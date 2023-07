Duitsers hebben de buik vol van het ‘instituut kerk’, kerkverlating bereikt piek

De Duitse bisschoppenconferentie rapporteert jaarlijks over de omvang van de kerk. Die slinkt in een ongekend tempo. Over 2022 gaven 522.821 katholieken er de brui aan. Dat zijn er drie keer zoveel als gemiddeld tussen 1990 en 2020. De bisschoppen reageren geschokt op de razendsnelle leegloop.

De Nederlandse oud-hoogleraar kerkgeschiedenis Peter Nissen – zelf in 2022 teruggekeerd in de katholieke kerk – verklaart de opzienbarende leegloop als een ‘inhaalmanoeuvre’. “In heel Europa en de Verenigde Staten voltrekt zich hetzelfde sociaal-culturele proces van ontkerkelijking. Duitsland loopt een jaar of tien achter bij Nederland. In Vlaanderen is het kerkbezoek gedaald, in Groot-Brittannië is het al veel langer stil in de kerk op zondag. En op dit moment zie ik zelfs Polen, toch een oerkatholiek land, snel ontkerkelijken, vooral in de steden.”

Een pijnlijk sterfbed

In een gesprek met de katholieke zender Domradio.de is te horen dat de Duitse hoogleraar kerkrecht Thomas Schüller zich zorgen maakt. “De kerk beleeft hier, voor iedereen zichtbaar, een pijnlijk sterfbed.”

Kirchenaustritt.de is juist blij met de cijfers. Deze organisatie stimuleert het uitschrijven, wat mogelijk is vanaf het veertiende levensjaar. De site houdt al jaren onlinepeilingen onder de vertrekkers. Van de half miljoen nieuwe ex-katholieken in 2022 gaven bijna 50.000 antwoord op de vraag wat hun motief was. Eén op de tien kerkverlaters is van zijn of haar geloof gevallen. De hoogste score haalt ‘het instituut kerk’ als reden voor vertrek: meer dan de helft van de respondenten heeft daar de buik vol van.

Bijna 30 procent voert de kerkbelasting als belangrijkste vertrekreden op. Wie zich uitschrijft, hoeft deze Kirchensteuer – jaarlijks gemiddeld 285 euro – niet meer te betalen. De Duitse staat incasseerde in 2022 ruim 6 miljard euro aan kerkbelasting.

Voor velen is de kerkbelasting een ‘prikkel’ om eruit te stappen, zegt Nissen. Tot 2020 was deze belasting veruit het belangrijkste vertrekmotief, sindsdien is die rol overgenomen door het instituut kerk.

Misbruik en doofpot

Volgens Thomas Müller heeft de kerk een slechte naam gekregen na de onthulling in 2018 dat sinds de oorlog 3500 kinderen waren misbruikt door geestelijken en de kerk daarbij vaak de doofpot had gebruikt. In dat verband valt vaak de naam van Joseph Ratzinger, de onlangs overleden Duitse emeritus paus Benedictus XVI. Hij zou in zijn tijd als aartsbisschop van München en Freising het seksueel misbruik door enkele van zijn priesters op z’n beloop hebben gelaten. Ook de Keulse kardinaal Rainer Maria Woelki wordt verdacht van wegkijken bij misbruik.

Uit de statistische gegevens van de katholieke kerk en de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) blijkt dat ze ongeveer even groot zijn, met zo’n 20 miljoen leden. En dat de grootste Duitse kerkgenootschappen in hetzelfde schuitje zitten. Onder hen slaat de secularisatie hard toe.

De Duitse historicus Wilhelm Damberg zei eerder in deze krant dat hij de leegloop van de katholieke kerk ziet als uiting van ‘een grote sociologische beweging weg van de kerk en de relatie met een persoonlijke God’. Daarbij geniet de kerkleiding een ‘extreem gering vertrouwen’. De misbruikschandalen helpen niet om dat op te vijzelen.

Ook volgens Peter Nissen spelen die schandalen een prominente rol, en niet alleen voor de katholieken. “De meeste Duitse bisdommen hebben daar onderzoek naar gedaan. Bij ieder nieuw rapport komt dat breed in de media. Het gaat maar door. Dat levert schade aan het instituut op.”

