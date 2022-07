Discussie over slachten dieren tijdens Offerfeest: ‘Waarom moet er bloed bij vloeien?’

Het doden en eten van dieren tijdens het Offerfeest, of Eid el-Adha, dat zaterdag begint, is niet meer voor alle Nederlandse moslims vanzelfsprekend. Er gaan stemmen op voor een vegetarische variant.

56.000 schapen worden er in Nederland jaarlijks gedood ter ere van het drie dagen durende Offerfeest, berekende schrijver en socioloog Mohammed Benzakour vorige week in een opinieartikel in de Volkskrant. ‘Elke dode ziel is er een teveel, maar als we dit getal afzetten tegen de aantallen die in onze bio-industrie dágelijks worden geëxecuteerd, circa 1,8 miljoen, zullen we onze verontwaardiging moeten herschikken.’

Volgens Benzakour doe je als moslim je geloof meer eer aan door de traditie te herzien. Hij hoopt een discussie aan te wakkeren onder moslims over het slachten van dieren.

Het Offerfeest is de afsluiting van de maand waarin moslims op bedevaart naar Mekka gaan (hadj). Families kopen en slachten een dier, vaak een schaap of geit, dat gezamenlijk wordt bereid en wordt uitgedeeld onder minder bedeelden. Het ritueel verwijst naar het verhaal van de profeet Abraham aan wie God vroeg zijn zoon te offeren.

“Onze planeet is niet meer dezelfde als die in de tijd van Abraham”, zegt Benzakour. “Deze tijd is een andere. Ik ben zelf gelovig en heb groot ontzag voor de Koran. De Profeet heeft ons geleerd een goed mens te zijn. Als we hem willen eren en dit willen vieren, moet daar dan bloed bij vloeien?”

Hij roept zijn geloofsgenoten op een islamitische veganistische maand in te stellen als nieuwe invulling naast het grote, jaarlijkse Offerfeest. “Als compensatie een maand lang geen dieren doden. Zelf eet ik overigens wel eens vlees, maar een stuk minder en heel bewust.”

Op sociale media kreeg Benzakour veel reacties op zijn voorstel. Kritiek, maar ook heel wat bijval. “Mensen vragen zich af: is het per se nodig als goede moslim een dier te offeren?”

‘Laten we een maand vlees eten, de rest van het jaar niet’

Aziz Kaouass (52) uit Zeist eet nauwelijks vlees, maar voor het Offerfeest maakt hij een uitzondering. ‘De zorg voor de aarde zie ik als een belangrijke plicht binnen mijn geloof.’ Beeld Koen Verheijden

Een schaap slachten doet Aziz Kaouass (52) uit Zeist al jaren niet meer. In plaats daarvan doneert hij jaarlijks rond het Offerfeest aan een stichting die dieren in het buitenland aan gezinnen biedt waar ze het vlees goed kunnen gebruiken.

Kaouass is docent en oprichter van Stichting Riforest. “We zijn met onze stichting actief in Noord-Marokko, waar het Rifgebergte enorm lijdt onder de ontbossing ten behoeve van landbouw. Wij werken samen met lokale boerenfamilies aan het duurzaam herstellen van de natuur en de bossen volgens principes van de permacultuur. De zorg voor de aarde zie ik als een belangrijke plicht binnen mijn geloof. We kunnen de aarde niet uitbuiten, en dat is nu wel aan het gebeuren.”

Hij hecht wel aan de eeuwenoude traditie rondom het Offerfeest. “Zelf eet ik zo min mogelijk vlees, maar ik eet wel mee tijdens het sociale deel van het Offerfeest, waarin er vlees gedeeld wordt. Daarom zou ik het idee van de veganmaand van Mohammed Benzakour willen omdraaien: we eten het jaar door geen vlees meer, behalve in de maand waarin we het Offerfeest vieren. Zo wordt het doden en eten van dieren een uitzondering in plaats van de norm.”

‘Houd de traditie van het Offerfeest in ere, maar wel in een modern jasje’

De Eindhovense Jane Ayu Nurlyta (27) viert het Offerfeest op vegetarische wijze. 'Laten we het Offerfeest in een modern jasje steken.' Beeld Koen Verheijden

Tijdens een reis door Thailand besloot Jane Ayu Nurlyta (27) uit Eindhoven vijf jaar geleden vegetariër te worden. Ze at er heerlijke gerechten met vlees. En tegelijkertijd werd ze geconfronteerd met de impact van de vleesconsumptie op het land. “Ik zag ontzettend veel smog. Dat was een wake-upcall. Ik hoop de planeet duurzaam door te kunnen geven aan generaties na mij. Maar dan moeten we wel in actie komen, want we staan er echt niet goed voor.”

Als moslima hecht ze veel waarde aan het Offerfeest. “Het is een mooie traditie waar ik graag aan deelneem. We komen samen met familie, we bidden en eten. Voor mij wordt er speciaal vegetarisch gekookt. Ik doneer aan een weeshuis in Indonesië, waar mijn ouders vandaan komen. Van dat geld worden geiten gekocht zodat de kinderen een goede maaltijd krijgen.”

Dat lijkt in strijd met haar visie dat we mondiaal moeten minderen met de vleesconsumptie. Maar, zegt Ayu Nurlyta, het maken van een gezonde keuze is een privilege dat niet iedereen heeft. “Voor de kinderen in Indonesië is het een ander verhaal dan voor ons in Nederland. Wij hebben wel dat privilege om te kiezen voor duurzaam voedsel.”

“Ik vind dat we de traditie in ere moeten houden, maar passend bij deze tijd. Laten we het Offerfeest in een modern jasje steken. Daar is bewustwording voor nodig. Voor veel moslims is het eten van vlees net als het traditionele Sinterklaasfeest voor een groep Nederlanders. Niet iedereen is zover om te snappen dat Zwarte Piet echt niet meer kan, maar we zetten mooie stappen om daar te komen.”

Lees ook:

Zelfs met liefde voor de planeet is de overstap naar veganisme zwaar

Terwijl de een het nieuwe jaar met een alcoholvrije maand begon, luidden anderen het jaar in met een maand zonder dierlijke producten. En dat, blijkt uit recent onderzoek, is nog beter voor het klimaat dan eerder gedacht.