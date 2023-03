Een kleurrijk Holifeest zonder huidirritatie? ‘Goed douchen, dat is genoeg’

Vanwege het droevige weer schuilt een handjevol mensen onder een witte partytent op het basketbalveld in Wijkpark Transvaal. Over een paar uur luiden ze de lente in tijdens het kleurrijke Hindoestaanse Holifeest. Maar door de regen en natte sneeuw is er van uitzinnig poeder gooien nog geen sprake.

Organisator Amar Soekhlal (64) staat in de tent met een gele sjaal gasten te verwelkomen. “Holi is het feest van geestelijke devotie”, zegt hij met een brede glimlach. “Van geloofsvrijheid, maar ook van de overwinning van licht op donker.”

Vlak voor het podium waar Indiase muziek uit de speakers schalt, is Tanmeet Chattrath (23) alvast bezig haar vriendinnen onder te dompelen in fleurig kleurpoeder. Een heel kleurenpalet bedekt binnen mum van tijd haar gezicht en bovenlijf. Vier jaar geleden kwam ze vanuit moederland India naar Nederland. “In India werd dit nog veel groter gevierd, met vuurwerk en ballonnen en natuurlijk heel veel kleurpoeder.”

Het poeder heeft volgens organisator Soekhlal een betekenisvolle uitwerking: “Bedolven onder kleurpoeder vallen alle sociaal-economische verschillen weg, dat maakt dit feest zo harmonieus.”

Schadelijke effecten

Maar er is ook kritiek op het gebruik van het kleurpoeder. Uit Indiaas onderzoek blijkt dat het gebruik tot schadelijke effecten als oogontsteking en huidirritatie kan leiden. Waar het van oudsher van natuurlijk materiaal werd gemaakt, wordt het poeder tegenwoordig chemisch geproduceerd.

De Haagse organisatie instrueert bezoekers daarom via sociale media en flyers om zich in te smeren en bedekkende kleding te dragen. Mocht er toch iets misgaan, staat de EHBO klaar om te helpen. Tanmeet Chattrath is goed voorbereid door haar huid in te smeren met kokosolie: “Ik heb een gevoelige huid. Door de olie heb ik er geen last van.”

Intussen groeit het kleurrijke feestgedruis. Mensen gooien poeders in het rond en wensen elkaar ‘Subh Holi’: gezegend Holi. Lachman legt uit: “Het uitspreken van ‘Subh Holi’ is een wens overbrengen. Je wenst iemand kleur in zijn leven.”

Organisator Soekhlal is niet bang voor schade van het poeder. “Ik doe dit al zeventien jaar en heb nog nooit problemen gehad”, zegt hij. “Ons poeder moet goed zijn voor mens en milieu”. Ook Soraiya Lachman (30) die jaarlijks het feest in Den Haag viert, heeft geen nare ervaring, maar kent wel mensen die irritaties opliepen. Dat liep met een sisser af. “Goed douchen, dat is genoeg.”

Lees ook:

‘Holi is een religieus feest, mensen snappen dat niet’

De hindoemeenschap viert vandaag het Holifeest. De gelovigen willen dit keer extra graag laten zien wat dit religieuze feest inhoudt. Want de naam wordt bij gewone festivals misbruikt, vindt de actiegroep: ‘Holi is geen houseparty.’