Duitse kardinaal Woelki ‘heeft grote fouten gemaakt’, maar mag aanblijven van de paus

De gelovigen van het aartsbisdom Keulen moesten uiteindelijk nog lang wachten op een beslissing van paus Franciscus over het lot van hun aartsbisschop, kardinaal Rainer Maria Woelki, die al tijden onder vuur ligt vanwege zijn optreden in misbruikzaken.

Nu is er dan eindelijk duidelijkheid. Woelki mag van paus Franciscus aanblijven als leider van het grootste en meest prestigieuze bisdom van Duitsland. Dat heeft het Vaticaan vrijdag laten weten. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de Duitse kardinaal bij de behandeling van misbruikgevallen in het aartsbisdom Keulen onwettig heeft gehandeld.

De bewering dat Woelki iets heeft willen verbergen, is volgens Rome voldoende weerlegd. “Kardinaal Woelki heeft echter ook grote fouten gemaakt in zijn benadering van het vraagstuk van de verwerking van het misbruik in zijn geheel, met name op het niveau van de communicatie. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen tot een vertrouwenscrisis in het aartsbisdom die veel gelovigen heeft verontrust”, aldus het Vaticaan.

Tijd voor reflectie en verzoening

De afgelopen week heeft paus Franciscus kardinaal Woelki in audiëntie ontvangen en lang met hem gesproken. Hij liet hem weten dat hij wilde dat Woelki gewoon aan zou blijvenals aartsbisschop van Keulen. Volgens het Vaticaan is wel duidelijk geworden dat het aartsbisdom Keulen en de aartsbisschop “tijd nodig hebben voor reflectie, een nieuwe start en verzoening.”

Daarom heeft de paus toegestemd in de wens van Woelki op een spirituele time-out te nemen om zich te bezinnen. Die time-out begint half oktober en loopt tot aan het begin van de Veertigdagentijd, begin maart 2022. Tot zijn terugkeer zal hulpbisschop Rolf Steinhäuser hem vervangen.

De beslissing van Rome is een poging om een einde te maken al tijden slepende affaire in het aartsbisdom Keulen. Externe onderzoekers kwamen in maart van dit jaar nog met een rapport, waaruit bleek dat tussen 1975 en 2018 maar liefst 243 geestelijken en leken in het aartsbisdom Keulen zich schuldig hadden gemaakt aan seksueel geweld.

Doofpotaffaires

Het ging om 386 slachtoffers, meest jonge jongens. Geestelijken op hoge posities in de kerk wisten ervan, maar stopten de zaak in de doofpot. Duizenden katholieken verlieten teleurgesteld en boos de kerk, ook omdat kardinaal Rainer Woelki, de aartsbisschop van Keulen, naar hun mening onvoldoende had ingegrepen en vroegen luidkeels om zijn aftreden.

Om de zaak goed uit te zoeken, greep het Vaticaan naar het zwaarste middel dat de kerk kent, een apostolische visitatie. Begin juni reisden bisschop Hans van den Hende van Rotterdam en de Zweedse kardinaal Anders Arborelius, bisschop van Stockholm, naar Keulen. Ze spraken er onder meer met misbruikslachtoffers en critici van Woelki en onderzochten ook de rol die hulpbisschoppen Dominikus Schwaderlapp en Ansgar Puff bij het afhandelen van misbruikzaken hadden gespeeld.

Veel gelovigen in het aartsbisdom Keulen hoopten dat de apostolische visitatie dan toch zou leiden tot het vertrek van kardinaal Woelki. Maar Woelki, die zelf nog niet in het openbaar heeft gereageerd op de beslissing van de paus, blijft na het onderzoeksrapport van Arborelius en Van den Hende dus gewoon in het zadel. Ook de beide hulpbisschoppen hoeven niet weg.

De grote vraag is of die spirituele time-out van ongeveer vijf maanden die Woelki neemt, voldoende is om de gemoederen in Keulen tot bedaren te brengen.

