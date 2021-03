Een priester mag dus wel een Kia Picanto zegenen, maar geen homostel

Ik vind de zegen iets moois hebben. Je verklaart iets goed en zegt eigenlijk: ‘ga je goddelijke gang’. Zo kan een katholieke priester van alles zegenen: personen van vlees en bloed, maar ook dieren, huizen, auto’s en – zo begrijp ik – zelfs atletiekbanen. Ik zag zo’n atletiekbaan voor mij, mooi aangelegd ergens in de bossen. De zon scheen. Een priester zegende de baan met wijwater. Daar kwam net Dafne Schippers aanlopen. Het startschot klonk en Schippers liep op die gezegende baan een wereldrecord op de 100 meter.

Je wenst eigenlijk iedereen zo’n zegen toe. Onlangs legde iemand aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, die waakt over de zuiverheid van het katholieke geloof, de vraag voor of de kerk de macht heeft om verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht te zegenen. Deze week kwam het antwoord: ‘Nee’. Een priester mag dus wel een Kia Picanto zegenen (zelfs al is het een oude diesel), maar geen homostel.

In het uitgebreide antwoord van de Congregatie, dat de zegen kreeg van paus Franciscus, wordt uitgelegd dat homorelaties niet passen in de ‘ontwerpen van God’, hoewel er ook in dergelijke relaties sprake kan zijn van ‘positieve elementen’.

Teletekst 101

De reacties op zo’n bericht uit Rome zijn altijd een beetje hetzelfde. Je ziet woede en verdriet bij katholieke lhbt’ers die zeggen dat ze voor de zoveelste keer door de kerk in de kou worden gezet. Priesters en theologen haasten zich om te benadrukken dat homoseksuelen met respect moeten worden behandeld, maar dat homo­seksuele relaties voor de kerk nu eenmaal niet hetzelfde zijn als het huwelijk tussen man en vrouw. (Dat geldt overigens ook voor een man en een vrouw die ongehuwd samenwonen.)

Verder zijn er dan nog de fans van de huidige paus, die op sociale media de homovriendelijke houding van Franciscus moeten zien te rijmen met het feit dat hij de klassieke leer van de kerk op het gebied van huwelijk en seksualiteit overeind houdt. Zo van: ‘De paus had het antwoord niet ondertekend, maar er slechts zijn goedkeuring aan gegeven’. O ja, en hij had maar weinig tijd gehad om het goed te bestuderen. Eigenlijk kon je hem niets kwalijk nemen.

In Nederland haalde het ‘nee’ van Rome nog net pagina 101 van Teletekst. Daar stond het een paar uur om vervolgens weer plaats te maken voor verkiezingsnieuws en de meest recente cijfers van het RIVM.

Zegenstraten

Je kunt je ook afvragen of het niet juist nieuws zou zijn geweest als die Congregatie voor de Geloofsleer ‘ja’ had gezegd op die ene vraag, en toestemming had gegeven om overal in de wereldkerk zogenoemde ‘zegenstraten’ in te richten, zodat in zo kort mogelijke tijd voor zoveel mogelijk homostellen de gunst van God zou kunnen worden gevraagd.

Het bleef dus stil in ons land, ook binnen de katholieke geloofs­gemeenschap. Geen protest, geen moeilijke vragen en dus ook geen inhoudelijk gesprek over de leer van de kerk. “Het heeft toch geen zin”, hoor je dan.

Ondertussen zou het mij niet verbazen als door sommige priesters in ons land allang allerlei variëteiten van liefde tussen mensen worden gezegend. In het geheim, met de gordijnen dicht zodat niemand het kan zien.

Ik moest deze weken denken aan die moeder die ik ooit ontmoette bij een praatprogramma op televisie. Onderwerp van gesprek, u raadt het al: geloven en homoseksualiteit. Haar zoon hield van mannen. Ze vertelde dat elke keer wanneer een bisschop of kardinaal iets onaardigs over homo’s zei, het voelde alsof ze een stomp in haar maag kreeg. Of ze dat wel wisten in Rome? Toch bleef ze katholiek, al begrepen haar kinderen niet wat ze nog bij ‘die club’ deed.

Ook na dit laatste nee van ‘die club’ zal er toch weer verdriet en onbegrip zijn bij zowel geliefden die buiten de ontwerpen vallen van de kerk als bij hun moeders. “Hun pijn om de kerk is vandaag de mijne”, zei de Belgische bisschop Bonny.

De Nederlandse bisschoppen reageerden donderdag met een verklaring waarin ze niet meer deden dan het standpunt van de Congregatie voor de Geloofsleer, in verkorte vorm, herhalen. Daarnaast worden de bewuste documenten van de Congregatie in het Engels bijgevoegd. Een Nederlandse vertaling is in voorbereiding, stond erbij.

Doe ook eens iets tegen die pijn, zou ik zeggen.

