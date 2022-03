Een gevoelig besluit binnen de rooms-katholieke kerk: vrouwen mogen in Duits bisdom dopen

In het bisdom Essen mogen vrouwen sinds deze week officieel gaan dopen.

Maandag maakte het bisdom bekend dat bisschop Franz-Josef Overbeck zeventien vrouwelijke parochie- en pastoraal assistenten en één mannelijke parochie-assistent toestemming heeft gegeven om dit sacrament toe te dienen.

Het besluit van bisschop Overbeck ligt gevoelig binnen de rooms-katholieke kerk. Alleen priesters en diakens – mannen dus – mogen daar dopen. Bisschoppen kunnen volgens het kerkelijk recht een uitzondering op deze regel maken als de pastorale situatie dit vraagt. Dat doet bisschop Overbeck.

Het bisdom Essen kampt al geruime tijd met een gebrek aan priesters, maar steeds meer gelovigen willen een ‘persoonlijke’ doopviering. Door de beslissing van bisschop Overbeck kunnen nu ‘niet-gewijde broeders en zusters’ voor een periode van drie jaar dopen. “Het beeld van de pastorale zorg wordt hierdoor diverser”, aldus het bisdom. Parochie- en pastoraal assistenten zijn fulltimemedewerkers van de kerk en hebben een theologische opleiding, maar hebben geen wijding ontvangen.

Een groot hervormingsproces

De Duitse katholieken zit midden in een groot hervormingsproces, de Synodale Weg genaamd. In een aantal bijeenkomsten praten de Duitse bisschoppen met theologen en andere gelovigen over heikele thema’s als homoseksualiteit en ook over de rol van de vrouw. Vorige maand stemden de deelnemers aan de Synodale Weg voor de toelating van vrouwen tot de gewijde ambten, maar de Duitse kerk kan dat niet zomaar alleen beslissen.

In Nederland hebben zowel mannelijke als vrouwelijke pastoraal werkers – zoals parochie-assistenten hier heten – in het verleden van hun bisschop in uitzonderlijke situaties verlof gekregen om te dopen.

