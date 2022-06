Dit is de eerste PKN-dominee voor lhbti+-ers: ‘Mijn boodschap is, ik ben er voor jullie’

Dominee Wielie Elhorst (53) zet zich al jaren vrijwillig in voor de Amsterdamse lhbti+’ers in en buiten de kerk. Maar vanaf deze zomer is dat zijn baan, voor de helft van zijn tijd. Elhorst, nu ook nog dominee in Bussum, wordt in Amsterdam lhbti+-predikant, voor zover hem bekend de eerste in Nederland.

“Deze keuze markeert wel wat”, zegt hij over de beslissing van de Amsterdamse tak van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een dominee aan te stellen specifiek voor alle lhbti+’ers in de stad en in de kerk.

Elhorst heeft daar al ruime ervaring mee. Naast zijn werk als predikant in een kerkelijke gemeente begon hij een jaar of tien geleden op verzoek van de pride-organisatie met vieringen tijdens de pride-week, het jaarlijkse festival voor emancipatie van lhbti+’ers. Van daaruit werd hij een aanspreekpunt voor homoseksuele en transgender mensen binnen en buiten Amsterdam die geloofsvragen hebben, of zich niet veilig voelen in hun kerk die moeite met hen heeft. Elhorst zoekt ook zelf contact als mensen slachtoffer zijn van geweld vanwege hun seksuele oriëntatie of gender-identiteit.

Zijn taak wordt nu, zo meldt het persbericht van de Protestantse Kerk Amsterdam, ‘zichtbaar aanwezig te zijn in de lhbti+-gemeenschap in Amsterdam’.

Hoe gaat u dat doen?

“Ik ga verder met de dingen die ik al deed, en het is goed en fantastisch dat ik daar meer tijd voor krijg, en dingen kan doen die ik moest laten liggen. Amsterdam afficheert zich als lhbti+-stad, er zijn veel podia voor het gesprek over seksualiteit, gender, identiteit, relaties. Daar willen we als kerk actief aan meedoen.”

Zit de lhbti+-gemeenschap te wachten op een vertegenwoordiger van de kerk?

“Een deel zit daar helemaal niet op te wachten. Maar ik ben gewoon begonnen. Mensen waarderen dat en zeggen: jij bent onze dominee. Oké, heb ik gezegd, dan ben ik jullie dominee. En het gaat daarbij in Amsterdam niet om een kleine groep.”

Omgekeerd moet u lhbti+’ers in de kerk zichtbaarder maken. Is daar een probleem?

“Er is al veel bereikt. Toen ik dominee werd in de Oranjekerk in Amsterdam was de voorganger een vrouw, de voorzitter van de kerkenraad een homo en de organist genderqueer. Er zitten heel veel lhbti+’ers in de kerk. Met het meedoen zit het in de meeste kerken in Amsterdam wel goed, maar er valt nog wel wat te verbeteren. Niet in álle wijkkerken kunnen homostellen een zegen krijgen over hun huwelijk. De keuzes die de verschillende wijkkerken maken, gaan mij niet aan. Ik zoek vooral naar gesprek, omdat ik geloof dat de lhbti+-gemeenschap kan bijdragen aan het denken over seksualiteit en gender.”

Uw protestantse kerk maakt in de regels op papier onderscheid tussen het huwelijk van heteroseksuelen, die worden ingezegend, en andere levensverbintenissen, die worden gezegend. Is dat een obstakel in uw contacten met lhbti+’ers?

“Nee. Geen kerkorde is zo progressief als de onze, maar dit laat zien hoe moeilijk het is de relatie tussen man en vrouw en die tussen man en man en andere vormen écht gelijkwaardig te behandelen. Maar homostellen laten zich echt niet tegenhouden door de officiële tekst in de kerkorde om hun relatie in de kerk te laten zegenen, daarvoor staat die te ver van hen af. Nog veel progressiever is trouwens de liturgie voor transgenders, die hun nieuwe naam willen vieren in de kerk. Het is echt geweldig dat de kerk daar ruimte voor schept.”

Is het uw bedoeling meer lhbti’ers welkom te heten in de kerk?

“Alle lhbti+’ers zijn welkom in de kerk, maar daar is het me niet zozeer om te doen. Ik wil in de allereerste plaats present zijn in de lhbti+-gemeenschap zelf. Ik ben er voor jullie, dat is wat ik wil zeggen.”

