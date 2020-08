Elke dag ben ik (in gedachten) weer even in Rome

In de zomer van 1981 leende ik in de openbare bibliotheek van Zandvoort een boek dat mijn leesleven behoorlijk heeft beïnvloed en mijn verbeeldingskracht aanzienlijk heeft versterkt. Het ging om ‘Everest, expeditie naar de top’ van de Italiaanse bergbeklimmer Reinhold Messner.

Hij beschrijft hierin de eerste beklimming van de hoogste berg op aarde zonder gebruik van extra zuurstof, gedaan door hemzelf en de Oostenrijker Peter Habeler in 1978. Ik was verslaafd aan het boek en heb de uitleentermijn ervan zo’n vijftien keer laten verlengen totdat ik eindelijk het geld bij elkaar had gespaard om het zelf te kopen.

Messner schrijft daarin ook over de poging van de Engelsen in 1924 om de Mount Everest te beklimmen, waarbij George Mallory en Andrew Irvine vlak onder de top verdwenen. Al bijna honderd jaar wordt er getwist over de vraag of ze die top nu wel of niet hebben gehaald.

Messner citeert hun teamgenoot Noel Odell, de laatste die de twee klimmers in leven zag. Het is nog altijd adembenemend proza. “Toen ik de 30 meter overwonnen had, trok de nevel boven mij op en de top was duidelijk te zien. Op een sneeuwveld onder de voorlaatste ‘trede’ naar de toppiramide, ontwaarde ik een zwart puntje, dat de rotstrede naderde. Een tweede volgde, terwijl het eerste tegen de ‘trede’ omhoog klom. Helaas ging het nevelgordijn weer dicht, zodat ik niet meer kon zien of de tweede bergbeklimmer zijn metgezel had ingehaald.”

Toen ik dit voor de eerste keer las, zag ik mijzelf klimmen op de flanken van de Mount Everest. Ik werd een van die twee zwarte puntjes. Telkens als ik het citaat herlees – zoals nu – gebeurt dat weer.

Op bergwanden teken ik lijnen waarlangs ik naar de top klim

Sinds die zomer van 1981 lees ik alles over beklimmingen in de Himalaya en ben ik daar ook regelmatig te vinden: in mijn hoofd. Op bergwanden teken ik lijnen waarlangs ik naar de top klim. Die ene passage in dat boek van Messner heeft mij in staat gesteld op een verre plek te zijn, terwijl ik mij fysiek niet verplaats. Ik heb daar in mijn leven veel voordeel van gehad. Ook in deze coronatijden.

Op 11 maart van dit jaar verliet ik Rome en ik ben er sindsdien niet meer fysiek terug geweest. Maar in mijn hoofd ben ik er bijna elke dag wel een paar minuten. Het verzacht de pijn van het gemis een beetje. Dan zie ik mijzelf het appartementengebouw uitkomen waar ik altijd verblijf en dat zich in de schaduw van de Sint-Pieter bevindt. Kijk: daar is de koepel. Er zijn al mensen naar boven geklommen.

In de bar waar ik elke ochtend ontbijt, vraagt Antonio of ik ‘het gebruikelijke’ wil. Even later zit ik op het terras dat uitkijkt op de tunnel onder de Gianicolo, met op tafel een sandwich en een cappuccino. Aan de overkant maken Claudio en zijn collega’s van mijn stamrestaurant La Vittoria alles alvast klaar voor de lunch.

Zelfs het weer doet wat ik wil: zonnig, 25 graden

Het is een geïdealiseerde wereld. Ik bepaal mijn eigen programma en mijn eigen tempo. Soms ben ik er alleen en soms in gezelschap. Zelfs het weer doet wat ik wil: zonnig, 25 graden. Met hetzelfde gemak laat ik bussen voor komen rijden bij uitgestorven haltes en zet ik fonteinen aan en uit. Niemand draagt een mondkapje en ik hoef me aan geen enkele afstandsbeperking te houden. Het coronavirus bestaat niet.

Ik kan iedereen een vakantie in z’n hoofd aanraden. Ook de mensen die nu in de rij op Schiphol staan, op weg naar een land waarvan het reisadvies nu nog ‘geel’ is. Ze weten niet dat het morgen in ‘oranje’ verkleurt en hun geplande ontspannen vakantie in een logistieke hel verandert. Waren ze maar thuisgebleven.

Ook onze koning had dit jaar vakantie in zijn hoofd kunnen houden en niet met zijn gezin in het regeringsvliegtuig naar zijn villa in Griekenland hoeven afreizen. Hij had – net als veel onderdanen – gewoon in Nederland kunnen blijven. Kijk: daar ligt onze koning in de tuin van zijn Haagse paleis, op een loungestoel. Hij sluit zijn ogen en ziet vanuit de verte hoe twee zwarte puntjes – de ander is Máxima – in Griekenland een steiger naderen waar hun nieuwe boot al op hen ligt te wachten.

Alleen de gedachte al maakt hem vrolijk.

Trouw-redacteur Stijn Fens volgt de katholieke kerk al decennia op de voet en schrijft columns over het geloof en zijn persoonlijke leven. Lees ze hier terug.