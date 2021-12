Een op de vier priesters komt van buiten Nederland

Wie in Nederland op zondag een eucharistieviering bezoekt, heeft een steeds grotere kans dat er een buitenlandse priester achter het altaar staat. Nederland telt op dit moment 558 rooms-katholieke priesters, van wie er 140 uit het buitenland komen. Ze komen uit Spanje en Italië, en uit landen die hier vroeger als missiegebied bekend stonden: Brazilië, Colombia en India.

De verwachting is dat het aantal ‘missionarissen’ in ons land de komende jaren alleen maar zal toenemen, want van de bijna zestig priesterstudenten die Nederland telt, komen er 39 uit het buitenland. Van de zeven bisdommen in Nederland telt bisdom Haarlem-Amsterdam verhoudingsgewijs de meeste buitenlandse priesters: 36 op een totaal van 85 actieve priesters.

‘Een echt missieland’

“We zijn nu zelf echt een missieland geworden”, zegt Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en Leuven. “Omdat de kerk een universeel gegeven is, zijn er op het niveau van bisdommen altijd samenwerkingsverbanden. Uit priesterrijke landen worden priesters naar delen van de wereldkerk gestuurd waar roepingen uitblijven. Nieuwe bewegingen, zoals het Neocatechumenaat (gericht op evangelisatie onder volwassenen, red.), sturen priesters die in Spanje zijn gevormd naar Nederland om hier missie te bedrijven. In feite ondervangt deze nieuwe missionering de teloorgang van de bestaande structuren in ons land.”

Het bisdom Roermond telt 37 buitenlandse priesters, en dat aantal gaat de komende jaren toenemen. Het Grootseminarie Rolduc, dat de priesters voor Limburg opleidt, telt dertig seminaristen, van wie er maar twee uit Nederland komen. De overige priesterstudenten komen uit het buitenland. “Er zijn simpelweg te weinig Limburgse jongens die priester willen worden. Dat zal nog wel een tijd zo blijven. En we zijn nu eenmaal een sacramentenkerk, en voor sacramenten heb je priesters nodig”, zegt rector Lambert Hendriks van Rolduc.

Groot struikelblok voor buitenlandse priesters blijft de Nederlandse taal. Als het misgaat met een priester uit het buitenland, ligt daar vaak de oorzaak. Buitenlandse priesters zijn ook vaak wat traditioneler, en dat zorgt soms voor wrijvingen. Dat laatste geldt overigens ook voor jonge priesters uit Nederland.

