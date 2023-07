Eet, tank, bid: even tot jezelf komen in de Duitse snelwegkerk. ‘Dit is een parkeerplaats voor de ziel’

Bernd Klein (79) is zo’n oudere die alle tijd heeft om van het leven te genieten. Hij voelt het bijna als een plicht. Binnenkort gaat Klein met zijn vrouw op vakantie naar Zweden. Natuurlijk met de auto. Onderweg stoppen ze dan zeker even bij een Autobahnkirche, een snelwegkerk. “Eerst ga ik altijd even ontspannen. Er hangt in zo’n kerk een heel andere sfeer dan op die enorme, grote parkeerplaatsen. Vervolgens bedenk ik als ik daar zo zit hoe goed wij het wel niet hebben en dat we niet moeten zeuren.”

Vandaag zijn Klein en zijn vrouw dicht bij huis gebleven en naar de parkeerplaats Heseper Moor gereden, die aan de A31 ligt, een kwartier over de grens bij Coevorden. Daar staat de snelwegkapel Jezus brood van leven, een klein, bakstenen gebouw dat hier aan het begin van deze eeuw werd neergezet. Net als in alle andere snelwegkerken en -kapellen in Duitsland is er vandaag een oecumenische viering ter gelegenheid van de Dag van de Snelwegkerken. “Het is weer eens wat anders”, zegt Klein. “Een viering deels in de open lucht. Iedereen is al in vakantiestemming, zoals u ziet. En er zijn veel mensen op afgekomen!”

Gezegend aan de vakantie beginnen

Al die parkeerplaatsgelovigen zullen straks tijdens de viering de zogenoemde reiszegen ontvangen. Ook Bernd Klein. Hij vindt zo’n zegen belangrijk. “Als je een gelovige christen bent, dan geloof je ook dat de zegen van God je helpt om al het mogelijke te bereiken en een goede vakantie te hebben.”

Duitsland telt 44 snelwegkerken en snelwegkapellen die elk jaar zo’n miljoen mensen trekken. Grote wegwijsborden langs de kant van de weg met daarop de afbeelding van de kerk wijzen de automobilist op deze bijzondere bedehuizen. Een lokmiddel dus. Vaak delen de kerken die wegwijsborden met afbeeldingen van een benzinepomp en een mes en vork.

Eet, tank en bid.

Soms moet je even een afslag nemen en van de snelweg afgaan om de snelwegkerk te bereiken, maar vaker nog staat die gewoon op een parkeerplaats, naast het toiletgebouw of het filiaal van een hamburgerketen. Je kunt er even op adem komen van files en bumperklevers, je kunt er een kaarsje opsteken of een boodschap achterlaten in het intentieboek. Een ander gezicht van de kerk, laagdrempelig, ver weg van het instituut. Hier gaat het even niet over misbruik of kerkverlating. En iedereen is welkom.

Toch maar zonnen in plaats van bidden

Een uur voordat de feestelijke viering begint in de Jezus brood van leven-kapel, ligt alles er op de parkeerplaats nog rustig bij. Een stel motorrijders lijkt op te stomen naar de kapel, maar besluit toch maar door te rijden. Het is prachtig weer, de snelweg lonkt. Een vrachtwagenchauffeur lijkt wel serieuze plannen te hebben het bedehuis met een bezoek te vereren. Maar dan houdt hij plotseling in, spreidt zijn handdoek uit over een van de picknicktafels en gaat erop liggen zonnen.

Niet veel later melden zich toch de eerste mensen bij de kapel. Het zijn de leden van het rooms-katholieke kerkkoor uit het verderop gelegen Gross Hesepe. Zij zullen de viering met hun gezang omlijsten. Ook hun pastoor Jürgen Altmeppen komt aanlopen. Hij is een van de voorgangers in de viering samen met drie protestantse collega’s.

Veel bezoekers, veel gebrande kaarsen

Maar eerst veegt hij nog met een zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. Het is erg warm aan het worden. “Vond u het hier rustig vandaag? U moet weten dat dit een van de best bezochte snelwegkerken van Duitsland is. Jaarlijks komen hier zo’n 50.000 bezoekers. Dat kunnen we zien aan het aantal gebrande kaarsen. “

Met een hartelijk ‘hallo’ begroet de pastoor vervolgens Thorsten Jacobs, zijn evangelisch-lutherse collega uit Gross Hesepe. Hun beider geloofsgemeenschappen dragen bij aan beheer van de kapel. Ook hij zal voorgaan in de viering.

“Het doel van de dienst is om zo veel mogelijk mensen te laten weten dat deze kapel hier staat, deze parkeerplaats voor de ziel”, vertelt de dominee. “Men zegt wel: ‘De onderbreking is de kortste definitie van religie’. Mensen stappen even uit de drukte van het leven, onderbreken dat en kunnen zichzelf zijn.”

Nauwelijks last van vandalisme

De kapel is 24 uur per dag open. Er zijn geen pastores aanwezig, wel liggen er folders met geestelijke liederen voor onderweg en telefoonnummers die mensen in pastorale nood kunnen bellen. En, opvallend: deze kapel heeft volgens Jacobs, net als al die andere snelwegkerken, nauwelijks last van vandalisme. ”Je zult hier geen graffiti op de muur aantreffen. Er zijn hier ooit twee of drie krukken gestolen, maar dat is het dan ook.”

