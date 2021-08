Dit is (misschien) het dodenmasker van Spinoza

Tijdens het ordenen van een Spinoza-collectie aan Columbia University trof onderzoeker Marianna Najman-Franks een doos aan die lichter was dan de rest. In de doos zat rood doek, aldus haar blog op de website van Joodse Studies. Toen ze dat opensloeg, zag ze de inhoud liggen: een huidkleurig masker, de ogen gesloten. De onderzoeker noemt het een ‘ongekende ontdekking’. Dat is het zeker, als de afdruk die van Spinoza (1632-1677) is. Zij denkt van wel, mede doordat het object afkomstig is uit de Oko-Gebhardt-collectie, een bekende verzameling Spinoza-memorabilia.

“Ik kan niet uitmaken of het inderdaad zijn dodenmasker is”, reageert hoogleraar en Spinoza-specialist Henri Krop. “Maar ik acht de kans klein.” Al pleit de herkomst – de Oko-collectie – er wel voor; Adolph Oko was een Spinoza-kenner.

‘Zo beroemd was Spinoza niet’

Van Spinoza, de grootste filosoof die Nederland gekend heeft, zijn postume portretten bekend. Op het blauwe 1000-guldenbiljet van weleer prijkte een getekende Spinoza. De vondst van diens dodenmasker zou in één klap duidelijk maken of die afbeeldingen kloppen, al is ook dit welbeschouwd een postume afbeelding.

Krop heeft sterke bedenkingen. “In geen enkele bron van eerste biografen indertijd is er iets over te vinden. En waarom zou men een masker hebben gemaakt? Van Descartes is er een bekend, maar die was in zijn tijd echt beroemd, Spinoza niet.”

Maskers werden gemaakt van overledenen voor wie een grafmonument of standbeeld voor de hand lag. Nederland kent tegenwoordig enkele Spinoza-beelden en de filosoof is onderdeel van de canon, maar dat is allemaal van betrekkelijk recente datum. In de zeventiende eeuw waren er geen plannen voor het vereeuwigen, aldus Krop. Mocht de vondst in de VS toch een afgietsel van zijn gezicht zijn, “dan zou je kunnen concluderen dat hij toen bekender was dan we nu denken”.

Portret uit 1666

Spinoza ligt in een anoniem graf in de Nieuwe Kerk in Den Haag, wat voor een Joodse – niet-protestantse – denker en lenzenslijper een opmerkelijke laatste rustplaats mag heten. Krop: “Als we willen weten hoe hij eruit gezien heeft, dan gok ik eerder op het schilderij van Barend Graat.” Dat is een in 2016 opgedoken portret uit 1666, toen Spinoza 33 of 34 jaar oud was. Als hij model heeft gezeten, maar dat is onzeker.

Columbia University nodigt Spinoza-wetenschappers uit om zich een oordeel te vormen over het dodenmasker in de doos.

