Duitse katholieken willen homorelaties gaan zegenen, het Vaticaan blijft stil

Ook in de Duitse katholieke kerk wil men homorelaties gaan zegenen. Vorig jaar namen de bisschoppen in België dat besluit al. Hoe valt dit in het Vaticaan?

Op de synodale vergadering van de Duitse katholieke kerk in Frankfurt am Main heeft een grote meerderheid zich uitgesproken vóór het zegenen van homorelaties. 176 van de 202 synodeleden vinden dat het tijd is dat de kerk dit gaat toestaan.

Vorig jaar maakten de Belgische bisschoppen al bekend dat ze homorelaties gaan zegenen. Een jaar eerder was er nog een verklaring vanuit het Vaticaan gekomen, met de boodschap dat dit niet de bedoeling is. Maar na het besluit in België bleef het opvallend stil, merkte hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest, verbonden aan Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat voor reactie verwacht u nu vanuit het Vaticaan?

“Ik vond het heel bijzonder dat er vorig jaar geen reactie kwam, want ze moeten hiervan op de hoogte zijn. Als er dan niets gebeurt, zie ik dat als een statement. In feite is het een impliciete gedoogconstructie. Daarmee voelt men in het Vaticaan het sentiment in België en in Duitsland heel goed aan.”

Hoe gaat dit dan verder?

“Het wordt nog spannend of de Duitse bisschoppen dit besluit gaan overnemen – dan pas wordt het formeel. Ik denk dat er een lichte meerderheid van de bisschoppen voor de zegening van homorelaties is. Er kunnen dan nog steeds wel enkele bisschoppen zijn die zeggen: in mijn parochies gaat dit niet gebeuren.

“Maar als het er doorkomt, dan kan het zijn dat het Vaticaan zegt: wij erkennen dat besluit niet. Al hebben ze dat bij het Belgische besluit dus niet gedaan. Ik verwacht dat ze consequent zullen zijn. Want niemand wil natuurlijk een kerkscheuring.”

Wat kan het Vaticaan doen als ze zouden willen, kerkrechtelijk gezien?

“Als er sprake is van een ketterij, kunnen ze ingrijpen. Stel dat een bisschop zegt: ‘Ik heb er nog eens over nagedacht, en God bestaat niet’. Of hij pleegt notoir de zonde tegen het zesde gebod, dat wil zeggen: dat hij weigert kuis te leven, dan kan het Vaticaan in een pennenstreek iemand ontslaan uit het ambt.”

Is er dan iets aan het veranderen in de hele katholieke kerk?

“Dat kun je niet zo zeggen. De discussie over deze kwestie gaat tussen bisschoppen die redeneren: er zijn nu eenmaal mensen die een homoseksuele relatie hebben, en die kunnen we niet in de kou laten staan. De geestelijken die problemen hebben met de zegening zijn vaak wat meer intellectueel, die zien de fundamenten van de katholieke moraaltheologie bedreigd, en de visie op man en vrouw die daar bij hoort.

“Er is een aantal bisschoppen dat zegt: nou, dan is het de hoogste tijd om die opnieuw tegen licht te houden, zeker omdat het Vaticaan ook de mensenrechten onderschrijft. De vraag waar de Heilige Stoel nu voor staat is: blijft die moraaltheologie leidend, of gaan we meer naar de rechten van de mens kijken?

“Overigens doet de katholieke kerk dat laatste ook al volop, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen waar zware straffen op homoseksuele relaties staan. Ik hoorde laatst van Vaticaanse diplomaten dat zij heel druk zijn om de vervolging van homoseksuelen daar tegen te gaan. Maar daar hoor je niet veel van, omdat diplomaten liever stil te werk gaan.”

