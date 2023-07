Een pelgrimstocht uit dankbaarheid, ook voor de moed van kerken die lhbti+’ers welkom heten

Vanwege het vroege uur, zo half negen ’s ochtends, kraken de lofprijzingen nog een beetje. Maar na elk lied klinkt het dertigtal pelgrims in de kerkbanken van de Grote Kerk in Monnickendam iets zuiverder en krachtiger. Ze zingen elkaar vast moed in: straks begint hun pelgrimstocht naar Amsterdam, en tot vanavond acht uur zijn ze te voet onderweg.

Het is de eerste van zes vieringen die deze dag op de planning staan van de zogeheten Pride Pelgrimage. Ze zullen die vieringen meteen als tussenstop gebruiken, bij kerken in Zuiderwoude, Holysloot, Zunderdorp en Amsterdam.

‘Dankbaarheid’ is een woord dat veel valt in de viering. “Daar is ook alle reden toe”, zegt Wielie Elhorst, organisator en predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam, die aan een koffietafel zit waarover een kleedje hangt met regenboogkleurige hartjes. “We zijn in steeds meer kerken welkom, ook in katholieke kerken.”

Uitzingen

Maar dat de strijd nog niet gestreden is, weet Alexander Noordijk, predikant van de Grote Kerk, als geen ander. In Amsterdam werd hij bedreigd vanwege zijn homoseksualiteit, en eenmaal in Monnickendam weigerde een christelijk koor in zijn dienst te komen zingen. “We krijgen tegenwind vanuit onze religieuze omgeving”, zegt hij in de preek, “Maar het is de liefde die ervoor zorgt dat we door kunnen.”

Buiten staat er, pal tegen de oude kerkmuur aan, een surprise-act te wachten op de pelgrims: een deel van het kerkkoor, van top tot teen gehuld in toga’s van regenboogvlagstof. Onder leiding van kunstenaar Teun Castelein zetten ze in. Met het lied It’s raining men, een klassieker in gaybars, zingen ze de pelgrims uit.

Het is niet dat hij zoveel heeft met de kerk, zegt Castelein. “Maar toen ik hier kwam wonen, hoorde ik dat we hier een domigay hebben. Ik ben trots op deze progressieve kerk.”

Al 36 jaar samen

Dan gaan ze van start, op weg naar de eerstvolgende kerk. Innig gearmd zetten Ineke Glorie (62) en Magda van Keulen (67) uit Alkmaar de pas erin. Aan hun stevige pelgrimsschoeisel en professionele rugzakken met waterslang zijn ze herkenbaar als geoefende wandelaars.

Voor hen is dit ook een dag van dankbaarheid, zeggen ze. “Wij zijn al 36 jaar samen”, zegt een glunderende Van Keulen. “Ja”, knikt Glorie. “In onze kerk is het heel normaal, al tientallen jaren. Maar op andere plekken, in de biblebelt of buiten Nederland, is die vrijheid er niet. En in het azc waar ik vrijwilligerswerk doe, hoorde ik ook van iemand die daar niet veilig was.”

Ze maken wel mee dat mensen vreemd op hen reageren, vertelt Van Keulen. “Dat je lesbisch én christelijk kunt zijn, is voor ons geen tegenstelling, maar een vanzelfsprekendheid.” Glorie, die een visuele beperking heeft en daarom met een stok loopt: “Zo vinden mensen het ook moeilijk te begrijpen dat je tegelijk lesbisch bent én een beperking hebt. Heel gek is dat.”

Moed

Bij aankomst in de katholieke kerk van Monnickendam heeft diaken Henk Bak koffie gezet, en een grote plastic doos met koekjes klaargezet. Hij krijgt een schouderklopje van Elhorst, “dank voor de moed”, en Noordijk speldde hem uit dank voor de medewerking al een regenboogspeldje op.

Maar diaken Bak vindt het zelf ‘niet zo spannend’, zegt hij, leunend op de piano. Hij vindt het niet meer dan normaal dat zijn kerk ook meedoet. “Het enige wat ik doe, is de deur open zetten. Als je goed naar paus Franciscus luistert, moeten we elkaar met liefde benaderen. Daar wil ik hem graag in volgen. Een gesloten kerk, dat is een volstrekt overbodig ding.”

Beeld Patrick Post

Lees ook:

Deze priesters negeren het verbod van het Vaticaan en zegenen homostellen wél



Priesters mogen van het Vaticaan geen homorelaties zegenen. Maar het gebeurt wel, soms stiekem, soms in alle openheid. Trouw sprak met priesters die het verbod negeren en met homoparen die gezegend werden.