Duitse priesters negeren het Vaticaan en zegenen massaal relaties van homostellen

Katholieke priesters in zo’n honderd Duitse parochies zijn van plan homostellen te zeggen, waarmee ze een verbod van het Vaticaan trotseren en tegelijkertijd hun bisschoppen in een lastig parket brengen.

In maart van dit jaar antwoordde de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, die waakt over de zuiverheid van het katholieke geloof, op de vraag of de kerk de macht heeft om verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht te zegenen met een duidelijk ‘nee’. In het document van de Congregatie, dat de zegen kreeg van paus Franciscus, wordt uitgelegd dat homorelaties niet passen in de ‘ontwerpen van God’, hoewel er ook in dergelijke relaties sprake kan zijn van ‘positieve elementen’. God kan geen ‘zonde’ zegenen, werd er nog bij vermeld.

De verklaring uit Rome zorgde wereldwijd voor ophef, ook in Duitsland. Daar hebben kritische zielzorgers zich verenigd in de Liebe gewinnt-beweging (‘Liefde wint’). Duizenden priesters en betrokken katholieken tekenden een petitie die het Vaticaan opriep van mening te veranderen. Daarnaast bieden zo’n honderd rooms-katholieke parochies in Duitsland deze week de mogelijkheid aan homostellen om hun relatie te laten zegenen. Op de site van Liebe gewinnt geeft een handzame kaart aan op welke plekken dat allemaal mogelijk is. “We hebben vandaag een geweldige kans om de zegeningen te verplaatsen van de achtertuin naar de kerk, naar waar ze thuishoren. Naar het midden van het kerkelijke leven”, zegt Wolfgang Rothe, parochievicaris van Perlach in Beieren.

Niet blij

De Duitse bisschoppen zijn niet blij met het initiatief van hun priesters. Sinds begin vorig jaar is de Duitse katholieke kerk bezig met de zogenoemde Synodale Weg. Dat is een reeks van bijeenkomsten waarin de Duitse bisschoppen met theologen en andere gelovigen in gesprek gaan over heikele thema’s als de seksuele moraal, het celibaat, macht en scheiding der machten, en de rol van de vrouw in de kerk worden besproken. Het hoogste orgaan is de Synodale Assemblee, waarvan meer dan tweehonderd vrouwen en mannen lid zijn.

Homoseksualiteit en het zegenen van relaties van gelovigen met hetzelfde geslacht staan ook op de agenda. Veel priesters lijken niet op de uitkomst van de Synodale Weg te willen wachten, passeren met de openlijke zegening van homoseksuele relaties hun bisschoppen ter linker zijde en brengen hen zo in een lastig parket.

Ook sommige Duitse bisschoppen waren helemaal niet blij met het ‘nee’ uit Rome tegen de zegening van homostellen, maar de actie van Liebe gewinnt gaat hen veel te snel. Ze zaten al met het probleem dat traditionele katholieken met steeds grotere zorgen naar die Synodale Weg kijken en de hervormingen die daar op tafel dreigen te komen. Ook Rome staat niet te juichen en heeft de Duitse bisschoppen al tot voorzichtigheid gemaand. Na al die openlijke zegeningen van homostellen deze week, zal vanuit de traditionele kring de druk om het Duitse episcopaat om aan die hele Synodale Weg een einde te maken, alleen maar groter worden. Tegelijkertijd kunnen de bisschoppen een groot deel van hun eigen priesters en gelovigen ook niet zomaar laten vallen.

In ons land zijn homostellen die hun relatie willen laten zegenen in de katholieke kerk welkom bij de kleine groep geestelijken die zijn aangesloten bij het Werkverband van katholieke homo-pastores. Eind maart kondigden ze in een open brief aan de Nederlandse de lijn van het Vaticaan te negeren. ‘Wij verklaren dat verbod tot on-evangelie’, schreven ze. Homoseksuele mannen en vrouwen die in de katholieke kerk willen trouwen, kunnen bij hen terecht voor een zegen voor hun relatie, als zij zich ‘zorgvuldig hebben voorbereid’. Mogelijk gebeurde dit al, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. De Nederlandse bisschoppen lieten eerder al weten achter de leer van Rome te staan en die te volgen.

