Een gesprek in Soho, Malaga, dat vlam vatte

Je neemt vakantie van je werk, en dan ook van je geloof? Het onmogelijke gesprek daarover vond plaats in Malaga, Spanje.

Elke havenstad met rotte plekken, of ‘rafelranden’ voor de optimisten, droomt van een wijk als Soho in New York.

Daar werd in de jaren zeventig de verloederde wijk ten zuiden van Housten Street (SOuth of HOusten, spreek ‘Housten’ uit als in ‘au’) omgetoverd tot een walhalla voor de bemiddelde bohème, met galeries en hippe restaurants.

Precies dat gebeurde ook in Malaga: de stad kent een haven, ook van die gehavende pakhuizen, en sinds een aantal jaren heet dat geheel nu Soho, al valt er geen Housten Street te bekennen. Wel een indrukwekkende kunsthal voor de nieuwste aanwinsten, en die veelbelovende restaurants.

David en Orla

Man en ik hadden de kunst al flink geconsumeerd, en mochten eten. Daar troffen we aan het belendende tafeltje een allervriendelijkst stel van ongeveer onze leeftijd: David, Engelsman en zijn echtgenote Orla, geboren in Ierland, wonend in Groot Brittannië; ze hadden elkaar ooit leren kennen tijdens hun studie geografie. Het gesprek vatte vlam, en toen de rekeningen waren betaald was het niet vreemd dat David voorstelde met zijn vieren nog wat te drinken.

Orla vertelde me eerst haar verhaal, over het Noord-Ierse Londonderry (‘Derry’) en de zogenaamde ‘troubles’ waartussen zij opgroeide: de aanhoudende strijd, vanaf de jaren zestig, tussen protestanten, katholieken en het Britse leger, die haar stad in een oorlogsgebied veranderde. “The troubles”, briest ze: “wat een eufemisme voor al die jaren van doden en gevechten”. De Nederlandse ‘politionele acties’ schoten me te binnen, die pas sinds kort een ‘koloniale oorlog’ mogen heten. Het meest vernederend vindt Orla dat de wereld haar oorlogsjeugd definieerde als een godsdienststrijd: “Dat was het niet: het ging om de grote ongelijkheid, waarbij katholieke inwoners heel veel minder rechten hadden dan de protestantse. Wij waren daar de Afro-Amerikanen, als in het zuiden van de Verenigde Staten.’

Zij dus, met die katholieke opvoeding. Nog steeds praktiserend? Ze giechelt, en vertelt hoe ze, net getrouwd met David (van huis uit protestant, Orla’s moeder woedend) wekelijks een mis bijwoonde in Londen, waar het stel toen woonde. Orla werd gegrepen: de priester die het opnam voor vrouwen in het ambt, voor homoseksuelen. Totdat het haar begon te dagen dat ze kerkte bij de Anglicanen, the High Church, waar de liturgie zoveel weg heeft van de rooms-katholieke. Orla: “Ik noem mijzelf nu een atheïstische katholiek.”

‘Ach, Stephan, al die godsdiensten, dat is toch een achterhaalde zaak.’

Daarna verstond ik me met David, die Anglicaans was gedoopt, en daarna niets. Of toch: hij had zich laten uitschrijven. “Ach, Stephan, al die godsdiensten, dat is toch een achterhaalde zaak.”

Ik voelde me verplicht te vertellen over mijn katholieke wending, grote verbazing bij David, ook wel ontsteltenis. “But you seem like an intelligent man”. Daar begon ik toch de algemeen christelijke leer te verdedigen, die anders dan de 19e en 20e- eeuwse wereldbeschouwingen - het liberalisme, communisme, fascisme - oog heeft voor de feitelijkheid van een mensenleven: geboorte, huwelijk/partner, kinderen, dood. Geen letter vind je erover bij Marx of Smith.

Het moet gezegd: het lag ook aan David dat dit dovemansgesprek toch een echte uitwisseling werd.

De eindscore: Ik mocht David na mijn pleidooi een ‘anonieme christen’ noemen. Orla was al atheïstisch katholiek. En mijn man koos voor ‘winti-spiritueel.’ Diversiteit in de praktijk. En geen oorlog, hè.