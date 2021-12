Doet het er überhaupt toe wie er in het vierde kabinet van Rutte zitten?

Volgende week wordt officieel bekend wie er minister worden in het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Er doen allerlei namen de ronde, alsof het heel belangrijk is welke persoon minister wordt. Maar is dat zo, doet het er toe wie er in het kabinet zitten?

Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is klaar en besproken met de Tweede Kamer. Maar wie dat beleid gaan uitvoeren, is nog niet bekend. Ze staan in de coulissen, vanaf maandag gaan de bewindslieden in spe langs bij formateur Mark Rutte. Dat hij zelf blijft, dat is wel zeker. Verder staat alleen vast dat de nieuwe ploeg een combinatie wordt van oude en nieuwe gezichten.

Er circuleren tal van namen. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk wie er minister wordt, wie het beleid vormgeeft, wie er aan de leiding staat van een departement?

“Ja, ik ben wel benieuwd wie er komt te zitten”, zegt Sanneke Brouwers, aalmoezenier bij defensie. Het ministerie van defensie heeft een tussentijdse wissel gehad: de al demissionaire Ank Bijleveld trad af, Henk Kamp kwam er tijdelijk voor in de plaats.

Brouwers: “In je dagelijkse werk maakt het niet zoveel uit wie er zit en ik denk dat dat voor de militair in de kazerne ook niet zo merkbaar is. Als het wel zo was, zou dat gek zijn. De minister is het uithangbord, maar er zit een heel ambtelijk apparaat achter dat het beleid maakt.”

Weinig bewegingsruimte voor ministers

“Ja, en vergeet het regeerakkoord niet”, zegt Janneke Stegeman, bijbelwetenschapper en publiek theoloog. “Als ik kijk naar de afspraken in dat akkoord, dan is er voor ministers heel weinig bewegingsruimte. Ik vrees dat er niet zo gek veel gaat veranderen. Er komt een nieuw kabinet, maar het zijn dezelfde partijen die de dingen moeten oplossen.”

Brouwers: “In de Bijbel wordt vaak reikhalzend uitgekeken naar nieuwe en sterke leiders, het volk hoopt op verandering en verbetering. In donkere tijden zoeken we naar iemand die de weg wijst. Jezus’ geboorte wordt beschreven als een pasgeboren koning, hij krijgt bezoek van drie wijzen uit het oosten. Met Driekoningen, op 6 januari, denken we daar weer aan. Ook wij wachten vol verwachting en kijken omhoog welke sterren er rijzen aan het firmament. Maar dit zal weinig nieuws onder de zon brengen, het regeerakkoord staat al in de sterren geschreven. Bovendien moet het niet gaan om personen. Het is geen Ranking the Stars. De boodschap moet centraal staan.”

De machtsverhoudingen omkeren

Stegeman: “Ja en in dat regeerakkoord staan weinig maatregelen die mij het vertrouwen geven dat zoiets als het toeslagenschandaal niet weer gebeurt. Racisme lag daaraan ten grondslag en dat moet leiden tot een grondige herbezinning. Dat zit niet vast aan een bewindspersoon, het gaat inderdaad om veel meer dan dat ene poppetje. De hele cultuur moet anders. Verhalen in de Bijbel kun je lezen als tegenverhalen, ook Jezus wilde de machtsverhoudingen omkeren. Stel je voor dat je zo radicaal durft te denken, dan word je uitgelachen.

“Rutte komt nu met de belofte van nederigheid en bescheidenheid, maar de vier partijen die het zo fout hebben gedaan, blijven. Met de slachtoffers van de toeslagenaffaire in gedachten word ik daar haast cynisch van. Ik geloof echt niet dat het uitmaakt of er andere mensen komen te zitten.”

Brouwers: “Andere mensen aan het roer zullen misschien niets veranderen, maar ménsen aan het roer wel. Het nieuwe kabinet moet er de nadruk leggen op dat we geleid worden door mensen en niet door systemen. Mensen zijn verantwoordelijk, en niet algoritmes en computers. We zoeken leiders die als goede herders zijn. De menselijke maat moet terug; niet de regels regeren.”

Niet vergeven

Stegeman: “Helemaal mee eens. Maar ik denk niet dat dat met Rutte als premier kan. Hij heeft de afgelopen jaren zo duidelijk fouten gemaakt, maar de consequentie daarvan niet genomen. Dat heeft iets onverteerbaars. De Bijbel is heel expliciet over fouten. Je moet ze niet verbergen en zeker niet goedpraten. Dat zie je aan het verhaal van koning David. Hij ging vreemd met Batseba, de vrouw van een hoge militair. Dat kan je vergeven, maar in de Bijbel gebeurt dat niet. Het kind van David en Batseba wordt ziek en sterft. Het is, zo leert de Bijbel, niet zo dramatisch om fouten te maken, maar die moet je wel toegeven en je moet wel verbetering laten zien. David deed dat niet.”

Brouwers: “Nou, ik lees dat verhaal toch een beetje anders. Als de profeet Natan koning David later de les leest, beseft hij wel dat hij fout zat. Dat laat juist zien dat mensen kunnen veranderen.”

Vasten uit berouw

Stegeman: “Precies, dan toont David toch berouw en gaat hij vasten. Maar bij Rutte zie ik geen maatregelen die me het vertrouwen geven dat hij echt wil veranderen.”

Brouwers: “Voor ons kabinet is het toeslagenschandaal misschien de grootste zonde geweest. Rutte lijkt het allemaal wel erg makkelijk van zich af te laten glijden. Als hij echt berouw heeft en verantwoordelijkheid wil nemen, dan moet meer doen om de affaire op te lossen. Maar mensen hebben op Rutte gestemd. Dan is het lastig om te zeggen dat hij desondanks weg moet. En mensen kunnen tot inzicht komen en veranderen en ik denk dat Rutte dat zeker wel kan. Hij heeft dat laten zien met Zwarte Piet.”

Toeslagenaffaire en Zwarte Piet

Stegeman: “Zeker, er is altijd de mogelijkheid van bekering. Maar als Rutte echt anders is gaan denken over het racisme van Zwarte Piet, dan zou ik dat graag terugzien in zijn omgang met de toeslagenaffaire. Ik zou graag horen dat hij berouw heeft. De Bijbel staat vol van veranderingen ten goede. De basis van het evangelie is dat het goed nieuws is, dat mensen kunnen veranderen. Bij politici is dat wel moeilijker, omdat er veel op het spel staat.”

Brouwers: “De toeslagenaffaire heeft veel losgemaakt. Er is wel wat in beweging, de roep om verandering klinkt, een nieuwe bestuurscultuur. Politici gaan de politiek in vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, zij zullen dat toch wel voelen. Er zijn verwachtingen gewekt, en die moeten nu worden waargemaakt, door mensen die er al zaten en door mensen die nieuw zijn. Daarom kan ik toch wel uitkijken naar een nieuwe start, ook van dit kabinet.”