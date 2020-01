Een van de grootste Amerikaanse kerken splitst over homostandpunt

De methodisten zijn het onderling al decennia niet eens over bijvoorbeeld het homohuwelijk. Nu is er een voorstel voor een oplossing: de conservatieven verlaten de kerk.

Omdat ze het onderling niet eens kan worden over het standpunt van de kerk over homoseksualiteit, heeft de leiding van de United Methodist Church (UMC) voorgesteld om de kerk op te splitsen. Het traditionele deel van de kerk zal volgens dat voorstel de UMC verlaten. Daarmee komt er in het progressievere deel van de kerk ruimte om bijvoorbeeld homohuwelijken in te zegenen. De methodisten zijn in de Verenigde Staten een van de grootste protestantse kerken.

Het debat over homoseksualiteit in de UMC is al decennia gaande. Tot nu toe was de lijn conservatief. In de jaren zeventig werd uitgesproken dat homoseksualiteit niet te verenigen is met de christelijke leer. Met name in de Amerikaanse tak van de wereldwijd 12 miljoen leden tellende kerk groeide daarover het ongenoegen. Dat nam vorig jaar nog verder toe, toen besloten werd dat met ingang van 2020 de teugels nog strakker zouden worden aangetrokken: geestelijken die in een van de UMC-kerken een homohuwelijken inzegenen, zouden kunnen rekenen op een schorsing van een jaar en bij herhaalde overtreding van die regel zouden ze uit hun kerkelijke ambt worden gezet.

Lange tijd was het streven om de eenheid te bewaren, maar de kerkleiders – zowel aan conservatieve als aan progressieve zijde – zeggen nu dat een breuk de enige manier is om het conflict op te lossen. Het plan is in elkaar gezet onder leiding van mediator en advocaat Kenneth Feinberg, die ook een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van de compensatieregeling voor slachtoffers van de aanslagen van 11 september.

Vooral Afrikaanse kerken scheiden zich af

De traditionele tak van de UMC krijgt 25 miljoen dollar van het kerkelijk vermogen mee, maar mag verder geen aanspraak maken op andere bezittingen van de UMC. Plaatselijke kerken die besluiten om zich bij de afsplitsing te voegen mogen wel hun kerkgebouw behouden. Het overgebleven deel van de UMC zal na de afsplitsing een vergadering beleggen om de strenge lhbt-regelgeving te schrappen zodat daarna homohuwelijken officieel mogen worden ingezegend en homoseksuele geestelijken een volwaardige plek binnen de kerk krijgen.

Officieel is de breuk nog niet: in mei moet de zogenoemde general conference van de UMC zich over het voorstel uitspreken. Maar de verwachting is dat die met het plan – dat als titel heeft: ‘Protocol voor verzoening en genade door scheiding’ – zal instemmen. De verwachting is dat met name de UMC-kerken op het Afrikaanse continent ervoor zullen kiezen zich af te scheiden.

Lees ook:

Bestuurders van kerkverband zijn verdeeld over de homovriendelijke opstelling van Zwolle

Het regionale bestuur van de christelijke gereformeerde kerken (CGK) is er nog niet uit of de kerkgemeente Zwolle in het kerkverband kan blijven. De gemeente ligt onder vuur om een relatief tolerante houding ten opzichte van homo’s.