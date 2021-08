Een liefdesrelatie met een robot, kan dat?

Als de ontwikkeling van robots steeds verder gaat – en dat gaat ze – en als die robots dan steeds menselijkere trekjes krijgen – en dat krijgen ze – kunnen er dan ook romantische relaties ontstaan tussen robot en mens? Films waarin dat gebeurt, zijn er al. In het nieuwste nummer van Filosofie Magazine wordt Hi, A.I. genoemd, een Duitse documentaire waarin het Amerikaanse stel Chuck (mens) en Harmony (robot) wordt gevolgd. “Hou je eigenlijk ook van mij?”, vraagt Chuck aan het eind van de film aan Harmony. “Natuurlijk schatje”, antwoordt zij. “Ik besta alleen door jou.”

Filosofie Magazine laat filosoof Sven Nyholm aan het woord, die ziet dat de robot op een paar punten voorsprong heeft op de mens. “Ons idee van romantische liefde is verbonden aan een ideaal van wederkerig vertrouwen. Het idee dat jij en je partner niet dezelfde aandacht geven aan een ander, bijvoorbeeld, maar dat je toegewijd bent aan elkaar, en dat er in die toewijding een bepaalde consistentie bestaat. Die onderliggende voorwaarden van loyaliteit en selectieve toewijding zijn bij uitstek zaken die de robot kan belichamen.” En er is meer: “Je durven openstellen tegenover een ander vergt moed, en niet iedereen heeft daar goede ervaringen mee. Dat kan afsluitend werken. Een robot daarentegen oordeelt niet; de interactie is veilig.”

Maar een koelkast oordeelt ook niet, een watermeloen evenmin, net als een bezem, of de kelderdeur. Dus of dat liefde is? Nyholm vindt van niet, in ieder geval niet op dezelfde manier als bij liefde tussen mensen. “Als je kijkt naar de concepten die we aan de liefde verbinden, dan veronderstellen die bepaalde eigenschappen die onderscheidend zijn voor de mens.” Toewijding, loyaliteit – die kent een robot niet, althans, niet uit zichzelf, niet uit vrije keuze. En die vrije keuze is essentieel, zegt Nyholm. “We willen dat onze partner ons als het ware kiest.” Bovendien, stelt hij, heeft een romantische relatie morele gelijkwaardigheid nodig. “We keuren bijvoorbeeld relaties tussen docenten en studenten af, omdat daar een sterke machtsongelijkheid bestaat. Daar komt morele gelijkwaardigheid in het gedrang. En bij een mens en een robot is dat in extreme mate aan de hand: er zal überhaupt geen sprake zijn van morele gelijkwaardigheid wanneer je je partner koopt, of aan en uit kunt zetten.”

Maar dat idee van morele gelijkwaardigheid is een concept dat we nú belangrijk vinden, zegt Nyholm, en dat zou kunnen veranderen. En het zou kunnen dat het uiteindelijk lukt om een robot te creëren met gevoelens en een vrije wil.

Het lichaam als object en project

Over het lichaam en relaties gaat het ook in De Nieuwe Koers. In een essay hekelt filosoof Désanne van Brederode de obsessie met het lichaam als object en project. Die ziet ze ook terug in de taal waarin over het lichaam wordt gesproken. “Verzuchtingen van mede-singles die af en toe snakken naar een arm om zich heen, begrijp ik niet eens. ‘Een arm’ heeft in zichzelf geen betekenis. Het gebaar krijgt deze pas door degene aan wie de arm toebehoort. Dat klinkt kieskeurig. Heus, ik vind het ook prettig om omhelsd te worden door vriendinnen en mijn oppasmeisjes, maar ik moet er niet aan denken om een partner te gaan zoeken bij mijn behoefte aan nu en dan een arm om me heen – waardoor ik de ander feitelijk tot dit lichaamsdeel en deze functie reduceer.” Daarmee, zou je kunnen zeggen, maak je van die ander, inderdaad, een robot.