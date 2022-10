Een bezoek aan Assisi en hoe sereen Sergio Mattarella is

De Roomse Loper is terug! In de podcast De Roomse Loper praten Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van der Heijden u bij over de stand van zaken in de katholieke wereld.

In deze aflevering doet Stijn verslag van zijn recente bezoek aan Assisi en andere franciscaanse heiligdommen. In Portiuncula werd hij getroffen door de serene aanwezigheid van het Italiaanse staatshoofd Sergio Mattarella.

Verder een eerbetoon aan de zalige Carlo Acutis (1991-2006), die in een kerk in Assisi in trainingspak en sneakers ligt opgebaard.