Eigen tijdschrift voor priester Henri Nouwen, de ‘reddingsboei’ van Hillary Clinton

Nadat Hillary Clinton in november 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen tegen de verwachting in had verloren van Donald Trump, vond ze troost in het boek Eindelijk Thuis van Henri Nouwen. Voor haar was het zelfs als een reddingsboei. “Het is een boek dat ik vaak herlees tijdens lastige perioden in mijn leven.” Ze realiseerde zich dat het in het leven uiteindelijk draait om dankbaar zijn, en daar had ze veel aan.

Henri Nouwen is een Nederlandse priester en gek genoeg in de Verenigde Staten bekender dan in zijn vaderland. Daar moet verandering in komen, moet uitgeverij Adveniat gedacht hebben en lanceerde eerder deze maand het tijdschrift Henri. ter gelegenheid van het feit dat het 25 jaar geleden is dat Nouwen overleed. Die begon zijn carrière als geestelijke in het aartsbisdom Utrecht en woonde vervolgens jarenlang in Amerika. Hij was onder meer hoogleraar aan de Yale-universiteit. Nouwen schreef 25 boeken met een therapeutisch-spirituele inslag waarvan er zo’n 7 miljoen exemplaren werden verkocht. Het maakte hem tot een van de meest gelezen christelijke schrijvers in de Verenigde Staten.

Het tijdschrift over Henri Nouwen mocht volgens hoofdredacteur Leo Fijen geen heiligverklaring worden, alhoewel er over de theoloog en psycholoog in de Henri. nauwelijks een onvertogen woord te vinden is. Het woord glossy voor deze speciale uitgave is volgens Fijen ook niet op z’n plaats. “Dat past niet bij een zoeker die steeds meer de weg naar beneden zoekt en dat pad vindt in de eenvoud van mensen met een handicap”, schrijft hij in zijn voorwoord. Toch is het blad chic opgemaakt en zijn de foto’s glanzend mooi. De artikelen daarentegen zijn van een lengte en kwaliteit die je dan weer niet in de Linda of een trendy woonmagazine tegenkomt.

Zo is er het stuk van de Amerikaanse theoloog Tim Schilling die alweer jaren in Nederland woont en dus met Nouwen van ‘land ruilde’. Schilling schrijft over thuiskomen (bij God), het centrale thema in het werk van Nouwen. Eind jaren tachtig stond Nouwen, na een stukgelopen vriendschap voor de keus: “Zelfvernietiging of vertrouwen dat de liefde waarnaar ik op zoek was, echt bestond”. Zijn antwoord daarop was ‘terug naar huis’. Naar God dus. Maar wat moet je doen als Hij niet thuis geeft? Volgens Schilling is het mooie van Nouwens spiritualiteit dat hij dit ‘probleem’ niet zomaar oplost door nog harder te roepen dat God er toch wel is, maar in plaats daarvan zich afvraagt: “Wat wil God ons zeggen door deze werkelijkheden van leed en verlies? Nouwen neemt een stapje terug en bidt weer ‘met open handen’.”

Dat begrip ‘thuiskomen’ komt ook terug in een interview met Laurent Nouwen, inderdaad: de broer van. Het gesprek vindt toepasselijk genoeg plaats terwijl die bezig is te verhuizen. “Thuis is voor mij geen materieel begrip”, zegt Laurent Nouwen. “Het is een gevoelen van geborgenheid in een eeuwige context. Dat je voelt dat je als klein en betrekkelijk mens toch onderdeel uitmaakt van het Grote Huis.”

Deze Nouwen spreekt over een “beloofd land achter de horizon waar we nog naar op weg zijn en waar alles goed is”. Dat beloofde land is een thuis, dat wat ooit zou kunnen komen. “Niemand van ons gaat dat in dit leven meemaken, maar de dynamiek van verlangen en het niet opgeven te verlangen is in ieder mens aanwezig.” Ook de beroemde broer van Laurent wist daar alles van. Met dit tijdschrift komt Henri Nouwen opnieuw thuis.

Eindelijk thuis.