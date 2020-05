Dopen kan weer in de PKN, maar wel ‘corona-proof’ met een kelk op een stok

Kinderen kunnen in de Protestantse Kerk in Nederland ondanks de corona-beperkingen, weer gedoopt worden. Dat moet dan wel anders dan normaal: de leiding van de PKN adviseert voorgangers een stok van een meter te gebruiken, met een schelp of een kelk om het water uit het doopvont te scheppen waarmee het hoofdje drie keer wordt besprenkeld.

De PKN adviseerde haar ongeveer 1500 kerken in den lande de afgelopen twee maanden de doop uit te stellen. Voor zover bekend is dat advies opgevolgd. Alleen de doop van een baby’tje in een ander kerkgenootschap kwam in de publiciteit: in de gereformeerd-vrijgemaakte kerk in Zeewolde werd recent nog een kind gedoopt op de manier die voor corona normaal was, met ouders en voorganger rond het doopvont en de hand van de dominee bij het babyhoofdje.

Op verzoek van gelovigen die moeite hebben met het uitstel, heeft de leiding van de PKN zich over de kwestie gebogen. Het bestuur heeft theologen geraadpleegd, en gezamenlijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat het wel kan, met inachtneming van de corona-regels die overal gelden. De dominee moet dus op anderhalve meter afstand van de dopeling blijven. Dat kan door een stok te gebruiken met daaraan een kelkje op een jacobsschelp voor het water. De PKN zoekt volgens een woordvoerder nog iemand die daar een passend geheel van kan maken. Het idee is dat zo’n ‘vervangende hand en arm’ te gelegenertijd te bestellen is bij het hoofdkantoor in Utrecht.

Gezelschap beperken

De regels van de kerk schrijven voor dat kinderen en volwassenen gedoopt worden in het midden van de gemeente. Dat betekent nu, schrijft de PKN, ‘met zo min mogelijk mensen.’ Ze adviseert het gezelschap te beperken tot ouders en kinderen. De aanwezigheid van familie en vrienden is niet gewenst, grootouders moeten vanwege hun leeftijd al helemaal wegblijven. Zij kunnen de doop – bij voorkeur in de zondagochtenddienst – online volgen.

De nieuwe methode wordt vermoedelijk een blijvertje. Nu is het advies alleen diensten te houden met een klein groepje mensen dat een functie heeft. Uitvaarten en huwelijken kunnen wel, met maximaal dertig mensen. Maar ook als de regels voor kerken worden verruimd, zullen ze zich aan de anderhalve meter afstand moeten houden. Dat geldt voor de mensen die in de kerk zitten, maar net zo goed voor de dominee en de doopouders.

