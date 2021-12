Dochter Tutu: ‘Mijn vaders hart was groot genoeg om de hele wereld in liefde vast te houden’

Dochter Mpho is Anglicaans priester, de kerk waarvoor ook haar vader diende. Ze woont met haar vrouw in Amstelveen en is sinds kort acht uur in de week predikant in de remonstrantse, vrijzinnige kerk in Amsterdam. Juist op Tweede Kerstdag verzorgde ze samen met dominee Joost Röselaers een - eerder opgenomen - dienst, Mpho Tutu deed de overdenking.

Maandag vliegt ze naar Zuid-Afrika voor de begrafenis van haar vader. “Hij werd eens beschreven als de kleinste reus”, appte ze zondag per telefoon, doelend op de kleine gestalte van de overleden bisschop en op zijn grootsheid.

Tutu maakte geen verschil tussen mensen. Zijn dochter: “Hij verkeerde met de machtigen der aarde, en zat bij de kleinsten, de zwaksten, de armsten en de meest hulpbehoeftigen. Hij deed het met dezelfde liefde en lach.”

De dochter van Tutu zei vorig jaar zomer in Trouw tijdens de corona-crisis bezorgd te zijn over haar ouders. “Normaal gezien zou ik nu bij hen zijn, maar dat gaat niet vanwege de reisrestricties. We facetimen wel – mijn vader is er heel handig mee. Hij neemt alleen niet altijd meteen op. Dan doet hij een dutje, of is hij aan het bidden.”

Mpho is getrouwd met een Nederlandse vrouw. In Anglicaanse kerken kunnen homoseksuelen niet trouwen, met name vanuit Afrika is daar veel weerstand tegen. Maar Desmond Tutu gaf toch een zegen over het huwelijk van zijn dochter, niet als bisschop maar als vader, op informele wijze in een dienst die niet Anglicaans mocht heten.

Vlak voor zijn dood was dochter Mpho nog bij hem. “Ik zei tegen hem dat hij de beste vader van de wereld was. Hij antwoordde met een grap: ‘Je lat ligt laag.”

Mpho’s collega Joost Röselaers noemde Tutu zondagochtend ‘vrijmoedig in zijn denken, en tegelijkertijd loyaal aan het instituut kerk’. Die combinatie maakte Tutu tot een uitzonderlijk man en één van de weinige heiligen die we nog hebben, zegt Röselaers.

Theoloog Röselaers studeerde af op de waarheids- en verzoeningscommissie die Tutu opzette om het apartheidsverleden te verwerken. Geïnspireerd door Tutu, probeert Röselaers samen met oud-politica Kathleen Ferrier een soortgelijke commissie in Nederland in te stellen rond het slavernijverleden.

Voor zijn studie was Röselaers een jaar in Zuid-Afrika. Hij maakte kerkdiensten van Tutu mee en sprak hem één keer. “Ontwapenend, geestig, theatraal ook”, zo beschrijft hij de oud-aartsbisschop, die volgens hem altijd de randen opzocht van wat er in de Anglicaanse kerk nog kon. Exemplarisch daarvoor vindt hij de manier waarop hij omging met het huwelijk van zijn dochter met haar vrouw.

Wereld reageert bedroefd

In Zuid-Afrika en de hele wereld is bedroefd gereageerd op het overlijden van Desmond Tutu.

“Het overlijden van aartsbisschop emeritus Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk van rouw in het afscheid van onze natie van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten. Tutu was een patriot zonder weerga, een principieel en pragmatisch leider die betekenis gaf aan het Bijbelse inzicht dat geloof zonder werken dood is”, zei de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa naar aanleiding van de dood van de Nobelprijswinnaar.

De Britse premier Boris Johnson omschrijft Tutu als een “cruciale figuur” in de strijd tegen apartheid en in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren. “Hij zal worden herinnerd om zijn spirituele leiderschap en onbedwingbare goede humeur”.

Ook in Nederland reageren politici bedroefd. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers memoreert dat de Zuid-Afrikaanse geestelijke “leefde wat hij preekte. Streed tegen het onrecht van apartheid en werkte aan verzoening in zijn land. Een groot man is heengegaan.”

Segers haalt daarbij op Twitter twee uitspraken aan van Tutu: “Without forgiveness there is no future” en “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor”.

D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma houdt het op Twitter bij één uitspraak van Tutu: “Forgiving is not forgetting; its actually remembering - remembering and not using your right to hit back. Its a second chance for a new beginning. And the remembering part is particularly important. Especially if you dont want to repeat what happened.”

