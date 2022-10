Een oratie met Bijbelverzen? Deze hoogleraar bedankt

Het hoort, zegt Maartje Raijmakers, echt bij het toetreden tot de gemeenschap van de Vrije Universiteit. “Maar als atheïst vind ik het een probleem.”

Raijmakers, hoogleraar pedagogische en onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, weigert haar oratie – een openbare rede gehouden door een nieuw benoemde hoogleraar – te houden als daarbij bijbelteksten worden geciteerd.

Raijmakers is een van de medewerkers die zich uitspreekt in de discussie over de voordracht van bijbelverzen, zoals gebruikelijk is tijdens academische plechtigheden aan de VU. Een groepje promovendi startte een petitie om de discussie aan te zwengelen. Die werd meer dan driehonderd keer ondertekend.

Lofprijzing

‘Onze hulp is in de naam van de Heer, de Maker van hemel en aarde’. Met dat votum (gelofte) opent de voorzitter nu een promotieplechtigheid aan de VU. De ceremonie wordt afgesloten met een doxologie, een lofprijzing: ‘Laat de naam van de Heer geprezen worden, nu en in de eeuwigheid’. Ook bij andere plechtigheden worden bijbelverzen voorgelezen en dat is sommige medewerkers een doorn in het oog.

“Mijn atheïstische levensstijl is voor mij niet vrijblijvend. Het is een belangrijk deel van mijn identiteit, net als een geloofsovertuiging dat is voor anderen”, zegt Maartje Raijmakers. “Ik werk sinds 2018 bij de VU. Tijdens mijn sollicitatiegesprek heb ik al aangegeven dat atheïsme een belangrijk aspect is van mijn leven. Ik heb dit later ook met de decaan besproken. Steeds werd er gezegd dat dit geen probleem is.”

Toch bleek het ingewikkeld toen Raijmakers dispensatie aanvroeg. “Ik heb een officieel verzoek ingediend om mijn oratie te doen zonder bijbelverzen. Ik kreeg als reactie dat er niets mee zou gebeuren. Daardoor heb ik niet alleen mijn oratie niet gedaan, ik zit ook geen promoties voor.”

Volgens universiteitshistoricus Ab Flipse is het geven van ruimte aan alle religies en levensbeschouwingen een belangrijk onderdeel van de identiteit van de VU. De universiteit werd in 1880 door theoloog, journalist en politicus Abraham Kuyper opgericht als protestants-christelijke universiteit. Bijzonder was dat er op de universiteit ruimte kwam voor het christelijke geloof, iets wat tot dusver buiten de deuren van de academische wereld bleef.

Openheid

“De rituelen, inclusief het voorlezen van bijbelteksten, illustreren juist de openheid van de VU. Het laat zien dat er ruimte is voor religie en levensbeschouwing op de universiteit, zelfs op belangrijke academische momenten”, zegt Flipse.

Academische plechtigheden zijn volgens Flipse een mooi moment om de historie van de universiteit te laten zien. “Het is een gemiste kans als dat niet meer zou gebeuren. Maar die historie zit niet alleen in het aanhalen van bijbelteksten. Ze zit bijvoorbeeld ook in een wapen, een universiteitszegel en een ambtsketen.”

Flipse observeert de discussie en heeft meerdere debatten bijgewoond. “De kritiek komt voornamelijk uit atheïstische hoek. Ik heb nog geen kritiek gehoord vanuit joodse of islamitische hoek”, zegt hij.

De kritiek van atheïsten ziet ook Ruard Ganzevoort, decaan van de faculteit religie en filosofie en verantwoordelijk voor de diversiteit aan de universiteit. “Er zijn bijvoorbeeld biologen die teksten over de schepping niet voor hun rekening willen nemen”, zegt hij. “Ik spreek ook mensen die andere religies dan het christendom aanhangen en die zeggen dat ze zelf de bijbelwoorden die gebruikt worden niet zouden kiezen, maar dat ze de tradities van de VU willen volgen.”

Niet persoonlijk

Het college van decanen kijkt nu naar alternatieven. “Het is duidelijk dat het citeren van de Bijbel schuurt met de visie op diversiteit”, zegt Ganzevoort. “Op dit moment kunnen we drie kanten op. We kunnen de teksten die nu worden uitgesproken zo laten, eventueel met de kanttekening dat je die woorden niet persoonlijk uitspreekt, maar in lijn met de traditie van de VU.”

“Die optie is niet meer voor iedereen voldoende”, zegt Ganzevoort. “Het eerste alternatief dat er ligt, is het vervangen van de rituele tekst door een nieuwe algemene tekst. Maar lang niet iedereen is daar blij mee.”

Het tweede alternatief, zegt Ganzevoort, is een keuzemodel: je behoudt dan de klassieke teksten, maar biedt ook een alternatief aan mensen die moeite hebben met de tekst. “Daar zitten ook haken en ogen aan. Wie beslist er welke tekst er wordt gebruikt? Is dat een hoogleraar? Een promovendus?”

Toch leeft de discussie niet erg breed op de VU. “Je krijgt soms het gevoel dat het gaat om een grote kwestie. De meeste studenten en medewerkers van de VU zijn niet religieus, maar vinden het gebruik van religieuze teksten wel best”, zegt Flipse.

Betekenis van woorden

“Het is jammer dat er geen waarde wordt gehecht aan de betekenis van woorden, zeker in een academische context”, zegt hoogleraar Maartje Raijmakers. Ze vindt het belangrijk dat medewerkers en studenten het gesprek aangaan. “Ik spreek regelmatig met anderen over deze kwestie, ook met mensen met een sterke geloofsovertuiging. Ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat mensen denken en probeer hun perspectief te begrijpen.”

“Ik kijk graag naar de intenties van Abraham Kuyper die ervoor zorgde dat er een plek kwam voor discussie over religie op de universiteit”, zegt Raijmakers. “Maar ik wil dat breder trekken dan het christelijk geloof. Het is belangrijk dat we een open gesprek voeren over religie en geloofsovertuiging. Ook buiten het gereformeerde kader.”

Katholieke tradities van de Radboud Universiteit Ook in Nijmegen gaan er stemmen op om de katholieke tradities van de Radboud Universiteit aan te passen. Het gaat om rituelen, zoals het gebed en het gebruik van religieuze teksten en symbolen, bijvoorbeeld in het wapen van de universiteit. “De rector opent academische plechtigheden, zoals promoties en oraties, met een kort gebed in het Latijn. Mensen in de zaal zijn vrij om daar wel of geen amen op te zeggen”, zegt Jan Brabers, universiteitshistoricus van de Nijmeegse universiteit. Brabers plaatst als historicus de tradities graag in een historische context. “Het is bijzonder om je te realiseren dat oud-rector Titus Brandsma, die dit jaar heilig werd verklaard, in de jaren dertig exact dezelfde woorden gebruikte als de rector nu. Ook als ongelovige kan dit mooi zijn.” Maar niet alle religieuze tradities zijn de afgelopen bijna honderd jaar hetzelfde gebleven: “Aanvankelijk werd ieder college geopend met gebed. In de jaren zeventig is die traditie een stille dood gestorven.”

