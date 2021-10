Dominees aan kerkleiding: voer de strijd tegen klimaatverandering op

Opnieuw klinkt er een oproep uit de kerken om de strijd tegen klimaatverandering op te voeren. In een open brief roepen een kleine tweehonderd predikanten en andere protestantse theologen de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op om daarin een voortrekkersrol te vervullen.

Het is mooi dat de PKN-leiding de laatste tijd steeds meer aandacht geeft aan de klimaatcrisis, schrijven de theologen, maar dat moet veel feller, vinden zij. Ze wijzen op de stevige kritiek die de PKN in de afgelopen jaren uitte op het vluchtelingenbeleid. De kerkleiding gaf de Nederlandse overheid meerdere keren publiekelijk een tik op de vingers als het om dat beleid ging. “Hiermee gaf u stem aan mensen die in de Nederlandse politiek niet gehoord werden. In uw spreken over de klimaat- en ecologische crisis missen we tot nu toe eenzelfde kritische toon.”

Vorige maand verscheen een gezamenlijke oproep van paus Franciscus, de patriarch van de oosters-orthodoxe kerk en het hoofd van de Anglicaanse kerk om het klimaat te redden. PKN-voorman René de Reuver schaarde zich toen achter die oproep. Mooi, zeggen de protestantse theologen in hun open brief, maar niet voldoende. Ze richten zich rechtstreeks tot De Reuver. Als het gezicht van de landelijke PKN moet hij volgens de briefschrijvers een voortrekkersrol vervullen en “moed tonen in uw spreken over duurzaamheid en klimaat”.

Hoop op een nieuwe hemel en aarde

De briefschrijvers wijzen op het gevaar dat kerken in hun reactie op de klimaatcrisis zich te veel laten leiden door de christelijke hoop dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Daarmee “voeden we onbedoeld de gedachte die pleitbezorgers van ons huidige economische systeem ons maar al te graag doen geloven, namelijk dat we mogen doorleven en consumeren zoals we dat nu doen. Wat van ons gevraagd wordt is rouw en bekering. Ons vertrouwen op Gods toekomst mag ons de kracht geven om te geloven dat andere wegen mogelijk zijn, maar mag nooit ook maar de geringste aanleiding geven om onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.”

Die verantwoordelijkheid moet volgens de theologen ook heel praktisch vorm krijgen: ze roepen de PKN op om ervoor te zorgen dat alle 1500 PKN-kerken in het land en het PKN-hoofdkantoor zo snel mogelijk klimaatneutraal worden.

