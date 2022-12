Met de metro naar de kerk, dat gebeurt bijna nooit. Ik moet met de fiets naar de kerk, het liefst met een beetje tegenwind. Maar nu gaat het om de nachtmis, de fiets valt bijna niet te stallen in het donker: de gearceerde vakken die Handhaving daarvoor heeft bedacht zijn nauwelijks te onderscheiden. En de Amsterdamse metro stopt zo ongeveer onder de Amsterdamse basiliek.

Ik ben weer eens doordrongen, ook door berichten van de NOS, van de neergang van het kerkelijk leven in Nederland: 60 procent van de mensen doet er helemaal niet meer aan, de rest komt zeer onregelmatig.

‘Hongersnood naar vrede’

Maar eenmaal bovengronds wachten de mensen rijen dik om de kerk in te mogen. Ik was die kerstdrukte vergeten, twee jaar covid, twee jaar praktisch lege kerken, ook tijdens de kerstnacht. Dat wordt dringen en proppen en de gereserveerde kaartjes laten zien.

Is dit een teken van ‘de hongersnood naar vrede’ zoals paus Franciscus het in zijn Urbi et Orbi uitdrukte? Dat is een hooggestemd idee, maar ik hou er rekening mee dat veel mensen ook vieren dat het weer kan en mag, samengepakt luidkeels zingen, waarbij ook wat spuug mag vrijkomen.

Die wonderbaarlijke mensenvermenigvuldiging tijdens de kerst, juist onder katholieken: je merkt het meteen, de meeste aanwezigen hebben geen routine in het staan-zitten-knielen, het lichaam van dit vermenigvuldigde kerkvolk is log en lomp en ongeoefend. Er zijn momenten tijdens de mis dat maar een paar mensen staande hun eerbied uitdrukken: het overgrote deel is allang teruggezakt in de banken. Er schuilt een farizeeër in me, die zich daaraan stoort, maar gelukkig wordt die meteen weer overstemd door de anarchist, die stelt: ‘Het is goed dat de orde der dingen even door elkaar wordt geschud. Hoelang is het helemaal geleden dat jij hier voor het eerst zat?’ Aarzelingen, onzekerheid, die doen zo’n kerk goed.

De kerkgangers mogen wat hoger reiken dan gewoonlijk

Bovendien gaat de kerk niet op de knieën om die nieuwkomers te apaiseren. Integendeel: er wordt veel gebeden en gezongen in het Latijn, en kerkkoor Capella Nicolai legt de lat hoog bij O Magnum Mysterium (O Groot Mysterie), ditmaal in de uitvoering van Francis Poulenc (1899-1963). Hoezo ‘basiskerk’? Dit is wat de Anglicanen hun high church noemen (met een nadruk op de rituelen), en van de kerkgangers wordt verwacht dat ze wat hoger reiken dan gewoonlijk.

Wat één, hooguit twee keer per jaar gebeurt: mijn man zit naast me in de kerkbank, wij zitten daar als stelletje te bidden, en ik zie hoe de katholieke routine uit zijn Surinaamse jeugd nog moeiteloos werkt. Ik denk dat het katholicisme het langst bewaard blijft in rituelen: het bijna gedachteloos geslagen kruisje, de zekerheid dat er nu, meteen tot knielen moet worden overgegaan.

Terug in de donkere metro is er een bedelaar die eerst tot staan wordt gehouden door handhavers, maar die toch naar binnen mag. Hij heeft een woeste baard en knijpt een papieren bekertje fijn in zijn hand. Nu wenst hij iedereen in de halflege metro een Merry Christmas, en stevent dan resoluut af op mijn overbuurman. Die trekt zijn portemonnee en stopt hem papiergeld toe.

‘Morgen kan ik de bedelaar zijn’

Twee volle minuten lang zal de bedelaar hem jubelend danken en alle, álle zegen toewensen. De man krimpt, dit was bedoeld als stil gebaar. Hij zegt bijna verontschuldigend tegen mij: “Ik kan hier morgen de bedelaar zijn”.

O Magnum Mysterium.