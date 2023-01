In deze aflevering een terugblik op de uitvaart van de emeritus pontifex Romanus. Ook aandacht voor de privésecretaris van Joseph Ratzinger, die letterlijk een boekje opendoet over de verhouding tussen Franciscus en Benedictus XVI. Verder bespreken de podcasters het nieuws over het plotselinge overlijden van de Australische curiekardinaal George Pell.