Ook de protestantse kerk lijdt onder katholieke misbruikschandalen

Voor veel mensen die nog kerklid zijn, maar er nauwelijks bij betrokken zijn, is het onderscheid tussen de kerken vervaagd, zegt Nissen. “Kerk is kerk, het is één pot nat, zo beleven ze dat. Daardoor ondervindt ook de EKD schade door het misbruik in de katholieke kerk.”

Over 2022 boekte de EKD door kerkverlating een ledenverlies van 380.000, voor het eerst iets meer dan het aantal sterfgevallen – die komen er dus nog bij. Daarmee is het jaar 2022 ook voor de protestanten het slechtste jaar sinds de Duitse hereniging.

EKD-voorzitter Annette Kurschus zegt op de website van haar kerk dat ze eronder gebukt gaat. Ze kondigt plannen aan om het tij te keren. Haar katholieke tegenhanger, de voorzitter van de bisschoppenconferentie Georg Bätzing, sprak vorig jaar al zijn zorgen uit over het aantal mensen die zijn kerk de rug toekeerden. “Dat schokt me diep, het doet me pijn en is een innerlijke last.”

Ook bisschop Bätzing geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij merkte op dat met de ‘Synodale Weg’ – een poging tot modernisering van de katholieke kerk – ‘grote stappen in de goede richting zijn gezet’. Het effect daarvan is nog niet zichtbaar, want de jongste cijfers zijn nog veel dramatischer dan in het voorgaande jaar.

Dat verbaast Peter Nissen, die de Duitse kerken goed kent, niet. “Ik ben enthousiast over de Synodale Weg, maar verwacht er niet van dat dat project de leegloop tegenhoudt. Hooguit kan het een aantal mensen die de conservatieve koers van de kerk zat zijn, binnenboord houden.”

De Synodale Weg kan zelfs contraproductief uitpakken, zegt Nissen. “Enkele plannen zijn al vanuit Rome geblokkeerd, zoals democratisering bij het zoeken naar een nieuwe aartsbisschop. Dat frustreert progressieve katholieken. Die kunnen er dan ook de brui aan geven.”

Vorig jaar maakten Duitse christenen voor het eerst minder dan de helft van de bevolking (83 miljoen) uit. Dit jaar overschrijdt het aantal kerkverlaters naar verwachting het miljoen.

Thomas Müller wijst erop dat dat niet alleen een aderlating voor de kerk betekent, maar ook voor de staatskas. Die derft honderden miljoenen aan kerkbelasting.

Dat heeft, voorspelt Müller, ‘gevaarlijke maatschappelijke consequenties’. Zo worden nu nog tekorten in de kinderopvang met geïnde kerkbelasting aangezuiverd, aldus Müller. Over een jaar of vijf zullen deelstaten zich gedwongen voelen ‘dramatische verhogingen van belastingen en tarieven’ door te voeren.

Uit de kerk stappen verkleint je baankans Kerkverlating kent voor- en nadelen. Vertrekken levert een financieel (belasting-)voordeel op. Een nadeel is dat verlaters geen beroep meer kunnen doen op kerkelijke rituelen – al zullen ze dat zelf niet als negatief ervaren. Doen ze dat toch, dan strijken plaatselijke kerken soms de hand over het hart. Geliefden kunnen dan eventueel in een kerk trouwen of hun kind laten dopen. Ook voor een kerkelijke uitvaart, die eigenlijk is uitgesloten, is maatwerk mogelijk. Op een minder bekende schaduwkant attendeert het Handelsblatt: je verkleint je kansen om als verpleegkundige, arts of sociaal werker een baan te vinden. De kerk is namelijk de op één na grootste werkgever van het land, na de overheid; ze heeft direct of indirect een miljoen mensen in dienst – ook kleuterleidsters en bierbrouwers. Veel zorginstellingen drijven op kerkelijke financiering en stellen kerklidmaatschap als voorwaarde voor hun werknemers.

