de basiliek van Onze Lieve Coen Moulijn in Rotterdam werd het gras nog wel gemaaid, maar dat was het dan. De volgelingen van het heilige voetbalspel trokken zich terug in hun huizen en moesten het doen met on­linevieringen, waarbij opviel dat vooral beelden werden vertoond uit de hoogtijdagen van het geloof die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw lagen. In de kranten verschenen interviews met gelovigen, gezeten op de bank in hun huiskamer. Hun boodschap: ze misten hun medegelovigen, het juichen, het heilige gras en het mysterie van een doelpunt uit het niets.

Hoogmis

Gelukkig lukte het de machthebbers van het land om de pandemie langzaam maar zeker in te dammen. Het aantal besmettingen daalde, evenals het aantal slachtoffers. De kinderen mochten weer halve dagen naar school en de inwoners mochten weer met de trein. De aanhangers van het voetbal moesten nog even wachten, want zo’n hoogmis van het voetbal bracht te veel mensen tegelijk op de been.

Op televisie verscheen de voorzitter van de voetbalkerkbond. Zoals altijd droeg hij een oranje das. “De maatregelen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten nageleefd worden. Dat is ook wat wij heel nauwgezet gedaan hebben en nog steeds doen”, zei hij met een ernstige blik. “Maar die maatregelen mogen niet onnodig ver gaan. Als Ikea haar deuren voor honderden mensen mag openen, roept dat terechte vragen op waarom in grote voetbalkerken helemaal geen mensen kunnen worden toegelaten? Gelijke monniken, gelijke kappen, zou ik zeggen.”

De presentator van dienst knikte om te laten zien dat hij het begrepen had en vroeg aan de voorzitter met de oranje das wat hij vond van verhalen dat voetbaldiensten in sterke mate hadden bijgedragen aan de verspreiding van het virus. Nu ging de voorzitter nog ernstiger kijken en zei: “Vaak blijken die verhalen deels of geheel ­onjuist te zijn, of afkomstig uit de periode toen er nog geen coronamaatregelen waren. Het mag niet zo zijn dat ­ingrijpende maatregelen als het inperken van voetbaldiensten lichtvaardig plaatsvinden. Onze gelovigen hebben honger naar de bal. Dat moet je niet wegvlakken.”

Niet juichen en ­zeker niet hartstochtelijk zingen

Uiteindelijk kwamen de machthebbers van het land de voetbalkerkbond tegemoet. Er mochten weer diensten plaatsvinden en er mochten ook weer mondjesmaat gelovigen worden toegelaten. Ze moesten 1,5 meter afstand houden, mochten niet juichen en ­zeker niet hartstochtelijk zingen.

Afgelopen donderdag was er weer een dienst in de Johan Cruijffkathedraal, waar 4500 mensen bij mochten zijn. Nog steeds een soort proef. Het liep bepaald geen storm, niet alle kaartjes werden verkocht. Een Am­sterdamse krant constateerde dat de ­beperkingen als een sluier over de voetbalkerk hangen.

Het heilige vuur is weg en het is maar de vraag of het ooit terugkeert.