Wel is tijdens de coronatijd de grote paaskaars met daarop het woord ‘oecumene’ spoorloos verdwenen. Er zal vandaag worden gecollecteerd voor een nieuw exemplaar.

De kerkruimte is klein en sfeervol. Het koor dat aan het repeteren is, past er maar net in. Behalve de mogelijkheid een kaarsje op te steken is er ook een intentieboek, waarin mensen hun hartenkreten kwijt kunnen. Die ochtend schreef iemand met de initialen E.U. nog ‘Geef mij de kracht en het geduld om alles goed te doorstaan’.

Jacobs vertelt dat die boeken met al die boodschappen worden opgeslagen in een archief. “Mensen vertrouwen het boek van alles toe. Ze hebben net een kind gekregen of zijn ziek. Natuurlijk vragen velen om bescherming tijdens hun reis.”

Druk gebedsverkeer

Een spontane snelwegkerkbezoeker ontmoeten valt niet mee. Maar die intentieboeken die overal liggen, laten een druk gebedsverkeer zien. Zoals het intentieboek in de Oecumenische Snelwegkapel Geismühle, gelegen op een parkeerplaats aan de A57 in de richting van Neuss.

Opvallend hier is de grote hoeveelheid intenties van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs, die de parkeerplaats gebruiken om er te overnachten. Ver van huis luchten ze hier hun hart. Een chauffeur bekent op papier dat hij in de kapel heeft gerookt en vraagt God om clementie.

Ook de gewone reiziger zoekt in deze kapel, direct naast de Burger King, contact met de allerhoogste koning. ‘Lieve God, zegen onze vakantie en mijn gezin. Geef mijn vrouw weer wat gezondheid terug’, schreef iemand van wie de naam onleesbaar is op 23 juni 2023.

Een wonderbaarlijke belevenis

Om twee uur lopen Jacobs en Altmeppen met twee collega’s de Jezus brood van leven-kapel binnen. De viering gaat beginnen. Het zit stampvol. Buiten volgen nog zo’n twintig mensen op banken de viering. De aanwezige gelovigen zijn vrijwilliger of wonen in de buurt van deze parkeerplaats.

Bernd Kleine zit helemaal vooraan. Ook Inge Korth (64) is met haar man naar de viering gekomen. Ze is lid van evangelisch-lutherse gemeente in Gross-Hesepe. “We komen hier al jaren en hebben deze kapel ook zien bouwen. Ik vind deze viering altijd weer een wonderbaarlijke belevenis. Het is goed voor mijn ziel om God te prijzen en mensen te ontmoeten. Ook goed dat het hier oecumenisch is. Het is de hoogste tijd dat de kerken één worden. Mijn man is katholiek, weet u.”

De viering duurt een half uur. Het koor zingt voluit: “Mogen de paden aan je voeten liggen, moge je de wind in de rug hebben en moge God, tot we elkaar weer ontmoeten, en tot we elkaar weer ontmoeten, Zijn beschermende handen over je uitstrekken.” In de preek wordt gezegd dat er bij God altijd ruimte is, dat God altijd ergens een kerk voor ons heeft staan. “Hij wijst ons de weg.”

Gedragsverandering in het verkeer

Voor we het weten, zijn we bij het hoogtepunt van de viering: de reiszegen. Pastoor Altmeppen en dominee Jacobs strekken hun armen uit en zegenen de aanwezige reizigers. God zal met hen meereizen, waar de tocht ook heengaat. Of je nu dicht bij huis blijft of reist tot aan de uiteinden der aarde.

“Het is eigenlijk een zegen als alle andere”, zegt de pastoor. “Je vraagt God jou goedgezind te zijn. Maar het is geen garantie dat er onderweg niets zal gebeuren. Het zou mooi zijn als zo’n zegen tot een gedragsverandering in het verkeer zou leiden. Dan zouden er minder ongelukken gebeuren. Helaas is dat niet het geval. Maar God is altijd bij ons, ook op reis, ook als we het niet doorhebben.”

Reizen onder Gods bescherming

Na de viering is er in een grote tent op het grasveld achter de kapel Kaffee und Kuchen. Inge Korth is blij met de reiszegen. In augustus gaat ze met haar man naar Spanje. Altijd spannend. “Ik geloof in God en vind het mooi met zijn zegen en onder zijn bescherming te reizen. Dat geeft me kracht. Reizen is stressvol, maar je moet ook van de vrije tijd kunnen genieten.”

Een half uur nadat de viering is afgelopen zitten de pastoor, de dominee en een handvol gelovigen nog aan de koffie. De kapel is dan alweer opgeruimd, klaar voor nieuwe parkeerplaatsgelovigen. De bak met kaarsen is aangevuld, het intentieboek ligt open bij de laatste boodschap die eerder deze dag iemand anoniem heeft achtergelaten. ‘Lieve God, laat alles goed komen en laat mijn man nog lang bij me blijven. Bescherm mijn kinderen op hun weg naar de toekomst! Laat ons goed thuiskomen. Dank u.’

